Bỏ việc nhà nước về nuôi chim, chàng trai thành triệu phú

Nguyễn Quang Linh (SN 1994), trú tại thôn 3 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị, là một trong những thanh niên tiêu biểu của địa phương về phát triển kinh tế. Anh Linh đã mạnh dạn từ bỏ công việc ổn định trong cơ quan nhà nước để theo đuổi đam mê nông nghiệp, xây dựng thành công trang trại nuôi chim cút quy mô lớn, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hiện tại, trang trại của anh Linh sở hữu gần 15.000 con chim cút, mỗi ngày cung ứng ra thị trường hàng nghìn quả trứng. Sản phẩm được thu gom, đóng gói và phân phối rộng rãi đến các chợ, cửa hàng và đầu mối tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau khi xin nghỉ việc, anh Linh về quê xây dựng mô hình nuôi chim cút (Ảnh: Tiến Thành).

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, anh Linh từng có công việc ổn định tại một đơn vị nhà nước - mơ ước của nhiều bạn trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian công tác, anh Linh đã bất ngờ đưa ra quyết định xin nghỉ việc và trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi chim cút, khiến người thân và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng.

Anh Linh chia sẻ về lý do của quyết định táo bạo này: "Gia đình có lợi thế đất vườn rộng, từ lâu tôi đã ấp ủ xây dựng mô hình chăn nuôi quy mô. Khi thấy việc nuôi chim cút có tiềm năng, tôi quyết định xin nghỉ việc, theo đuổi niềm đam mê về nông nghiệp của mình".

Từ việc nuôi chim cút lấy trứng, mỗi năm trang trại của anh Linh đạt doanh thu 700-800 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Cuối năm 2021, sau khi nghỉ việc, anh Linh mạnh dạn vay mượn khoảng 600 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua lứa chim cút đầu tiên. Anh lựa chọn chim cút vì đây là loài dễ nuôi, vòng đời ngắn, trứng và thịt được thị trường ưa chuộng, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm sạch.

Tuy nhiên, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. "Dù tôi đã tìm hiểu tài liệu và đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, nhưng khi bắt tay vào làm thực tế mới thấy rõ nhiều khó khăn. Chim bị bệnh, đầu ra chưa ổn định, có thời điểm trứng không tiêu thụ được khiến tôi lo lắng, mất ngủ", anh Linh nhớ lại.

Nhận thấy nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ban đầu là do môi trường chuồng trại và kỹ thuật nuôi chưa phù hợp, anh Linh đã tập trung cải thiện hệ thống thông gió, điều chỉnh mật độ nuôi, máng ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh.

Anh cũng nghiên cứu kỹ về sinh trưởng, chu kỳ đẻ trứng và chế độ dinh dưỡng của chim cút theo từng giai đoạn. Nhờ đó, tỷ lệ hao hụt giảm dần, năng suất trứng ổn định và tăng lên qua từng tháng.

Nhờ mô hình nuôi chim cút, mỗi năm trang trại của anh Linh đạt doanh thu 700-800 triệu đồng, lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, trang trại còn tạo việc làm thời vụ cho một số lao động địa phương.

Trang trại của anh Linh có gần 15.000 con chim cút (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Linh nhấn mạnh, yếu tố quan trọng nhất trong nuôi chim cút là giữ chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho ăn đúng giờ.

"Chim cút từ lúc nuôi đến khi bắt đầu đẻ trứng chỉ khoảng 50 ngày. Thời gian khai thác trứng kéo dài 8-9 tháng phải thay đàn mới để bảo đảm năng suất", anh Linh chia sẻ kinh nghiệm.

Khi mô hình vận hành ổn định, anh Linh tiếp tục đầu tư cải thiện chuồng trại, hướng đến mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm. Thời gian tới, anh dự định nâng tổng đàn lên khoảng 25.000 con, đăng ký nhãn hiệu trứng cút, từng bước xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định.

Bà Trần Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch UBND xã Cam Hồng, đánh giá cao mô hình của anh Linh: "Đây là hướng đi tích cực, phù hợp với địa phương. Mô hình của anh Linh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của xã. Địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân trong vùng phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp".