Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”

Sáng 17/11, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là một trong năm phương thức lãnh đạo, góp phần quan trọng vào việc thi hành Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc; bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, Đảng ta luôn coi trọng công tác này và xem đây là vũ khí sắc bén trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Thứ trưởng Công an, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quy định, quy trình mới, thể hiện tính dân chủ, nêu gương, kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn và rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn, đưa ra các dự báo sát với tình hình mới để đề ra chủ trương, giải pháp khả thi thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương có nhiều đổi mới, bài bản, khoa học; hệ thống văn bản lãnh đạo, quy chế, quy trình nghiệp vụ được quán triệt nghiêm túc, tạo hành lang chính trị pháp lý đồng bộ.

Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm hoàn thiện tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng; thành lập 70 cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng tăng 38% so với nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nhiều cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và các cuộc kiểm tra phối hợp với tỉnh ủy đạt kết quả quan trọng.

Qua kiểm tra, đã ban hành các văn bản chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong toàn lực lượng; công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận - thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hướng đến kiểm tra, giám sát trên dữ liệu.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Nhiệm kỳ này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Các đại biểu đã tham luận, đánh giá kết quả, ưu điểm, nêu kinh nghiệm, cách làm sáng tạo; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn mới, đề cao tính hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được; cảm ơn sự phối hợp, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đề ra nhiều chỉ tiêu, mục tiêu hành động, yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 phải đáp ứng yêu cầu mới.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được nhận thức là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, trong đó cơ quan ủy ban kiểm tra là nòng cốt; chú trọng giám sát thường xuyên, chủ động, xuyên suốt; bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Cấp ủy, người đứng đầu và ủy ban kiểm tra các cấp phải tăng cường nắm tình hình, cảnh báo phòng ngừa; tham mưu khắc phục sơ hở, xử lý nghiêm vi phạm theo nguyên tắc “có sai phạm thì phải kết luận, xử lý”, “không vùng cấm, không ngoại lệ”; tạo chuyển biến mạnh trong tự kiểm tra, giám sát từ cơ sở.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tiên phong thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất; đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.