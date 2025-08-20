Thu Quỳnh, Lương Thu Trang cùng dàn sao gấp rút tập diễu binh, diễu hành

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, NSƯT Đức Hùng (bên phải) cùng các diễn viên: Chí Nhân, Trương Hoàng đang gấp rút tập luyện diễu binh, diễu hành. Anh và đồng nghiệp của mình luyện tập ở Khối 54 dân tộc.

"Trong suốt thời gian luyện tập, bất kể trời nắng hay trời mưa chúng tôi vẫn miệt mài tuân thủ theo đúng quy định của buổi tập, chúng tôi tập từ 7h sáng đến 11h30 trưa và chiều thì từ 1h30 đến 5h tất cả các ngày, nhưng ai cũng vui vẻ và hân hoan", Đức Hùng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, anh đang hồi hộp chờ đợi đến ngày hợp luyện tại sân vận động Mỹ Đình và chính thức diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.

NSND Lan Hương, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, NSƯT Đức Khuê (từ phải sang) cũng nghiêm túc tập luyện cho đại lễ A80 ( Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Thu Quỳnh cho biết, chị vinh dự khi được tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành tới đây. Cho dù cường độ và thời gian tập luyện rất nghiêm túc, gắt gao nhưng các nghệ sĩ đều cố gắng hết mình cho sự kiện trọng đại của dân tộc.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội", Ngọc Bích, NSND Lê Khanh, NSND Đức Long cũng đang có những tháng ngày ý nghĩa khi cùng đồng nghiệp tham gia lễ diễu hành trong khối Văn hoá - Thể thao, chuẩn bị cho đại lễ A80.

NSND Đức Long chia sẻ: ''Thời tiết mưa nắng thất thường, để tập luyện đều, đẹp, chúng tôi phải sắp xếp dành 3 tuần nghiêm túc tham gia. Đối với những nghệ sĩ có tuổi phải cố gắng rất nhiều mới theo được...''.

Diễn viên Thu Huyền (trái) và đồng nghiệp hào hứng tham gia các buổi tập luyện ở Sân vận động Quần Ngựa.

"Tôi và các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Kịch Hà Nội thấy vinh dự khi được tham gia lễ diễu binh. Chúng tôi luyện tập bất chấp nắng cháy, mưa rào. Tôi hiểu rằng, để có hòa bình, độc lập ngày nay, cha ông ta đã phải hy sinh rất nhiều", Thu Huyền nói.

Diễn viên Thùy Dương, Văn Lượng cũng tự hào vì được lựa chọn tham dự lễ diễu binh trọng đại tại Quảng trường Ba Đình

Diễn viên Đàm Hằng, Tú Oanh, Lệ Quyên (từ phải sang) cũng hội ngộ NSƯT Đức Khuê, Quang Trọng. Dàn nghệ sĩ đều cố gắng để luyện tập thật đều, góp phần vào thành công của đại lễ sắp tới.

Diễn viên Minh Tít cùng đồng nghiệp luyện tập dưới cơn mưa. Nam nghệ sĩ nói, dù khó khăn nhưng ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Dù chỉ đóng góp nhỏ bé trong khối lượng công việc khổng lồ của lễ kỷ niệm, tôi và các nghệ sĩ đều luyện tập nghiêm túc và hết mình...", Minh Tít nói.

Diễn viên Tô Dũng, Thanh Sơn, Dũng Hớn (từ trái qua) hào hứng khi tham gia luyện tập cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên thể thao tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô Hà Nội.

Vợ chồng NSND Lan Hương (thứ 5, từ trái sang) và Đỗ Kỷ (thứ 7, từ trái sang) cùng dàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam cũng có những kỷ niệm không quên khi tham gia vào công tác chuẩn bị cho đại lễ ý nghĩa vào ngày 2/9 tới đây.

