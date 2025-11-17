Khoảnh khắc giọng hát của cố NSND Trung Kiên vang lên gây xúc động

Tối 16/11, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Lời ca còn mãi tri ân cố NSND Trung Kiên, một trong những tượng đài lớn của thanh nhạc Việt Nam.

Bà Trần Thu Hà (váy xanh), người bạn đời của NSND Trung Kiên, nhận bức tranh chân dung do Ban tổ chức đêm nhạc tặng gia đình (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở đầu đêm nhạc, NSND Quốc Hưng và NSƯT Tân Nhàn đã đặt bó hoa và cuốn sách nghiên cứu thanh nhạc kinh điển của cố NSND Trung Kiên lên “ghế danh dự”, bên cạnh là vợ và con trai ông. NSƯT Tân Nhàn nhấn mạnh di sản lớn nhất của cố giáo sư là các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục mang tiếng hát Việt Nam đi xa.

Không khí khán phòng lắng lại ngay từ giây phút mở màn khi giọng hát của cố NSND Trung Kiên bất ngờ vang lên, hòa cùng 2 học trò NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng trong ca khúc Chiều hải cảng (nhạc Nga). Hình ảnh 3 thế hệ nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu tạo điểm nhấn giàu cảm xúc, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản ông để lại.

Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của chương trình, khiến cả khán phòng nghẹn ngào vì xúc động.

Màn hòa giọng của cố NSND Trung Kiên cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình gồm 3 phần theo dòng chảy sự nghiệp của NSND Trung Kiên. Phần 1, Nguồn cội của thanh nhạc bác học, tái hiện các tác phẩm Nga và opera kinh điển, nền tảng mà NSND Trung Kiên đem về Việt Nam.

Phần 2, Dòng chảy âm nhạc cách mạng, là nơi tiếng hát ông từng trở thành biểu tượng, với các ca khúc quen thuộc được học trò thể hiện mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.

Phần 3, Dòng nhạc lãng mạn, đương đại, thể hiện tầm nhìn cởi mở của cố giáo sư với nhiều dòng nhạc, từ châu Âu đến sáng tác Việt Nam hiện đại.

Xuyên suốt chương trình, giọng ca của cố NSND Trung Kiên được lồng ghép tinh tế trong nhiều tiết mục đặc biệt, tạo nên sợi dây kết nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại của thanh nhạc Việt Nam.

Từ trái qua: Ca sĩ Lê Anh Dũng, NSƯT Đăng Dương và Trọng Tấn thể hiện ca khúc “Bài ca Trường Sơn”, tiếp nối di sản âm nhạc của cố NSND Trung Kiên (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong đó, Bài ca Trường Sơn qua phần thể hiện của NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng là một điểm nhấn đầy cảm xúc, khi tiếng hát của cố giáo sư vang lên như lời dẫn đường, dẫn dắt khán giả trở về với những giá trị âm nhạc cách mạng đầy tự hào.

Tương tự, Gửi nắng cho em qua giọng ca của Lê Anh Dũng cũng được dàn dựng khéo léo để giọng hát của ông như hiện diện, hòa vào từng nốt nhạc, vừa tôn vinh tinh thần nghệ thuật của người thầy vừa mở rộng không gian cảm xúc cho người thưởng thức.

Không chỉ đưa khán giả trở lại với giọng hát, video tư liệu chiếu trên sân khấu còn tái hiện hình ảnh NSND Trung Kiên thuở còn là sinh viên tại Nga, những lần ông hát trên chiến trường, các sân khấu lớn, và những buổi miệt mài nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khiến nhiều học trò không giấu được xúc động.

Từ những ký ức ấy, các học trò tiếp nối di sản của thầy, trình diễn các ca khúc như Dáng đứng Việt Nam (NSƯT Đăng Dương), Người con gái sông La (NSƯT Phương Nga), Những ánh sao đêm (NSƯT Tân Nhàn) và Tình yêu trên dòng sông quan họ (NSƯT Phương Nga)…

Những ca khúc lãng mạn và hiện đại như: Hà Nội trái tim hồng (NSND Quang Thọ, Quang Tú), Cái rét đầu mùa (Bích Hồng), Họa mi hót trong mưa (Khánh Ly), Em vẫn đợi anh về (NSƯT Lan Anh), Rừng vàng biển bạc (Thu Hằng), Hà Nội và em khi thu chớm đông sang (Thăng Long) và Vấn vương chợ tình (Hương Ly) cũng được trình diễn với cách tiếp cận mới mẻ, tinh tế, vừa giữ hồn cốt giai điệu nguyên bản vừa mang hơi thở thời đại.

Khép lại đêm nhạc, nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hòa giọng, tưởng nhớ NSND Trung Kiên qua ca khúc “Người thầy” (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuối chương trình, các nghệ sĩ cùng thể hiện ca khúc Người thầy, trong khi ánh nến tri ân được thắp sáng trên sân khấu, tạo không gian trang nghiêm và xúc động.

Đại diện gia đình vợ và con trai của cố NSND Trung Kiên - NSND Trần Thu Hà và nhạc sĩ Quốc Trung - bước lên tặng hoa, thay lời cảm ơn đến các nghệ sĩ và khán giả. Hình ảnh gia đình NSND Trung Kiên nắm tay từng nghệ sĩ, tạo cầu nối cảm xúc với các thế hệ học trò.