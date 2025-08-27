Nam sinh gây sốt nhờ giọng "hiếm", hát nhạc đỏ được ví với NSND Trung Đức

Giọng hát của nam sinh 18 tuổi hút 15 triệu lượt xem

Nép mình bên cạnh đường ray tàu hỏa, con hẻm bình dị ở phường Hiệp Bình (TPHCM) một ngày cuối tháng 8 trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hòa chung vào không khí chào đón ngày lễ lớn của dân tộc.

Bên hiên căn nhà của chị Phan Thị Hồi (SN 1970), những câu hát "Đoàn quân tiến bước, giữa mây trời ngút ngàn/ Dẫu mưa giông, đạn bom quyết không từ nan/ Từng đoàn quân tiến bước, giữa mây trời ngút ngàn/ Giữ non sông, bằng những trái tim Việt Nam..." vang lên hào hùng, hứng khởi.

Một vài người hàng xóm rảo bước ngang qua, ngỡ ngàng, thích thú vì không thể tin rằng đây là giọng hát của Đỗ Chí Thanh - con trai chị Hồi - năm nay vừa tròn 18 tuổi.

Nam sinh hát "Chào em cô gái Lam Hồng" được ví như bản sao NSND Trung Đức (Video: Cẩm Tiên).

Đỗ Chí Thanh (SN 2007) là nhân vật gây sốt mạng xã hội thời gian qua nhờ nhiều clip hát nhạc cách mạng hút hàng triệu lượt xem. Từng là cậu học sinh bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa, Thanh bất ngờ "nổi tiếng sau một đêm" hồi tháng 4 nhờ đoạn clip ngồi trong lớp học, ngẫu hứng hát bài Chào em cô gái Lam Hồng.

Đoạn video nhận được 15 triệu lượt xem trên TikTok cùng hàng chục ngàn bình luận, đưa Thanh trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh "nam sinh hát nhạc đỏ như nuốt đĩa", "sinh ra để hát nhạc cách mạng", "bản sao NSND Trung Đức", "nối gót NSND Tạ Minh Tâm"...

"Nhiều khán giả khen em có giọng hát truyền cảm, nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ em hát nhép vì không tin một học sinh 18 tuổi lại có chất giọng như người đàn ông trưởng thành", Đỗ Chí Thanh bật cười chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Đỗ Chí Thanh - chàng trai 18 tuổi gây sốt với nhiều clip hát nhạc cách mạng thời gian qua (Ảnh: Cẩm Tiên).

Đỗ Chí Thanh quê gốc ở Ninh Bình, sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Chị Phan Thị Hồi cho biết, từ nhỏ, con trai chị đã mê ca hát. Thời chưa học tiểu học, Thanh đã thuộc lòng nhiều ca khúc cách mạng, nhạc bolero.

Mặc dù có sở thích ca hát, nhưng mãi đến năm lớp 10, khi giành giải Nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật cấp trường với ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, Đỗ Chí Thanh mới nhận ra cậu không chỉ "hay hát" mà còn "hát hay".

"Năm lớp 10, giọng em bắt đầu thay đổi. Niềm đam mê âm nhạc cứ thế được vun đắp tự nhiên. Em mày mò các clip của những nghệ sĩ nổi tiếng, học theo cách luyến láy, cách giữ cột hơi, mở khẩu hình miệng", Thanh chia sẻ.

Nhờ giọng hát hay, Đỗ Chí Thanh trở thành "cây văn nghệ" những năm học tại Trường THPT Trần Văn Giàu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong căn phòng nhỏ, không hề có thiết bị thu âm hay dàn karaoke hỗ trợ, cậu học sinh Đỗ Chí Thanh thường mượn điện thoại chị gái, tìm beat (thuật ngữ trong nhạc lý chỉ nhịp và phách) trên YouTube, sau đó hát theo, tự tập luyện.

"Âm nhạc đến với em một cách tự nhiên, em cũng không đăng ký khóa học chuyên nghiệp nào mà chỉ thực hiện bằng bản năng", Đỗ Chí Thanh kể.

