Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp kiện BBC vì vụ cắt ghép phát biểu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump hôm 15/12 cho biết ông sẽ sớm đệ đơn kiện BBC của Anh vì việc cơ quan này cắt ghép một bài phát biểu mà ông đưa ra vào năm 2021, đúng ngày những người ủng hộ ông gây ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Tại phòng Bầu dục, ông Trump tuyên bố "trong thời gian ngắn nữa", ông sẽ kiện BBC vì đã đưa tin sai về phát biểu của ông. "Họ khiến tôi nói những điều mà tôi chưa bao giờ nói", ông cáo buộc.

Ông cho biết vụ kiện nhằm vào đài truyền hình công cộng của Anh có thể được nộp vào chiều 15/12 hoặc sáng 16/12 (giờ địa phương).

BBC chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Mỹ cho biết ông có ý định yêu cầu bồi thường hàng tỷ USD liên quan đến một bộ phim tài liệu của BBC xem xét vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.

Bộ phim tài liệu, được phát sóng trong chương trình thời sự chủ lực Panorama của BBC, đã cắt ghép 3 đoạn video từ bài phát biểu của ông Trump, tạo ra ấn tượng rằng ông đang kích động bạo loạn.

Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận trách nhiệm đối với sự kiện này, vốn nhằm ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng của cựu Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

BBC thừa nhận việc biên tập đó là một “sai lầm trong phán đoán” và đã xin lỗi ông Trump, nhưng cho rằng không có cơ sở pháp lý cho yêu cầu kiện tụng của Tổng thống Mỹ.

Ông Trump hồi tháng 11 cho biết ông dự định kiện BBC với mức yêu cầu bồi thường lên tới 5 tỷ USD liên quan đến tranh cãi này.

Đài BBC đã đưa ra lời xin lỗi chính thức nhưng không đề nghị bồi thường cho ông Trump. Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc mảng tin tức Deborah Turness cũng đã từ chức.

Ông Trump từng khởi kiện các cơ quan truyền thông vì những bản tin mà ông cho là không công bằng hoặc thiên lệch.

CBS đã đồng ý trả 16 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện của Tổng thống, trong đó ông cáo buộc hãng tin này can thiệp bầu cử liên quan đến cách chương trình 60 Minutes biên tập một câu trả lời trong cuộc phỏng vấn với ứng viên tổng thống Kamala Harris.

ABC đã trả 15 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện liên quan đến việc người dẫn chương trình George Stephanopoulos đưa tin sai về ông Trump liên quan tới vụ ông bị cựu nhà báo E. Jean Carroll khởi kiện.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn đang theo đuổi các vụ kiện trị giá nhiều tỷ USD tại bang Florida đối với New York Times và Wall Street Journal với cáo buộc phỉ báng, điều mà cả 2 tổ chức này đều bác bỏ.

Tuy nhiên, tồn tại những khác biệt pháp lý đáng kể giữa các cáo buộc nhằm vào BBC và những vụ kiện trước đây của ông Trump đối với các cơ quan truyền thông Mỹ. Bộ phim tài liệu Panorama là trung tâm của tranh chấp chưa từng được phát sóng tại Mỹ, và chương trình này cũng đã bị chặn theo khu vực địa lý trên dịch vụ phát trực tuyến của BBC.