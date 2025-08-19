Thấy gì từ việc hàng vạn khán giả trẻ săn vé, đi xem “concert yêu nước”?

Bùng nổ các đại nhạc hội quốc gia quy mô hoành tráng

Trước đây, các chương trình nghệ thuật chính luận thường bị xem là “kén khán giả”, khó cạnh tranh với các loại hình giải trí đại chúng.

Tính nghi lễ, dàn dựng truyền thống khiến khán giả chủ yếu là trung niên, lớn tuổi; sân khấu đơn giản, ca khúc cách mạng quen thuộc thường do những giọng ca gạo cội thể hiện chuẩn mực, ít phá cách nên khó tạo bất ngờ.

Trong khi đó, các sân vận động chỉ thực sự bùng nổ khán giả với những concert nhạc trẻ hay Kpop, như Blackpink năm 2023 thu hút 67.000 người trong 2 đêm diễn, hay Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai với hơn 30.000 khán giả mỗi show.

Thế nhưng, từ sau dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước, dòng nhạc cách mạng và truyền thống, những đại nhạc hội quốc gia cũng chứng minh sức hút không nhỏ.

Tháng 4, Hẹn ước Bắc - Nam tại sân vận động Mỹ Đình có 12.000 người tham dự, còn Mùa xuân thống nhất ở TPHCM thu hút khoảng 5.000 khán giả.

Các concert "V-concert - Rạng rỡ Việt Nam" (9/8), "Tổ quốc trong tim" (10/8) và "Tự hào là người Việt Nam" thu hút lần lượt 25.000, 50.000, 30.000 khán giả, trong đó chủ yếu là giới trẻ, Gen Z (Ảnh: VTV, Nguyễn Hà Nam).

Tại Hà Nội, những ngày Tháng Tám lịch sử vừa qua, thị trường âm nhạc cũng chứng kiến một bước ngoặt, hiện tượng hiếm có khi loạt chương trình chính luận nghệ thuật quy mô lớn đã bùng nổ và tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Các sự kiện này đều thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ và Gen Z, được gọi bằng những cái tên như “concert quốc gia” hay “concert yêu nước”.

Điển hình là chương trình Tổ quốc trong tim tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 10/8. Với sức chứa lên đến hơn 50.000 khán giả - phần lớn là giới trẻ - sự kiện này đã chứng kiến một cơn sốt vé chưa từng có.

Theo ban tổ chức, cổng đăng ký vé trực tuyến đã “sập” chỉ sau 9 phút, với khoảng 3 triệu lượt truy cập nhưng chỉ 20.000 người đăng ký thành công.

Dù vé phát miễn phí, hiện tượng này vẫn hiếm thấy ở các chương trình chính luận nghệ thuật. Trước đêm diễn, nhiều nhóm trao đổi vé hoạt động sôi nổi, “phe vé” thậm chí trả tới hơn 1 triệu đồng cho một chỗ ngồi đẹp.

Khoảnh khắc 50.000 người hát Quốc ca trong chương trình "Tổ quốc trong tim" để lại niềm xúc động, tự hào mãnh liệt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đêm nhạc Tổ quốc trong tim chứng kiến khoảnh khắc 50.000 khán giả cùng đứng dậy hát Tiến quân ca, đặt tay lên ngực và chuyền tay lá cờ Tổ quốc, đã tạo nên một hình ảnh xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

NSƯT Đăng Dương - một trong những giọng ca tham gia chương trình - chia sẻ cảm giác choáng ngợp trước sức nóng của khán giả: “Tôi từng tham gia nhiều đêm nghệ thuật, nhưng đây là lần đầu hát nhạc đỏ giữa sân vận động với 50.000 người. Sự cuồng nhiệt của khán giả đã tiếp lửa, khiến chúng tôi vô cùng phấn khích”.

Trước đó (9/8), Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội đã trở thành điểm hẹn của hơn 25.000 khán giả trong đại nhạc hội V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Chương trình cũng cháy vé chỉ sau ít ngày mở bán .

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh: “V-Concert là một phần trong chiến lược dài hạn của VTV nhằm tham gia tích cực vào chuỗi sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa".

Sự kiện này không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả mà còn kết hợp các yếu tố hiện đại như dàn nhạc truyền thống hòa quyện với giai điệu điện tử, tạo nên sự cộng hưởng giữa nghệ thuật dân tộc và đương đại.

Tương tự, concert Tự hào là người Việt Nam tối 17/8 tại Quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) cũng được khán giả săn lùng vé trước giờ G.

Dù phát miễn phí qua đăng ký online, nhiều hội nhóm trên Facebook vẫn rao bán lại với mức giá từ 500.000 đồng (vé đứng) đến 3,5 triệu đồng tùy vị trí. Một số người còn khẳng định giá vé sẽ tăng sát giờ diễn, ai chậm chân có thể không còn vé.