Suốt 3 năm cấp ba, niềm đam mê ca hát của Thanh được vun đắp qua các hoạt động biểu diễn văn nghệ. Thanh từng đoạt giải Nhì một cuộc thi âm nhạc của quận Bình Thạnh (cũ), tích cực tham gia các cuộc thi cấp trường, cấp quận.

Cậu được biết đến là "cây văn nghệ" năng nổ, được thầy cô, bạn bè trường THPT Trần Văn Giàu yêu mến. Tham gia các cuộc thi văn nghệ lớn nhỏ, Thanh cũng ngày một tự tin hơn.

Nhiều khán giả nhận xét Đỗ Chí Thanh có chất giọng hiếm, gợi nhớ đến những tên tuổi gạo cội của dòng nhạc cách mạng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Đỗ Chí Thanh thừa nhận cuộc sống cậu có nhiều thay đổi từ khi bất ngờ được dân mạng chú ý hồi tháng 4. Sau Chào em cô gái Lam Hồng, nhiều clip khác được Thanh đăng tải trên kênh cá nhân cũng được khán giả đón nhận.

Tháng 5, nam sinh 18 tuổi chia sẻ video hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, hút 1,6 triệu lượt xem. Lần khác, Thanh "hát chay" (không có nhạc) ca khúc Đất nước trọn niềm vui, hút 2,2 triệu lượt xem. Một số clip Đỗ Chí Thanh thể hiện các ca khúc khác như Tiểu đoàn 307, Bác đang cùng chúng cháu hành quân... cũng thu về hàng trăm ngàn lượt xem từ cộng đồng mạng.

Nhiều khán giả nhận xét, nét thu hút riêng của Đỗ Chí Thanh chính là giọng hát truyền cảm được xem là "hiếm" ở tuổi 18 cùng sự chân chất, giản dị. Thanh không bố trí phông nền chuyên nghiệp, sử dụng hiệu ứng cầu kỳ.

Các video có hình ảnh chất lượng không cao, thiếu ánh sáng, thường gắn với những khung cảnh trong cuộc sống đời thường của Đỗ Chí Thanh. Cậu hát trong giờ ra chơi ở lớp học, ở phòng khách tại nhà. Có khi, Thanh còn ngẫu hứng cầm chiếc điều khiển tivi để giả vờ làm micro, nhưng chỉ cần chất giọng độc đáo, cậu vẫn có thể trở thành hiện tượng mạng hút triệu lượt xem từ khán giả.

Nuôi dưỡng đam mê nhạc đỏ nhờ ông nội, mong muốn lan tỏa lòng yêu nước

Khi Thanh bắt đầu nổi tiếng, nhiều khán giả thắc mắc vì sao một học sinh cấp ba lại thích nhạc đỏ bởi nhạc cách mạng không dễ hát, đặc biệt với những người còn "non" tuổi nghề, thiếu kinh nghiệm biểu diễn và trải nghiệm cuộc sống.

Đỗ Chí Thanh cho biết, cậu thuộc thế hệ gen Z - những người trẻ sinh ra ở thời bình, không trải qua chiến tranh, không hiểu trọn vẹn những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước. Nhưng may mắn nhờ tuổi thơ gắn bó cùng ông nội, cùng với truyền thống cách mạng của gia đình, tình yêu cho dòng nhạc đỏ cứ thế ngấm vào máu thịt Thanh một cách tự nhiên.

Khi hát nhạc cách mạng, Đỗ Chí Thanh cảm nhận sự tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu nước đến bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ông nội là niềm tự hào của gia đình em. Ông từng tham gia chiến đấu thời kháng chiến chống Mỹ, được nhận nhiều huân chương cao quý. Thời bé, mỗi lần được cha mẹ dẫn về quê, em lại được nghe ông kể những câu chuyện vào ra sinh tử ở chiến trường.

Lúc đó, em chưa hiểu nhiều điều, nhưng càng lớn, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong em càng được bồi đắp. Khi hát nhạc cách mạng, em có cơ hội bày tỏ lòng tri ân thế hệ đi trước và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với bạn bè cùng trang lứa", Thanh bộc bạch.

Đỗ Chí Thanh cho biết thêm, mỗi lần hát một ca khúc về chủ đề quê hương, đất nước, cậu thường tìm hiểu câu chuyện lịch sử, bối cảnh phía sau, để hiểu và cảm nhận ý nghĩa ca từ của nhạc phẩm.

Như bài hát Chào em cô gái Lam hồng, tác phẩm do nhạc sĩ Ánh Dương sáng tác để ca ngợi những nữ thanh niên xung phong gan dạ, kiên cường bám trụ lấp bom, giúp thông đường, đưa xe ra chiến trường.

Lời ca "Hòa tình em từ những viên đá nhỏ/ Đêm đêm hát trên đường quê nhà" thể hiện câu chuyện cảm động phía sau, khi đội quân thanh niên xung phong bất chấp gian khổ, lát đường bằng đá dăm để xe chạy được êm hơn, đường di chuyển được nhanh hơn.

Hướng ánh mắt ra hẻm nhỏ trước hiên nhà, nơi trang hoàng cờ hoa rực rỡ, Đỗ Chí Thanh nói, những ca khúc "đi cùng năm tháng" giúp cậu thấm thía hơn những buồn, vui, gian khổ, sự hy sinh của thế hệ đi trước vì độc lập dân tộc.

Đỗ Chí Thanh luôn tìm hiểu kỹ câu chuyện, bối cảnh lịch sử phía sau mỗi nhạc phẩm cách mạng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Cậu học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu cho biết, người lớn thường cho rằng thế hệ trẻ chỉ thích các dòng nhạc trẻ trung, sôi động. Tuy nhiên, các bạn cũng thường hào hứng cùng Đỗ Chí Thanh hát vang những ca khúc cách mạng trong những buổi diễn văn nghệ hay những buổi tụ họp hát karaoke.

"Em nghĩ nhạc cách mạng luôn có chỗ đứng ở bất kỳ thế hệ khán giả nào. Những chương trình truyền hình, show ca nhạc thời gian qua cũng đã góp phần đưa các giai điệu về quê hương, Tổ quốc đến gần thế hệ chúng em hơn.

Khi các clip của em được nhiều người biết đến, có những ý kiến so sánh, nhận xét về cách hát. Em cho rằng mỗi thế hệ sẽ có những cách tiếp cận nhạc cách mạng và cách thể hiện khác nhau, nhưng trên tất cả, ca khúc cách mạng không chỉ là tiếng ca của một thời kỳ mà là lời nhắn nhủ cho mọi thế hệ về tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc", Thanh nói.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Đỗ Chí Thanh đỗ Học viện Chính trị Công an nhân dân và để ngỏ khả năng theo đuổi ca hát trong tương lai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những bình luận khen ngợi, cho rằng Đỗ Chí Thanh có khả năng theo đuổi ca hát chuyên nghiệp, kế thừa sự nghiệp hát nhạc cách mạng của những tên tuổi như NSND Trung Đức, NSND Tạ Minh Tâm, Đỗ Chí Thanh khiêm tốn nói, cậu vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều. Thanh ý thức rằng bản thân không học thanh nhạc bài bản nên cần rèn luyện về cột hơi, cách lên cao xuống thấp, phát âm...

Đỗ Chí Thanh biểu diễn tại Lễ tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, do Quận ủy Bình Thạnh (cũ) tổ chức hồi tháng 6 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ngày xưa em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thành ca sĩ. Được khen có chất giọng gợi nhớ những nghệ sĩ hát nhạc cách mạng như chú Trung Đức, chú Tạ Minh Tâm là điều vinh dự đối với em. Vài tháng trước, em mới bắt đầu nghĩ đến việc có nên theo nghệ thuật hay không, tuy nhiên lúc đó đã khá trễ nên em vẫn tập trung ôn thi, đăng ký các nguyện vọng khác như ban đầu dự tính.

Hiện tại, em chưa xác định sau này liệu mình có theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Em sắp sửa ra miền Bắc để nhập học Học viện Chính trị Công an nhân dân. Nếu có duyên với nghệ thuật, em tin không bao giờ là quá muộn", chàng trai 18 tuổi chia sẻ.