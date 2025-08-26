Chuyện ít biết về cô bé Hà Nội 12 tuổi hát nhạc đỏ với bà hút 46 triệu view

Trong không khí rộn ràng của cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, câu chuyện về cô bé 12 tuổi hát ca khúc Em là mầm non của Đảng cùng bà nội bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đoạn video được đăng hồi tháng 4, đến nay đã vượt mốc 46 triệu lượt xem. Không chỉ gây sốt bởi giọng hát trong trẻo, hồn nhiên của ngôi sao nhí, đoạn clip kéo dài 1 phút còn khắc họa trọn vẹn hình ảnh hai thế hệ gắn bó bằng âm nhạc quê hương.

Sự xuất hiện của Ali Thục Phương như một minh chứng giản đơn nhưng giàu sức thuyết phục rằng, những ca khúc đỏ tưởng như chỉ dành cho lớp nghệ sĩ gạo cội, vẫn được thế hệ Alpha (dưới 14 tuổi) đón nhận, nuôi dưỡng và hát lên bằng tình yêu chân thành.

Cháu gái gây sốt khi hát "Em là mầm non của Đảng" cùng bà nội (Video: Nhân vật cung cấp).

"Bà nội triệu view" và âm nhạc cách mạng kết nối hai thế hệ

Không phải đến khi video hát cùng bà nội gây bão mạng xã hội, cái tên Ali Thục Phương mới trở nên quen thuộc với khán giả. Trước đó, cô bé vốn là gương mặt nổi bật trong nhiều chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam: Con đường lịch sử, Điểm tựa Việt Nam, 95 năm ánh sáng soi đường, Hoa Vui Ca, Hòa Ca Nhí…

Em cũng từng góp mặt ở các gameshow thiếu nhi như Nhanh như chớp nhí, Siêu tài năng nhí, 6 ô cửa bí ẩn…

Ali Thục Phương từng ghi dấu ấn trong nhiều chương trình truyền hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ca hát, Ali Thục Phương còn có khả năng dẫn dắt, diễn xuất, từng tham gia nhạc kịch và phim truyền hình. Kênh TikTok cá nhân của em thu hút hơn 720.000 người theo dõi, là nơi em chia sẻ những trải nghiệm học tập, nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa, từ đó truyền cảm hứng tích cực cho bạn bè đồng trang lứa.

Không chỉ vậy, Ali Thục Phương từng là một trong 5 học sinh tiêu biểu đại diện Việt Nam tham dự Tomodachi Project nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Cô bé còn có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế Mr. Lee Brennan (nhóm 911), đứng chung sân khấu biểu diễn cùng diva Thanh Lam, divo Tùng Dương, NSND Quang Thọ, Double2T…

Ali Thục Phương xuất hiện bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi 12, bảng thành tích của Ali Thục Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng điều đặc biệt nhất ở cô bé chính là sự say mê với dòng nhạc quê hương - cách mạng. Niềm đam mê này không xuất phát không từ những bản thu âm cũ, mà từ tuổi thơ được nghe bà nội ngân nga bên hiên nhà.

Trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, ánh mắt Ali Thục Phương sáng lên tự hào khi nhắc đến bà. Em gọi bà nội là "idol" (thần tượng) đầu tiên của đời mình.

Ali Thục Phương sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn nghệ, nơi mỗi bữa cơm, mỗi buổi sum vầy đều không thể thiếu âm nhạc. Nhưng người gieo mầm và định hình con đường ca hát cho em chính là bà nội - bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1966 tại Bắc Ninh.

Bà Hương vốn yêu ca hát từ thuở thiếu niên. Thời trẻ, bà thuộc lòng những ca khúc như Đường chúng ta đi, Đoàn vệ quốc quân, Em là mầm non của Đảng... Với thế hệ của bà, những bài hát ấy là ký ức gắn liền với những ngày tháng chiến tranh và hòa bình sau đó.

"Âm nhạc cách mạng đã sống cùng tôi qua từng chặng đời. Đến nay, khi thấy cháu gái của mình cũng say mê hát những giai điệu ấy, tôi như được sống lại thời tuổi trẻ. Tôi tin rằng âm nhạc chính là cây cầu nối đẹp nhất giữa các thế hệ", bà Hương xúc động chia sẻ.

Ali Thục Phương và bà nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ những ngày còn bé, Ali Thục Phương đã được nghe bà đàn hát, rồi nhẩm theo. Lúc đầu cô bé chỉ bị cuốn bởi giai điệu, dần dần em để ý đến ca từ và bắt đầu hiểu ý nghĩa sâu xa.

"Như mưa dầm thấm lâu, em thấy yêu và trân trọng hơn dòng nhạc mà bà hát", Ali Thục Phương kể.

Trong gia đình, bà Hương không chỉ là người truyền lửa, mà còn là "cô giáo âm nhạc" thầm lặng, dìu dắt cháu gái qua từng câu hát. Đoạn video song ca Em là mầm non của Đảng là một kỷ niệm đáng nhớ của hai bà cháu.

Gia đình của Ali Thục Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ali Thục Phương vẫn gọi bà mình là "bà nội triệu view" bởi hầu như clip nào em ghi hình cùng bà cũng thu hút hàng triệu lượt xem.

"Hơn cả những con số, em mong muốn những ca khúc hào hùng, tôn vinh lịch sử của ông cha ta được lan tỏa đến thật nhiều người, nhất là các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Ban đầu, em chỉ nghĩ đơn giản là hát để kỷ niệm cùng bà, không ngờ lại thu hút hàng chục triệu lượt xem. Âm nhạc, với em, không chỉ gắn kết hai bà cháu mà còn có thể chạm đến trái tim của rất nhiều người", Ali Thục Phương chia sẻ.

Còn với bà Hương, đoạn clip ấy chính là hình ảnh hai thế hệ cùng hòa chung một giai điệu. Ở đó có niềm tự hào, có ký ức, có sự tiếp nối không lời. Đó cũng là lý do nhiều khán giả để lại bình luận bên dưới những đoạn clip: "Nghe cháu hát như được thấy cả một dòng chảy lịch sử tiếp tục ngân vang".

Âm nhạc cách mạng là gốc rễ, nuôi dưỡng cảm xúc

Ali Thục Phương cho biết, dù yêu thích và thường tìm hiểu các ca khúc quốc tế, nhạc hiện đại, nhưng nhạc quê hương - cách mạng vẫn là "gốc rễ" trong em.

"Mỗi lần cất lên tiếng hát, em cảm nhận rõ sự tự hào, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Đặc biệt khi hát cùng bà, em thấy như mình đang tiếp nối một ngọn lửa rất đẹp", cô bé 12 tuổi nói.

Không chỉ dừng lại ở việc ca hát, Ali Thục Phương còn say mê tìm hiểu lịch sử trong mỗi ca khúc. Em kể, khi hát một ca khúc nào, bà thường nhắc lại ký ức về thời đó, khiến em càng thêm trân trọng. Còn bố thì hay "hỏi xoáy" về hoàn cảnh sáng tác, buộc em phải lên mạng tra cứu, đọc thêm để hiểu rõ hơn.

Nhờ vậy, em nhận ra: "Khi hát một bài mà hiểu bối cảnh ra đời, mình sẽ có cảm xúc rất khác, giúp truyền tải tốt hơn đến khán giả".

Ali Thục Phương thường xuyên góp mặt vào các chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những chương trình lớn, Ali Thục Phương nhiều lần có cơ hội cất tiếng cùng các nghệ sĩ kỳ cựu. Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua, cô bé được đứng chung sân khấu với NSND Quang Thọ, hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả cất vang Tiến quân ca.

"Khoảnh khắc ấy em sẽ nhớ mãi, vì cảm nhận rõ sức mạnh và niềm tự hào của cả dân tộc hội tụ trong một bài hát", Ali Thục Phương nói.

Mẹ của Ali Thục Phương cho rằng: "Thực ra, không dễ để một đứa trẻ thế hệ Alpha gắn bó với nhạc cách mạng, khi xung quanh có quá nhiều lựa chọn hấp dẫn, những dòng nhạc sôi động, hiện đại. Nhưng chính truyền thống yêu nghệ thuật, yêu văn hóa và trân trọng lịch sử của gia đình đã tạo nền tảng cho con gái nuôi dưỡng tình yêu này".

Bà của Ali Thục Phương cũng chia sẻ đầy tự hào: "Thế hệ của chúng tôi hát để động viên nhau trong chiến tranh. Thế hệ của các cháu hát để giữ gìn, tiếp nối trong thời bình. Cách thể hiện khác nhau, nhưng tình yêu Tổ quốc thì vẫn nguyên vẹn, không thay đổi.

Bây giờ mạng xã hội nhanh lắm, khi các cháu hát bằng sự hồn nhiên và tình yêu thật sự, khán giả sẽ đón nhận và đồng cảm. Bà tin cháu và các bạn nhỏ sẽ đưa những giai điệu này đi xa hơn nữa".

Ali Thục Phương ở tuổi 12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong không khí đón chờ đại lễ 2/9, khi các clip hát nhạc quê hương - cách mạng của Ali Thục Phương và nhiều bạn nhỏ đang được lan tỏa mạnh mẽ, cô bé tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy "ngọn lửa" nhạc đỏ chưa bao giờ tắt trong dòng chảy âm nhạc Việt.

"Em nghĩ những bài hát về quê hương, về ông cha mình vẫn chạm được vào trái tim người trẻ, nếu chúng em hát bằng sự chân thành. Em và các bạn cùng trang lứa chỉ đang lan tỏa lại những giai điệu tự hào ấy theo cách mới mẻ hơn", cô bé nói.

Ali Thục Phương cho biết mong muốn của em là đưa âm nhạc quê hương đến gần bạn bè đồng trang lứa bằng hơi thở mới mẻ. Cô bé ngưỡng mộ những nghệ sĩ trẻ như Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy - những người đã thành công trong việc đưa yếu tố dân gian, truyền thống vào âm nhạc hiện đại.

"Em nghĩ điều quan trọng không phải chỉ theo đuổi một dòng nhạc duy nhất, mà là dùng âm nhạc để làm điều có ý nghĩa. Nhạc quốc tế giúp em hiểu thêm về thế giới, còn nhạc quê hương nhắc em nhớ về nguồn cội. Nếu có cơ hội, em muốn dùng âm nhạc để quảng bá về lịch sử, về đất nước, để bạn bè quốc tế nghe cũng cảm nhận được niềm tự hào Việt Nam", giọng ca 12 tuổi bày tỏ.

Cô bé lớn lên trong gia đình giàu tình yêu với âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi 12, Ali Thục Phương chỉ đơn giản hát cùng bà, bằng tình yêu trong trẻo và hồn nhiên của một đứa trẻ. Nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại chạm đến trái tim hàng triệu người, đặc biệt trong dịp cả nước hướng về đại lễ 2/9.

Câu chuyện của Ali Thục Phương và bà nội còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của dòng nhạc đỏ. Những giai điệu như Em là mầm non của Đảng, Đường chúng ta đi hay Tiến Quân Ca không chỉ vang vọng nơi những sân khấu lớn, mà còn ngân nga trong đời thường và sống cùng năm tháng.