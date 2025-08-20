Dàn nghệ sĩ nổi tiếng hào hứng hợp luyện diễu hành tại sân vận động Mỹ Đình

Sáng 20/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác của thành phố đã đến thăm các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đoàn đại biểu đã động viên các khối xe nghi trượng đang tập luyện tại Sân bay Bạch Mai (Hà Nội) và các khối diễu hành Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình gồm 13 khối, như: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối tri thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa - thể thao...

"Các lực lượng tham gia rất tự hào khi được góp mặt vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Có nhiều người tuổi cao nhưng vẫn cố gắng để tham gia đầy đủ... Dù hợp luyện, các khối này cũng luyện tập mang tính nghệ thuật cao, tạo ra những bước đi đẹp", ông Trần Hướng Dương nói.

Bà Uyên Chi - Tổng biên đạo sự kiện - cho biết, sáng 20/8 có khoảng 9.000 người hợp luyện diễu hành tại sân vận động Mỹ Đình. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ rất hào hứng, cùng nhau luyện tập nghiêm túc, cường độ cao.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" và diễn viên Bảo Hân ở trong khối văn hoá - thể thao. Hai diễn viên bày tỏ sự tự hào khi được lựa chọn tham gia A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

NSND Lê Khanh (giữa) cùng diễn viên Đàm Hằng, Ngô Lệ Quyên thể hiện quyết tâm cao. Hàng ngày phải dậy từ 5h sáng để lên xe, đến địa điểm tập luyện nhưng các nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng, khí thế.

Diễn viên Duy Nam cũng vinh dự khi có mặt ở lễ diễu hành. Theo đó, vào sáng 2/9 tới đây, sau khi 12 khối diễu hành tiến qua lễ đài, khối văn hoá - thể thao sẽ có màn nghệ thuật đặc biệt để gửi tới khán giả.

Trong phút giải lao, MC Khánh Vy (phải) và diễn viên Thùy Liên chụp ảnh, cùng lưu giữ kỷ niệm.

Ngày hợp luyện diễu hành, các diễn viên trẻ như: Tô Dũng, Thanh Sơn, Dũng Hớn (từ trái sang) đã có những khoảnh khắc đặc biệt, ý nghĩa.

Ban tổ chức cho biết, các lực lượng đã có nhiều ngày tập luyện, dù nắng nóng hay mưa rào họ vẫn quyết tâm luyện tập để đảm bảo tiến độ công việc.

Ngoài các khối diễu hành, khối xếp hình gồm 4.600 người, sẽ xếp những câu khẩu hiệu, dòng chữ nổi tiếng thể hiện khí thế mới của dân tộc, đất nước.

Mỗi khối xếp hình gồm 160 người và 20 người dự bị. Các khối đang nỗ lực tập luyện từng ngày để bảo đảm thành công chung của sự kiện A80 quan trọng.

Lễ diễu binh, diễu hành năm nay, các khối cựu chiến binh Việt Nam và khối cựu Công an nhân dân cũng tạo nên những hình ảnh đẹp, ý nghĩa.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, được tham gia diễu binh, diễu hành không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng.

"Thông qua sự kiện A80, người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế sẽ thấy được hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, thống nhất, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Vì thế, các khối diễu binh, diễu hành nhận thức rõ trách nhiệm để thể hiện một hình ảnh ấn tượng trong lòng người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế", ông Thanh nói.

Dù luyện tập dưới thời tiết không thuận lợi nhưng các lực lượng luôn thể hiện sự quyết tâm, "vượt nắng, thắng mưa" để tạo nên những bước chân đi đều, vững chãi cho đại lễ sắp tới.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam