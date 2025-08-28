Nam diễn viên Thái Lan mặc "áo rách như giẻ lau", có giá gần 20 triệu đồng

Mới đây, diễn viên người Thái Lan PP Krit (Krit Amnuaydechkorn) được trông thấy xuất hiện trong chiếc áo ba lỗ đến từ hãng thời trang xa xỉ Balenciaga.

Mẫu áo thun co giãn ba lỗ màu đen có in dòng chữ "Standard" (tạm dịch: Tiêu chuẩn) ở trước ngực. Hai bên thân áo bị xé toạc, để lộ một phần cơ thể của người mặc. Trên trang web, chiếc áo Standard Ripped Tank Top này đang được bán với giá 750 USD (gần 20 triệu đồng).

Ngay khi hình ảnh PP Krit mặc chiếc áo rách được chia sẻ, nhiều người đã để lại bình luận về thiết kế này. Một số người nói sẽ không mua sản phẩm, dù cho họ có tiền. Họ cho rằng, vẻ ngoài rách rưới khiến chiếc áo trông như... giẻ lau nhà nhưng lại có giá đắt đỏ.

Số khác cho biết, sản phẩm của thương hiệu Tây Ban Nha trở nên độc nhất nhờ vào tính kỳ dị và chúng thường có giá thành khá cao.

Mẫu áo rách ba lỗ hiện có giá bán lẻ 750 USD (gần 20 triệu đồng) (Ảnh: Instagram nhân vật, Balenciaga).

Tuy nhiên, PP Krit là đại sứ của thương hiệu. Người hâm mộ cho rằng, nam diễn viên sinh năm 1999 lăng xê sản phẩm mới của hãng cho thấy sự tôn trọng của anh dành cho thương hiệu. Ngoài ra, đây là cách để đại sứ quảng bá và đại diện cho nhãn hàng.

Năm 2023, PP Krit được bổ nhiệm làm đại sứ của thương hiệu Tây Ban Nha. Ở buổi trình diễn bộ sưu tập haute couture lần thứ 54 hồi tháng 7 vừa qua, nam diễn viên là một trong những người mẫu sải bước trên đường băng của nhà mốt. Trước đó, anh từng trình diễn cho thương hiệu trong bộ sưu tập Xuân Hè 2025.

Ngoài phiên bản màu đen, thương hiệu còn có mẫu áo màu ghi với thiết kế tương đồng nhưng không có chữ ở trước ngực. Hiện phiên bản này được bán với giá 695 USD (hơn 18 triệu đồng).

Cách đó không lâu, một mẫu túi trong bộ sưu tập này cũng là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Chiếc túi mang tên Marché Packable, đang có giá bán lẻ 995 USD (hơn 26 triệu đồng). Mặt trước của túi có in logo thương hiệu, hai địa chỉ cửa hàng ở Paris (Pháp) cùng thông tin chi tiết về trang web.

Chuyện không có gì đáng nói nếu chiếc túi này không có vẻ ngoài trông như túi nhựa thông thường ở siêu thị. Thiết kế còn có nhiều nếp nhăn để trông như đã qua sử dụng, mặc dù là sản phẩm hoàn toàn mới.

Túi xách nhăn nhúm trông như túi nylon, có giá hơn 26 triệu đồng (Ảnh: Balenciaga).

Phần lớn túi siêu thị nhựa siêu thị thường được làm từ polyethylene (loại nhựa dẻo phổ biến), sản phẩm của nhà mốt Tây Ban Nha được làm từ polyamide (polymer tổng hợp, còn gọi là nylon) và Dyneema (sợi tổng hợp siêu bền, siêu nhẹ).

Hãng cho biết, túi có kích cỡ trung bình, đựng mọi vật dụng cần thiết với trọng lượng tối đa 10kg.