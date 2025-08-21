Xếp hàng xuyên đêm để nhận vé miễn phí concert “Việt Nam trong tôi”

Sáng sớm 21/8, không khí tại khu vực Nhà hát Lớn, Hà Nội, tiếp tục “nóng” khi Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi tiến hành phát vé miễn phí đợt 2.

Nhiều khán giả đã đến xếp hàng trước Nhà hát Lớn, thậm chí xếp hàng chờ đợi từ tối 20/8 trên vỉa hè để giữ chỗ, quyết tâm có được tấm vé tham gia đêm nhạc.

Hàng trăm khán giả xếp hàng từ đêm 20/8 quanh khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, quyết tâm lấy vé tham dự concert “Việt Nam trong tôi” (Ảnh: Nguyễn Tuấn Ngọc).

Dù thời tiết Hà Nội oi bức, nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, tranh thủ ăn sáng hoặc trò chuyện để giết thời gian.

Đến khoảng 7h sáng, hàng trăm khán giả đã xếp hàng sẵn sàng trước cổng Nhà hát Lớn, chờ tới giờ phát vé.

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 2003) cho biết, anh đã có mặt tại Nhà hát Lớn từ 23h ngày 20/8 để chờ lấy vé. Đây là lần thứ hai anh Ngọc đến xếp hàng nhận vé concert Việt Nam trong tôi, sau khi bỏ lỡ cơ hội hôm qua.

“Hôm qua tôi đến từ 3h, đợi đến 12h nhưng vẫn ra về tay trắng vì mọi người chen lấn. Ban tổ chức đành phải thông báo dừng phát vé để đảm bảo an toàn. Hôm nay, tôi quyết tâm đi sớm hơn để “phục thù”, hy vọng sẽ cầm được tấm vé trong tay”, Tuấn Ngọc chia sẻ.

Anh cũng cho biết, dù đi cùng nhóm bạn, song trong quá trình xếp hàng, Tuấn Ngọc bị tách ra và gần như phải tự đứng chờ một mình.

“Cảm xúc lúc này cũng không mấy dễ chịu. Tình trạng chen lấn hôm nay vẫn còn xảy ra, khiến tôi khá mệt mỏi. Nếu lần tới có cách phát vé qua đăng ký trực tuyến thì chắc chắn sẽ văn minh và thuận tiện hơn rất nhiều”, Ngọc nói thêm.

Ngay từ nửa đêm, nhiều người dân đã xếp hàng, ngủ lại trên vỉa hè để chờ nhận vé concert “Việt Nam trong tôi” (Ảnh: Nguyễn Tuấn Ngọc).

Tương tự, chị Nguyễn Hồng Nhung (SN 2006, Hà Nội) cũng cho biết: “Ngày hôm qua tôi đến từ 4h nhưng chưa kịp lấy vé. Sáng nay, nhóm tôi có mặt ở đây từ trước 2h, may mắn là được xếp hàng ngay từ đầu”.

Vì giờ giấc quá sớm nên chưa có ai phụ trách phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, khiến tình huống chen hàng vẫn xảy ra. “Tôi mới xếp hàng được nửa tiếng thì có 2 bạn nữ chen lên. Hỏi thì họ nói chỉ đứng nói chuyện với người quen rồi sẽ quay lại chỗ cũ, nhưng hơn 1 giờ sau vẫn thấy ngồi lì ở đó. Thật sự ý thức kém”, chị Bùi Mai Anh chia sẻ.

Đến khoảng 8h ngày 21/8, hàng người nối dài ngày một đông, đã quây chật kín khu vực quanh Nhà hát Lớn, tất cả đều kiên nhẫn chờ Ban tổ chức mở cổng phát vé.

Sau tình trạng quá tải trong ngày đầu tiên, công tác phát vé ngày 21/8 sẽ được siết chặt hơn. Lực lượng an ninh, tình nguyện viên đã được bố trí để hướng dẫn người dân xếp hàng, tránh chen lấn, đảm bảo quá trình diễn ra trật tự.

Đến 8h ngày 21/8, hàng dài người hâm mộ đã xếp kín khu vực quanh Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi thông báo trực tuyến rằng, toàn bộ khu vực mặt tiền Nhà hát Lớn đã được lắp đặt hệ thống rào chắn, phân luồng xếp hàng và bố trí 5 quầy phát vé theo sơ đồ khoa học nhằm tránh ùn tắc, bảo đảm trật tự công cộng.

Cụ thể, khán giả sẽ tiếp cận khu vực phát vé từ cửa bên phải Nhà hát Lớn - lối vào chính thức do Ban tổ chức quy định.

Từ đây, người nhận vé đi theo hệ thống hàng rào đã dựng sẵn, di chuyển trật tự vào 5 hàng xếp hàng song song dẫn thẳng tới 5 quầy phát vé ngay mặt tiền Nhà hát. Mỗi hàng được phân tách bằng rào chắn di động để đảm bảo an toàn, công bằng.

Sơ đồ phát vé miễn phí concert "Việt Nam trong tôi" ngày 21/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm quầy phát vé được đặt ngay phía trước các cửa chính của Nhà hát, hoạt động độc lập để tăng tốc độ xử lý. Sau khi nhận vé, khán giả sẽ ra theo lối thoát riêng ở cửa bên trái, bảo đảm lưu thông một chiều, giảm áp lực vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, toàn bộ mặt tiền Nhà hát được bao quanh bởi hệ thống hàng rào cố định và di động, kết hợp hành lang dẫn dòng (funnel), giúp lực lượng an ninh dễ dàng kiểm soát, duy trì trật tự và xử lý tình huống phát sinh.

Theo kế hoạch, mỗi ngày Ban tổ chức sẽ phát 3.000 vé, chia làm 2 buổi sáng - chiều. Người dân từ 14 tuổi trở lên, chỉ cần mang căn cước công dân gốc sẽ được nhận tối đa 2 vé.

Trước khi đến quầy, nhân viên sẽ kiểm tra căn cước công dân (CCCD) bản gốc nhằm tránh trùng lặp thông tin, bảo đảm mỗi khán giả nhận đúng số vé theo quy định.

Sáng 21/8, hàng rào cứng đã được bố trí để phân khu vực di chuyển. Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cũng được bố trí đầy đủ tại các vị trí trong khu vực tặng vé (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày hôm qua, hàng nghìn người dân không quản ngại đường xá xa xôi đã xếp hàng trước cổng Nhà hát Lớn từ sáng sớm với hy vọng sẽ được nhận vé xem concert miễn phí.

Tuy nhiên, do số lượng người có mong muốn nhận vé miễn phí quá đông, tình trạng an ninh không đảm bảo nên Ban tổ chức đã dừng phát vé.

Ngay khi Ban tổ chức phát loa thông báo dừng phát vé, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng rao bán lại vé miễn phí với giá cao, lên tới hàng triệu đồng.

Đại diện Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, ông Chu Anh Hùng cho biết, việc phát vé miễn phí nhằm tạo cơ hội để công chúng được thưởng thức những chương trình nghệ thuật chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa - giải trí.

"Thông qua hình thức phát vé miễn phí, chúng tôi kỳ vọng mang đến một bầu không khí sẻ chia và gắn kết - nơi không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa sân khấu và công chúng. Những giai điệu và lời ca sẽ chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương”, ông Hùng chia sẻ.

Ban tổ chức nhấn mạnh, vé được phát hoàn toàn miễn phí và tuyệt đối không được mua bán, sang nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp phát hiện vi phạm, Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé. Vé sẽ không được cấp lại nếu bị mất hoặc hư hỏng.