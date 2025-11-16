NSƯT Kim Xuyến 80 tuổi trình diễn thời trang, tự trang điểm và làm tóc

Tối 15/11 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, khán giả bất ngờ khi thấy NSƯT Kim Xuyến xuất hiện trên sàn diễn.

Trong màn trình diễn trang phục nằm trong bộ sưu tập Kẻ mộng du của nhà thiết kế (NTK) Cao Minh Tiến, nữ nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai trò người mẫu. Hình ảnh bà bước đi uyển chuyển trên sàn diễn khiến cả khán phòng thích thú, liên tục vỗ tay và reo hò cổ vũ.

NSƯT Kim Xuyến diện áo dài đen được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp chất liệu mềm rủ giúp trang phục uyển chuyển theo từng bước chân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NTK Cao Minh Tiến cho biết, anh đã thuyết phục NSƯT Kim Xuyến trình diễn thời trang với mong muốn lan tỏa hình ảnh áo dài dành cho mọi thế hệ người Việt, từ người lớn tuổi tới trẻ em. Ý tưởng này được nữ diễn viên gạo cội ủng hộ.

"Bác Kim Xuyến nay đã 80 tuổi. Bác cũng "ở ẩn" đã lâu do thích sự yên tĩnh và sức khỏe cũng không còn tốt như xưa. Nhưng khi đã nhận lời tham gia chương trình, bác làm việc rất tận tâm và chỉn chu.

Mặc dù ê-kíp đã chuẩn bị người trang điểm, bác vẫn tự mình chuẩn bị kiểu tóc, hóa trang để khi lên sân khấu được duyên dáng và tự tin nhất", NTK Cao Minh Tiến tiết lộ.

Sinh năm 1945 tại Hà Nội, Kim Xuyến xuất thân từ một cô gái thôn quê xứ Đoài (Hà Tây cũ). Năm 1962, bà khăn gói thi tuyển vào Đoàn Văn công Hà Nội, nay là Nhà hát Kịch Hà Nội. Suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ để lại dấu ấn qua nhiều vở kịch kinh điển như: Hà Nội mùa đông năm 46, Hoa và cỏ dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi…

Bên cạnh đó, khán giả truyền hình cũng quen thuộc với bà qua các tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần và nhiều bộ phim hài Tết được yêu thích.

Nhiều diễn viên quen mặt bất ngờ thành người mẫu, sải bước chuyên nghiệp (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Không chỉ có NSƯT Kim Xuyến, show diễn này còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ sĩ đình đám khác. Diễn viên Tú Oanh xuất hiện trên sàn diễn, khác hẳn với ngoại hình giản dị thường thấy. Chị trang điểm tinh tế, diện trang phục màu đen, phối cùng áo khoác với các điểm nhấn màu xanh, đỏ, toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch.

Nữ diễn viên trình diễn 2 thiết kế áo dài, trong đó một bộ là kiểu áo dài truyền thống, dựa trên phom dáng cổ điển như áo ngũ thân, áo Nhật Bình. Trang phục có màu đen chủ đạo, phom suông dài, cổ đứng, kết hợp họa tiết thêu sặc sỡ ở phần ngực và cầu vai.

Là một trong những diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình, Tú Oanh gây ấn tượng với khán giả qua các vai ô sin trong Hương vị tình thân, hay gần đây nhất là bà hàng xóm khó tính nhưng tốt bụng trong Gió ngang khoang trời xanh.

Sau màn trình diễn ấn tượng của Tú Oanh, sàn diễn tiếp tục chào đón diễn viên Thanh Hương.

Thanh Hương (SN 1988) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sinh tử, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Cô là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, từng đoạt giải nhì Hoa khôi Hải Dương năm 2006 và được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng, đặc biệt là những vai khắc khổ, giàu cảm xúc.

Nói về chế độ ăn và vóc dáng, Thanh Hương cho biết cô luôn tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, giúp bản thân tự tin tham gia các sự kiện thời trang và thoải mái đăng hình trên mạng xã hội.

“Từ lâu, tôi đã duy trì chế độ ăn khoa học và thường xuyên tập thể dục, thể thao, nên có thể tự tin hơn khi khoe đường cong của mình”, Thanh Hương nói.

Trên sàn catwalk, diễn viên Minh Cúc thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Việt Nam. Cô được công chúng biết đến qua các vai phụ cá tính trong nhiều phim truyền hình như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Minh Cúc còn được các nhà thiết kế ưu ái nhờ chiều cao nổi bật và gương mặt sắc sảo.

Ngay sau đó, “đôi chim ri” của màn ảnh Việt - diễn viên Quang Anh và Bảo Hân - cùng nhau sải bước trên sàn catwalk.

Sau thành công của Về nhà đi con, Bảo Hân đang từng bước lấn sân sang điện ảnh. Một trong những vai diễn đánh dấu bước ngoặt của cô là nhân vật Sa, nữ thanh niên xung phong trong bộ phim Bình minh đỏ.

Về phần Quang Anh, anh đang tập trung phát triển sự nghiệp ca hát. Vào tháng 7 vừa qua, anh xuất sắc giành ngôi Quán quân do khán giả bình chọn tại cuộc thi âm nhạc Điểm hẹn tài năng.

Tuấn Cry - chủ nhân bản hit đình đám Bắc Bling - cũng góp mặt trên sàn catwalk với phong thái tự tin và tràn đầy năng lượng.

Xuất hiện trong màn trình diễn lần này còn có Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh (SN 2002), người mẫu Việt Nam đầu tiên trình diễn trong show chính thức của Chanel. Trong bộ sưu tập, cô đảm nhận vị trí mở màn (first face).

Khép lại show diễn, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện nổi bật trên sàn diễn. Cô gây ấn tượng với mái tóc buông xõa, đôi môi đỏ rực và điểm nhấn là chiếc váy họa tiết bắt mắt, phom dáng đuôi cá.

NTK Cao Minh Tiến bất ngờ bước lên sân khấu, khoe vũ đạo cùng Maitinhvi và dàn vũ công, khép lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.