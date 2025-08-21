NSND Xuân Bắc đến thăm dàn nghệ sĩ hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố quan trọng, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra.

Dù 20h mới bắt đầu, nhiều người dân đã có mặt từ sớm, chọn vị trí ổn định để có thể theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc đầy trang nghiêm, khí thế.

Các nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực ở Hà Nội trong các khối văn hóa - thể thao và khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Diễn viên Mai Thu Huyền vừa có chuyến công tác tại Mỹ, chị nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để cùng khối văn hóa - thể thao luyện tập diễu hành. "Dù nắng hay mưa, tinh thần yêu nước trong mình và trong hàng ngàn trái tim Việt Nam vẫn luôn rực cháy", nữ diễn viên cho biết.

Trước giờ hợp luyện, chị cùng MC Khánh Vy lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong các bức hình.

Các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, Tú Oanh... được nhiều khán giả nhận ra. Hàng ngày phải dậy từ 5h sáng để lên xe, đến địa điểm tập luyện nhưng các nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng, khí thế.

Dàn nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, như: Tú Oanh, Lê Khanh, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... trước giờ lên Quảng trường Ba Đình hợp luyện.

NSND Xuân Bắc tới thăm và động viên dàn nghệ sĩ. Anh vui vẻ chụp ảnh cùng vợ chồng hot girl Salim, doanh nhân Hải Long và dàn diễn viên nổi tiếng.

Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, vào sáng 2/9 tới, sau khi 12 khối diễu hành tiến qua lễ đài, khối văn hoá - thể thao sẽ có màn nghệ thuật đặc biệt để gửi tới khán giả.

Chuẩn bị đến giờ hợp luyện, diễn viên Việt Hoa và Đỗ Duy Nam đứng trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Châu Anh (trái) và nam diễn viên Dũng Hớn (giữa) bày tỏ sự tự hào khi được lựa chọn tham gia đại lễ A80.

Những nghệ sĩ trẻ góp mặt trong đội hình diễu hành với phong thái năng động, tươi mới. Khoảnh khắc dàn sao nam diện sơ mi trắng, thắt cà vạt, nữ mặc áo dài tay cầm lá cờ Tổ quốc và nở nụ cười tươi để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

Diễn viên Dũng Hớn đến từ sớm. Anh vinh dự khi góp mặt trong khối văn hoá - thể thao cùng đồng nghiệp.

Hàng loạt nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực cùng tụ hội tại Hà Nội để tham gia diễu hành trong đội hình khối văn hóa - thể thao.

Diễn viên Chí Nhân (trái) và NSƯT Đức Hùng cùng lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Diễn viên Trương Hoàng bên cạnh các lực lượng tham gia đại lễ. Buổi tổng hợp luyện không chỉ là dịp để các khối nghệ sĩ làm quen nhịp nhàng đội hình, mà còn là khoảnh khắc để khán giả cả nước cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự hân hoan và lòng tự hào dân tộc lan tỏa.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều lực lượng, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Ảnh: Facebook nhân vật