Á hậu Trái đất Trịnh Mỹ Anh gây “choáng” khi khoe vòng 3 trên sàn catwalk

Tối 15/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, Miss Earth Water (Hoa hậu Nước - tương đương giải Á hậu của Hoa hậu Trái đất 2025) Trịnh Mỹ Anh xuất hiện với trang phục lộng lẫy nhưng táo bạo của nhà thiết kế (NTK) Ivan Trần.

Người đẹp khoe đôi chân dài miên man "như đôi kiếm nhật" trên sàn diễn, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong vai trò first face (mở màn) Trịnh Mỹ Anh thể hiện sự tự tin, làm chủ sân khấu và dẫn dắt bầu không khí của show thời trang.

Người đẹp đội nón quai thao, diện váy ngắn kết hợp áo cổ đứng, lấy cảm hứng từ áo dài truyền thống. Thiết kế áo ngắn khoe vòng eo thon, trong khi váy xoè giúp cô khoe trọn đôi chân thẳng tắp.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất với khán giả không phải vòng eo thon hay đôi chân dài của cô, mà là vòng 3 của Trịnh Mỹ Anh.

Cô mặc quần bảo hộ bên trong váy nhưng vẫn lộ vòng 3 trước ống kính của hàng trăm máy ảnh, máy quay, điện thoại tại sự kiện.

Dàn mẫu khoe chân dài thẳng tắp trong thiết kế siêu ngắn (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ, xì xào bàn luận về thiết kế táo bạo này của NTK Ivan Trần, đồng thời cảm thấy Á hậu Trái đất khá liều lĩnh khi dám trình diễn trên sân khấu. Một số khán giả đỏ mặt không dám nhìn khi người đẹp bước đi.

Được biết, đây không phải lần đầu Trịnh Mỹ Anh diện trang phục có phần hở bạo. Trong các cuộc thi trước, cô cũng từng trình diễn những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo.

Dù trang phục khá nhạy cảm, nhưng Trịnh Mỹ Anh vẫn giữ bình tĩnh, thả dáng và tương tác với ống kính, hoàn thành phần trình diễn một cách chuyên nghiệp.

Trịnh Mỹ Anh (SN 2003 tại Hà Nội) hiện là sinh viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội, với thành tích học tập nổi bật, đạt IELTS 7.0, tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Nước tại Hoa hậu Trái đất 2025, cô từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Có thời điểm, Mỹ Anh nặng 70kg và rất tự ti về ngoại hình. Nhờ chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện, hiện Mỹ Anh duy trì cân nặng 55kg, sở hữu vóc dáng săn chắc. Cô cao 1,75 m với số đo ba vòng 85-64-95 cm, tự tin trên các sàn diễn và sự kiện nhan sắc.

Xuất hiện trong màn trình diễn bộ sưu tập (BST) Nắng dưới chân mây của NTK Ivan Trần còn có Quán quân The Face 2023 Huỳnh Tú Anh (SN 2002, Bình Dương), người vừa trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên trình diễn trong show chính thức của Chanel vào ngày 4/11 vừa qua.

Đây là dấu mốc quan trọng giúp cô được giới chuyên môn quốc tế chú ý. Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, cô liên tục được các NTK quốc tế “chọn mặt gửi vàng”, thể hiện sự chuyên nghiệp và cuốn hút trong nhiều sàn diễn.

Cô diện váy hồng cúp ngực, đội nón quai. Tông màu hồng làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ của người mẫu.

Sở hữu chiều cao 1,78 m, Huỳnh Tú Anh luôn biết cách thể hiện sự đa dạng trong từng show diễn, từ ma mị đến lãng mạn, hay từ mạnh mẽ đến nữ tính, cô đều có thể biến hoá linh hoạt.

Đặc biệt, vedette (kết màn) của BST lần này là Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Trên sàn diễn, cô tỏa phong thái quyền lực và cuốn hút khán giả, xử lý linh hoạt từng bước đi và khoe trọn vẻ đẹp của trang phục.

Khác với thiết kế mở màn táo bạo của Á hậu Trịnh Mỹ Anh, bộ trang phục của Lê Hoàng Phương có phần kín đáo hơn, tạo hiệu ứng sang trọng nhưng vẫn gợi cảm, đồng thời làm nổi bật thần thái vedette của người đẹp.

Lê Hoàng Phương (SN 1995) là kiến trúc sư và người mẫu chuyên nghiệp, quê Khánh Hòa. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 và đạt vị trí Á hậu 4, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Ngoài sự có mặt của Trịnh Mỹ Anh, Huỳnh Tú Anh, Lê Hoàng Phương, màn trình diễn còn quy tụ nhiều gương mặt người đẹp nổi danh trong làng mẫu Việt, góp phần làm sân khấu thêm sôi động.

Một số thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài, áo yếm Việt Nam, mang hơi thở truyền thống pha lẫn nét hiện đại đầy bí ẩn, kết hợp nón lá và váy xoè, thu hút mọi ánh nhìn trên sàn diễn.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều người mẫu nhí tài năng, mang đến không khí tươi vui, sinh động trên sàn diễn.

Màn trình diễn khép lại với khoảnh khắc NTK Ivan Trần, bà Trang Lê, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Trịnh Mỹ Anh, cùng các người mẫu bước ra sân khấu, nhận tràng pháo tay từ khán giả.