Mỹ Tâm: "Cúi đầu cảm ơn khán giả, tôi vẫn thấy chưa đủ"

"Tôi thấy mang ơn khán giả"

Sau hàng giờ liền "cháy" hết mình với hơn 30.000 khán giả trong liveshow "Tri âm" tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vừa qua, sức khỏe của Mỹ Tâm hiện thế nào?

- Giống như mình đã dùng cả tâm sinh lực dồn vào show này nên khi xong rồi, tôi "nằm bẹp" một tuần. Đó cũng là thời gian tôi được thư giãn và đọc những cảm nhận, tình cảm của khán giả dành cho mình. Rất tuyệt vời!

Có người nói chỉ có Mỹ Tâm mới đủ sức tổ chức một liveshow cá nhân tại sân vận động với hơn 30.000 khán giả. Chị nghĩ sao?

- Đúng là đến thời điểm hiện tại, tôi là người duy nhất nhưng chưa chắc tương lai cũng vậy!

Có lẽ tôi may mắn xuất hiện vào thời điểm âm nhạc phát triển. Khi đó, khán giả của mình là học sinh, sinh viên. Đến nay, khi họ đã trưởng thành, thấy tôi vẫn đi theo con đường đó thì họ cảm kích, ủng hộ. Còn tôi lại cảm kích tình cảm của khán giả, cộng hưởng lại mới có được thành quả như vậy.

Tôi đã xem qua hầu hết các hình ảnh ở đêm diễn và đọc hết tất cả tâm tư, tình cảm của mọi người dành cho mình. Chưa bao giờ tôi xem và đọc nhiều như vậy. Bây giờ nhắc lại, không thể nào kể hết được.

Hình ảnh và câu chuyện nào về các "tri âm" của mình, khiến Mỹ Tâm đặc biệt xúc động?

- Tôi nghe tin một bé gái mất trước khi show diễn ra khoảng 7-8 ngày. Lúc đó, tôi muốn khóc luôn. Tôi có xem hình thấy em ấy rất dễ thương, xinh đẹp. Thật đáng tiếc vì em không thể tham gia show diễn.

Tôi được biết có cặp đôi còn cầu hôn ngay tại sân vận động diễn ra show. Bên cạnh đó là những bác 50, 60 tuổi, thậm chí là 70, 80 tuổi cũng đi xem. Nhiều cô chú còn đứng dậy cổ vũ. Một số cô chú lớn tuổi hơn, không đứng được, phải ngồi suốt chương trình. Tôi có xem ảnh các cô chú chụp hình với poster của liveshow rất hạnh phúc.

Tôi còn nhớ có một bạn MC dắt cha mẹ đi xem show rất dễ thương. Có những người giống như cha mẹ tôi, từ Đà Nẵng ra chỉ để ủng hộ con gái. Thật sự, không thể kể hết. Đương nhiên cũng có những sai sót trong vấn đề ghế ngồi, nhưng hầu hết khán giả đều thông cảm.

Khoảnh khắc quỳ gối trên sân khấu và cúi đầu trước khán giả, Mỹ Tâm đã nghĩ gì?

- Tôi tạ ơn Ơn trên vì trước đó đã có vô vàn khó khăn, vô vàn vấn đề nhưng đến cuối cùng mọi thứ đã vượt qua, hơn cả suy nghĩ của tôi.

Lúc vừa bước ra sân khấu, tôi đã choáng ngợp. Bạn thử tưởng tượng xem, sân vận động tề tựu hơn 30.000 người, bước ra là… muốn xỉu, chứ đừng nói là bình tĩnh đứng hát.

Thật sự, 20 năm sống trên đời đã thấy dài, huống chi là 20 năm làm nghề. Vậy mà khán giả vẫn ủng hộ tôi suốt khoảng thời gian đó. Tôi thấy mình mang ơn khán giả. Chính vì vậy, hành động quỳ gối, cúi đầu như là một lời cảm ơn của tôi, dù tôi vẫn thấy chưa bao giờ là đủ.

Tôi chỉ dùng là "quỳ gối cúi đầu" thôi, có nhiều người dùng từ "lạy" thì… hơi kỳ (cười).

Khán giả rất thích thú trước khoảnh khắc Mỹ Tâm gục đầu trên vai Hà Anh Tuấn. Cảm xúc của chị thế nào trong giây phút này?

- Khi trình diễn, việc thể hiện cảm xúc cũng phải lựa chọn thời điểm. Tôi đã "gồng" từ đầu show đến lúc đó, không dám khóc vì muốn thể hiện trọn vẹn tiết mục của mình.

Lúc đó, anh Hà Anh Tuấn bước ra, khán giả thì hò reo, cảm xúc tôi lại dâng trào. Khi đó, đến lúc tôi bước vào trong nên yên tâm cảm xúc của mình sẽ không làm ảnh hưởng đến những tiết mục sau. Vì vậy, tôi cho phép mình được thể hiện cảm xúc, thế là khóc luôn.

Hà Anh Tuấn có điều gì khiến Mỹ Tâm bị thu hút?

- Anh Tuấn nói chuyện hay dễ thương và rất khéo, đó là kiểu nói chuyện dễ làm mấy em ngã gục.

Nhiều người cũng thắc mắc vì sao Wowy và Mỹ Tâm chưa có cơ hội làm việc chung, nhưng chị lại mời nam rapper tham gia show diễn lần này?

- Bên cạnh những người đã thân quen, tôi cũng muốn kết hợp với một tri âm mới. Lúc đó, tôi có hỏi các bạn ở công ty rằng tôi nên chọn ai. Các bạn nói là Wowy. Vậy là có sự kết hợp lần này.

Từ trước đến nay, tôi với Wowy không gặp và không biết gì nhau. Nhưng tôi có coi clip, bạn ấy nói thích nụ cười của tôi, nói tôi cười tinh tế. Tôi thì nghĩ chắc bạn ấy thích nụ cười nhẹ nhẹ của mình (cười).

Sau khi làm việc chung, tôi thấy Wowy rất dễ thương. Bạn ấy có những điểm đặc biệt, có những người không hiểu sẽ nói này kia, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng bản thể của mỗi người.

"Với tôi, làm show có 50.000 khán giả không thành vấn đề"

Trong liveshow "Tri âm", Mỹ Tâm tuyên bố tương lai sẽ thực hiện một đêm nhạc với hơn 50.000 khán giả?

- Tôi cảm nhận được ánh mắt, sự hân hoan từ khán giả trong show. Khán giả hò reo rằng "sẽ không có show nào giống như show lịch sử này nữa đâu". Thế là tôi mới nói: "Không! Tâm sẽ làm hơn thế nữa". Là cao hứng mới nói vậy đó (cười).

Tôi còn nói rằng sân vận động này chứa được 100.000 người nhưng mình chỉ làm 50.000 - 80.000 người thôi. Ngay sau đó, tôi cũng có nói là tôi giỡn. Vậy mà các bạn cũng đăng và đồn (cười). Thật sự, tôi nghĩ vậy thôi chứ chưa có kế hoạch gì cả. Làm show này xong là tôi muốn xỉu rồi!

Dù vậy, tôi biết rằng còn rất nhiều khán giả đã không tham gia show diễn được. Nếu như có một show nữa, tôi nghĩ người hâm mộ của mình không chỉ có 30.000 đâu. Fan của tôi hơi nhiều đó, làm show có 50.000 khán giả không thành vấn đề, chỉ là còn phải phụ thuộc vào thời gian và cảm xúc nữa!

Mỹ Tâm từng là một trong những ca sĩ đi đầu trong việc sở hữu kênh YouTube riêng. Nhiều người người thắc mắc tại sao đến giờ chị vẫn chưa có tài khoản TikTok?

- Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, có kênh TikTok rồi thì tôi sẽ làm gì? (cười). Tôi là kiểu như thích gì làm nấy, vậy đó!

Theo quan sát của Mỹ Tâm, nghệ sĩ trẻ nào nổi bật nhất trên thị trường nhạc Việt hiện nay?

- Tôi thấy ngày càng có nhiều nhân tố mới và nổi bật. Nếu nói đến tài năng, có thể kể đến ca sĩ Mỹ Anh - con của chị Mỹ Linh. Một người nữa là Wren Evans, em viết rất dễ thương. Ngoài ra, tôi thấy Tăng Duy Tân cũng rất tài năng.

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện một số trang chuyên đánh giá, phân tích giọng hát của nghệ sĩ, tạo nên nhiều tranh cãi và cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nghệ sĩ được nhắc tới. Mỹ Tâm có theo dõi những tranh luận này?

- Chuyện khán giả bình luận là chuyện hiển nhiên, mình không thể nào bắt người ta bình luận tốt hay xấu về mình được. Các bạn trẻ nếu vào những kênh đó xem xong rồi buồn là không hợp lý.

Tôi thường cũng ít quan tâm những điều đó. Tôi có con đường riêng. Đối với tôi, âm nhạc xuất phát từ cảm xúc của mình chứ không phải là vấn đề ai hay, ai dở. Sự so sánh, tôi nghĩ chỉ cho vui thôi.

Mỹ Tâm có ngại bị so sánh với người khác?

- Tôi nghĩ việc so sánh không đúng lắm. Thứ nhất, phải coi 2 người hát trong thời điểm nào, có đứng gần với nhau hay hát chung một bài không?

So sánh là khi nào hai người cùng đứng với nhau, cùng chất lượng âm thanh mới gọi là so sánh. Ngoài ra, so sánh giọng này với giọng kia là vô lý. Mỗi người sinh ra đều có giọng hát riêng và chắc chắn không ai giống ai, không thể nào so sánh được. Các bạn cũng không thể bắt khán giả phải xác định xem người nào hát hay hơn.

Khi đứng trên sân khấu, Mỹ Tâm có phải người chú trọng vào kỹ thuật?

- Tôi hoàn toàn là nhờ vào bản năng. Khi học, bắt buộc mình phải biết tất cả kỹ thuật. Nhưng rồi lên sân khấu, tôi cũng "thả trôi". Tuy nhiên, khi có luyện tập kỹ lưỡng, lên sân khấu mình sẽ không còn nhớ đến kỹ thuật nữa, mà chỉ còn lại cảm xúc với bài hát đó. Sẽ có những lúc chênh, phô hay điều gì đó mình cảm thấy chưa hoàn chỉnh, nhưng thường cảm hứng nhiều quá hoặc "sung" với khán giả nên mình quên đi.

Những show tôi ngồi hát như "My Soul 1981" là lúc tôi ngồi và nghe âm thanh đúng nghĩa. Rất ít người, rất tập trung, lúc đó giọng của tôi sẽ chuẩn hơn.

Ngày nay, nhiều ca sĩ trẻ có màu sắc, có tố chất nhưng lại gặp vấn đề khi bước ra sân khấu như lộ những điểm yếu trong giọng hát hay những phần trình diễn chưa hoàn chỉnh. Chị có lời khuyên gì cho các bạn?

- Các bạn thường có tập luyện rồi nhưng lên sân khấu có khi bị khớp. Nên tôi nghĩ rằng các bạn cứ nên tập luyện mỗi ngày, lên sân khấu cảm thấy gần gũi với khán giả để đỡ áp lực. Tôi nghĩ như vậy sẽ đỡ hơn cho phần trình diễn chứ cơ bản các bạn cũng có giọng mà, quan trọng là kinh nghiệm bị thiếu thôi.

"Nếu có em bé, chắc chắn tôi sẽ thông báo với mọi người"

Trong showbiz, mọi người hay nói câu: "Chỉ có thể là Mỹ Tâm". Chị nghĩ điều gì mà chỉ có mình mới làm được?

- Ví dụ, tôi có thể làm show với 50.000 khán giả nè. Tôi có thể làm album "Tâm 10" mà không đủ đĩa để bán nè, vì tôi thích làm kiểu giới hạn, mặc dù trên thế giới không ai làm chuyện… tào lao vậy luôn. Nhưng giờ tôi cũng biết số lượng người nghe nhạc của mình thế nào rồi, nên không để trường hợp "không đủ" xảy ra (cười).

Bên cạnh đó thì còn phải hỏi thêm những người xung quanh tôi xem họ thấy có điều gì mà chỉ có tôi làm được.

Nhiều người xem Mỹ Tâm là thanh xuân, là tượng đài. Điều đó có khiến chị áp lực?

- Đó không phải là áp lực, đó là niềm tự hào. Nếu nói áp lực là phải nói 10 năm về trước. Giờ đây, nó được gọi là thăng hoa. Sự thăng hoa để mình làm nên những điều đặc biệt, mang đến cho khán giả những điều đẹp đẽ.

Tôi đã ở trong nghề này hơn 20 năm rồi thì còn điều gì phải sợ nữa? Hai mươi năm qua, tôi đã sống thế nào khán giả cũng đã biết rồi. Đến giờ, tôi vẫn y như vậy, không thay đổi, vẫn thủy chung, vẫn dáng vẻ như vậy thì khán giả chỉ có thể tự hào. Tôi muốn mình chỉ đem đến niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho những người đã xem mình là thanh xuân.

Album "Tâm 9" phát hành năm 2017, đến nay đã 5 năm, vì sao Mỹ Tâm chưa ra album mới?

- Có những khoảnh khắc tôi đã tìm được cảm hứng để thực hiện album "Tâm 10", nhưng rồi sau đó lại thôi. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy điều đó không phù hợp nữa nên không làm.

Cảm xúc bất chợt lắm. Thế nhưng, mọi người cứ nhắc làm tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Tôi chỉ có thể nói là "cũng đã có cái gì rồi đó", còn khi nào hoàn thành thì… tính sau.

Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo, Mỹ Tâm còn là cái tên được đồng nghiệp dành nhiều tình cảm. Trong cuộc sống đời thường, chị có phải là kiểu người thích kết giao, gặp gỡ bạn bè?

- Thật sự, tôi rất thích gặp bạn bè, nhưng có cái khó là gặp mà không uống với nhau một chút thì sẽ không vui, mà uống thì mệt (cười). Có khi, chúng tôi cũng uống trà nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Vậy nên lâu lâu tôi mới gặp bạn bè 1 lần.

Ngoài giọng hát, điều khiến nhiều người trầm trồ ở Mỹ Tâm là vẻ ngoài không có nhiều thay đổi theo thời gian. Chị có thường chăm chút bề ngoài của mình?

- Thực ra, tôi thường hay "thả trôi", chỉ đến khi có dự án mới lao vào tập luyện. Không bàn về sắc vóc nhưng về sự trẻ trung như bạn nói thì tôi nghĩ do mình ăn uống hợp lý. Tôi hạn chế ăn đồ ngọt, đồ béo và ăn đúng khung giờ.

Tôi cũng có chăm sóc da, dưỡng ẩm một chút. Nhắc đến đây, tôi nhớ từng hứa với khán giả sẽ livestream một buổi về chăm sóc da mà còn chưa thực hiện nữa (cười). Nói chung, tôi thuộc dạng người khá lười, nhưng thường thì những người lười sẽ có bí quyết riêng để duy trì một điều gì đó.

Cũng chính vì việc tôi "thả trôi" bản thân khi không có dự án nên đôi khi cũng lên cân, rồi mặc quần áo rộng, cuối cùng thì gây ra những hiểu lầm nho nhỏ (cười)

Hiểu lầm mà Mỹ Tâm nhắc đến có phải là tin đồn… mang bầu mà thỉnh thoảng chị vẫn phải diện áo croptop để khéo léo đính chính?

- Thay vì lên giải thích thì tôi mặc đồ như vậy cho người ta thấy và hiểu rằng chỉ là do tôi mặc đầm hơi rộng thôi chứ không phải có bầu. Phải nói rằng chuyện ăn mặc rất quan trọng. Giờ tôi có mấy cái đầm rộng dễ thương lắm mà không dám mặc luôn (cười).

Thật sự mà nói, chuyện tôi có em bé cũng là bình thường. Khi có em bé, tôi sẽ nói ra để mọi người chúc mừng, đó là lời hứa của tôi. Vì nếu giấu thì cũng tội cho em bé, đối với tôi chuyện đó là không nên. Người yêu có thể giấu nhưng có bầu thì không thể (cười).

Gần đây, nhiều người khá bất ngờ khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công bố con trai. Chị chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp thân thiết của mình như thế nào?

- Tôi biết lâu rồi nhưng phải giữ kín. Tôi thấy anh Hưng cũng rất muốn khoe Polo nhưng không được. Giờ đây, khi đã được khoe con với công chúng, tôi nghĩ rằng anh ấy rất hạnh phúc vì tôi biết để dồn nén hay giấu một điều hạnh phúc trong lòng rất cực và khó chịu. Tôi muốn chúc mừng anh Hưng!

Cảm ơn những chia sẻ của Mỹ Tâm!

22/11/2022