Đêm nhạc cũng để lại dấu ấn với khoảnh khắc 30.000 khán giả cùng Tùng Dương hát vang bài Quốc ca, tạo nên không khí xúc động và đầy tự hào.

Đông Hùng, Noo Phước Thịnh, Hà Lê "cháy" trong đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình, tối 10/8 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điều đáng chú ý là các concert này không có "ngôi sao hạng S" hay hiện tượng toàn cầu để thu hút đám đông.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân - ông Lê Quốc Minh - từng nhấn mạnh tại chương trình Tổ quốc trong tim: "Khi đến với các buổi hòa nhạc, khán giả thường trông đợi sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng với chúng tôi, Tổ quốc trong tim không có “ngôi sao” nào cả, ngoài ngôi sao duy nhất trên lá cờ Tổ quốc".

Trên trang cá nhân, doanh nhân công nghệ Đỗ Cao Bảo nhận xét: “Không có ngôi sao quốc tế, không phải âm nhạc thời thượng, chỉ là những bài hát quen thuộc về quê hương, đất nước. Thế nhưng chính điều đó đã chạm đến trái tim, khơi dậy lòng tự hào dân tộc”. Ý kiến của ông nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình và chia sẻ.

“Fanchant” vốn là cách gọi khán giả cổ vũ thần tượng bằng những tiếng hô hay đồng thanh hát theo. Thế nhưng tại Sân vận động Mỹ Đình đêm 10/8 và 17/8 dù Tổ quốc trong tim hay Tự hào là người Việt Nam không có một “idol” cụ thể, fanchant vẫn vang lên ở mọi ca khúc: Quốc Ca, Hò kéo pháo, Đất nước trọn niềm vui, Năm anh em trên một chiếc xe tăng…

Điều đặc biệt là những bài hát quen thuộc với thế hệ 6x, 7x, 8x nay lại được Gen Y, Gen Z hát vang đầy khí thế.

Trên khán đài, ánh sáng từ điện thoại, lightstick (gậy ánh sáng) đủ màu - nổi bật nhất là lightstick cờ đỏ sao vàng - tạo thành làn sóng rực rỡ. Máy quay cận cảnh cho thấy các bạn trẻ “cháy” hết mình ở mọi khu vực, điều vốn chỉ thường thấy tại các concert nhạc trẻ hay quốc tế.

Khán giả Ngọc Linh (21 tuổi) bồi hồi chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi được sống trong một không gian âm nhạc xúc động, hào hùng đến vậy. Đêm nhạc khiến tôi thêm tự hào và biết ơn sâu sắc những người lính đã hy sinh vì độc lập, tự do để đổi lấy hòa bình hôm nay”.

Trên mạng xã hội, các “concert quốc gia” cũng trở thành chủ đề sôi nổi, với hàng loạt bình luận đầy cảm xúc: “Tự hào và xúc động muốn khóc”, “Quá hay và ý nghĩa”, “Bùng nổ cảm xúc”, “Hoành tráng và tự hào”...

Giới trẻ hưởng ứng, say mê các chương trình âm nhạc cách mạng, "concert yêu nước" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Lý giải sức hút: Nhạc cách mạng trở thành trào lưu trong giới trẻ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định: “Việc hàng vạn khán giả trẻ háo hức đến với các concert nhạc cách mạng, yêu nước là dấu hiệu cho thấy sự thức dậy của một dòng chảy âm nhạc từng gắn bó với thế hệ cha anh, đồng thời phản ánh quá trình tái định nghĩa giá trị văn hóa trong đời sống giải trí hiện đại”.

Ông cho rằng, sự kết hợp giữa công nghệ sân khấu hiện đại, ánh sáng, âm thanh hoành tráng, sự góp mặt của những giọng ca trẻ có sức lan tỏa và cách kể chuyện sáng tạo đã mang lại diện mạo mới cho các chương trình chính luận nghệ thuật: Trẻ trung, giàu năng lượng và chạm đến cảm xúc.

“Trong bối cảnh giới trẻ khát khao tìm về gốc rễ, bản sắc và cảm giác thuộc về giữa một thế giới nhiều biến động, âm nhạc yêu nước trở thành “mã văn hóa” để họ đồng cảm và thể hiện niềm tự hào dân tộc một cách mạnh mẽ nhưng không giáo điều.

Sự chuyển hóa trong ngôn ngữ sân khấu đã biến dòng nhạc tưởng chừng cũ kỹ thành một hiện tượng mới của đời sống văn hóa đương đại”, ông Minh nhấn mạnh.

Sân khấu "Tổ quốc trong tim" và "Dưới cờ vinh quang" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Bảo Quyên).

Chuyên gia Hồng Quang Minh cũng lý giải, sức mạnh của concert nhạc yêu nước còn nằm ở khả năng kích hoạt cộng đồng và khơi dậy tinh thần đoàn kết - điều mà ít thể loại âm nhạc có thể làm được.

