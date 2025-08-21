Chàng trai Hà Nội "thắng đời" với ngôi nhà tầm nhìn trên cao xem diễu binh

Thời điểm từ 11h ngày 21/8, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đã đổ về khu vực gần Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng những tuyến đường lân cận như Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng để lựa chọn vị trí đẹp xem tổng hợp tập luyện diễu binh, diễu hành.

Do đây là tuyến đường có nhiều khối diễu binh đi qua, nhiều người dân đã tranh thủ đi từ sớm mang áo mưa, đồ ăn, nước uống để ăn, nghỉ, chờ buổi hợp luyện.

Từ sáng sớm 21/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình để nhận chỗ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, những tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, tạo nên bầu không khí hứng khởi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 17h, dù còn vài tiếng nữa mới tới giờ diễn ra, song những chỗ ngồi có thể quan sát được các khối diễu binh, diễu hành đi qua, gần như không còn chỗ trống bởi trước đó hàng nghìn người đã tới sớm để "xí chỗ".

Giữa bầu không khí ngày càng sục sôi, anh Hải Trần (Hà Nội) ví von bản thân đã "thắng đời" bởi sở hữu vị trí quan sát đắc địa, không cần tới sớm để "nhận chỗ".

Ngồi ở tầng thượng (tầng 5), gia đình anh Hải có thể quan sát các vị trí phía dưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, ngôi nhà nơi gia đình anh Hải đang sinh sống nằm trên phố Nguyễn Thái Học, chỉ cách khu vực Lăng Bác chừng 300m. Đứng trên tầng thượng (tầng số 5), anh Hải cùng người thân có thể quan sát toàn cảnh khu vực diễu binh diễu hành bên dưới.

Khi chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội, anh Hải bất ngờ vì những bức hình gây sốt, thu hút lượng tương tác lớn. Thậm chí, rất nhiều người muốn liên hệ với anh, ngỏ ý sẵn lòng trả chi phí để ngồi nhờ.

Tuy nhiên vì lý do cần đảm bảo an ninh, an toàn, anh Hải phải từ chối khéo léo. Anh cho biết, khu vực này chỉ dành riêng cho những thành viên trong gia đình và cùng nhau sum họp.

Đây là vị trí chỉ cách Lăng Bác khoảng 300m (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai người Hà Nội cho biết, từ nhiều ngày qua, các tuyến phố gần nơi anh sinh sống đã nhộn nhịp sôi động hơn thường lệ. Mọi người nô nức cùng nhau gắn những lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần yêu nước và sự tự hào, cùng hướng về ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của dân tộc.

Dù có vị trí thuận lợi để xem lễ diễu binh, diễu hành, anh Hải cho biết tối 21/8 và những ngày sắp tới vẫn muốn hòa mình cùng người dân để cảm nhận rõ bầu không khí của dân tộc 80 năm mới có một lần.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hòa chung với ngày vui của non sông", anh Hải chia sẻ.

Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành:

Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo:

Đây là một trong những vị trí quan sát thuận lợi vì gần Quảng trường Ba Đình và là điểm mà một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Khu vực nút giao Cửa Nam - Tràng Thi:

Đoàn diễu binh, diễu hành khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an và khối Nghi trượng dự kiến đi qua đây. Khu vực này khá rộng rãi, giao thông thuận lợi.

Khu vực ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học:

Khu vực này dự kiến có một số đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên đường đến Tràng Tiền, Nhà hát Lớn. Tuy nhiên, khu vực này không gian khá hạn chế.

Khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền:

Khu vực này khá thuận tiện và rộng rãi. Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán cà phê, nhà hàng. Du khách lưu trú ở khu vực trong phố cổ nên cân nhắc ở vị trí này vì khá thuận tiện.

Khu vực đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương:

Một số khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua khu vực này. Vỉa hè tại khu vực này khá rộng rãi.

Khu vực ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn:

Địa điểm này gần Quảng trường Ba Đình, có không gian khá rộng và dự kiến khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh và khối Hồng kỳ đi qua.

Ngoài các địa điểm trên, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.