Không gian concert không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật, mà còn trở thành một “nghi lễ tập thể” - nơi hàng chục nghìn khán giả, đa phần là người trẻ - cùng hòa giọng trong niềm xúc động, hào hùng, từ đó khơi gợi trách nhiệm với đất nước.

Ông Minh cho rằng, nghệ sĩ trẻ không đơn thuần trình diễn mà còn nhập vai người dẫn chuyện, người truyền cảm hứng, kết nối thế hệ hiện tại với ký ức lịch sử.

“Khi được tổ chức bằng tâm thế hiện đại và ngôn ngữ kể chuyện sáng tạo, concert nhạc cách mạng mang đến hình ảnh Tổ quốc gần gũi, đầy tự hào mà không cũ kỹ.

Sự lan tỏa trên mạng xã hội càng khuếch đại thông điệp này, biến mỗi buổi diễn thành một cú hích truyền cảm hứng mạnh mẽ”, chuyên gia bày tỏ.

Theo ông Minh, các chương trình chính luận nghệ thuật, đại nhạc hội quốc gia thời gian qua không đi theo mô-típ ca - múa - nhạc truyền thống, mà được dàn dựng như những “bộ phim âm nhạc” đa tầng lớp, ứng dụng công nghệ LED, hiệu ứng ánh sáng lập thể và bố cục không gian mở.

Ví dụ, Dưới cờ vinh quang tạo ấn tượng bằng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng chạy dọc nền sâu, khiến khán giả có cảm giác mình được bao phủ dưới bóng cờ. V-Concert- Rạng rỡ Việt Nam lại mang đến không khí lễ hội ánh sáng hướng về tương lai, trẻ trung, phá vỡ ranh giới giữa sân khấu và khán giả.

Khán giả trẻ được trải nghiệm, hòa mình vào dòng chảy lịch sử và văn hóa ngay trong không gian biểu diễn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, sức hút mạnh mẽ của âm nhạc cách mạng trong đời sống, đặc biệt với giới trẻ, đến từ nhiều yếu tố quan trọng.

Theo ông, thứ nhất, âm nhạc cách mạng ngày nay đã có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Những ca khúc vốn mang âm hưởng dân ca, nhạc hùng tráng được các nhạc sĩ trẻ phối khí lại bằng Pop, R&B, EDM… nhưng vẫn giữ được tinh thần gốc.

Nhờ vậy, “những ca khúc đi cùng năm tháng” ấy vừa gần gũi với nhu cầu thưởng thức âm nhạc đương đại, vừa khơi gợi được giá trị lịch sử.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của các chương trình biểu diễn quy mô lớn gắn với những ngày lễ trọng đại. “Những concert, sự kiện văn hóa đặc biệt trong dịp 30/4 hay 2/9 đã tạo hiệu ứng cộng hưởng rất mạnh.

Khi các nghệ sĩ kỳ cựu cùng đứng chung sân khấu với những ca sĩ trẻ đang được yêu thích, khán giả vừa cảm nhận được giá trị truyền thống, vừa thấy sự tươi mới, gần gũi với thế hệ hôm nay. Đó là cách tinh thần tự hào dân tộc được khơi dậy một cách sinh động”, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chia sẻ.

Một yếu tố khác được ông đánh giá cao là sự đa dạng nghệ thuật và ứng dụng công nghệ trong trình diễn.

Theo chuyên gia, sự kết hợp dàn nhạc hiện đại với nhạc cụ dân tộc, cùng ánh sáng, âm thanh, sân khấu công nghệ và hình ảnh lịch sử được xử lý khéo léo, đã đưa khán giả đi xa hơn phạm vi thưởng thức âm nhạc.

Họ được trải nghiệm, nhập vai, hòa mình vào dòng chảy lịch sử và văn hóa ngay trong không gian biểu diễn.

Theo Nguyễn Quang Long, chính nhờ những yếu tố ấy, âm nhạc cách mạng đã và đang trở thành nguồn cảm hứng yêu nước mạnh mẽ, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đồng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nêu, các “concert quốc gia” thời gian gần đây được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp công nghệ hiện đại, ánh sáng, sân khấu hóa ấn tượng.

“Giới trẻ vốn yêu thích sự mới mẻ, giàu trải nghiệm, nên khi nhạc cách mạng được khoác chiếc áo mới, vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa mang tính giải trí cao, họ dễ dàng bị cuốn hút.

Sự cộng hưởng của hàng vạn khán giả cùng hòa giọng, cùng giương cao lá cờ đỏ sao vàng, tạo ra một “hiệu ứng biển người” vô cùng xúc động - đó là trải nghiệm không nền tảng trực tuyến nào thay thế được.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và thách thức, những đêm nhạc ấy đã khơi dậy niềm tự hào, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến”, ông Bùi Hoài Sơn khẳng định.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam