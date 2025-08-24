Bão Kajiki mạnh lên cấp 13, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết lúc 12h ngày 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Thời điểm này, bão cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. So với điểm mới hình thành sáng 23/8, bão Kajiki đã tăng 5 cấp từ cấp 8 lên cấp 13.

Bão Kajiki đã tăng 5 cấp từ cấp 8 lên cấp 13 trong vòng hơn một ngày (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng 22h ngày 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km với cường độ cấp 13-14, giật 16. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Đến sáng và trưa 25/8, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hoạt động trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo dự báo, khoảng sáng 26/8, bão suy yếu dần trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Đến 22h cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Tây Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa) có gió cấp 9-11, gần tâm bão 12-14, giật 16, sóng cao 5-7m, gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ trưa 24/8, vùng biển Thanh Hóa - Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 7-9, sau tăng 10-11, gần tâm bão 12-14, giật 16.

Chiều 24/8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật 11.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão 11-13, giật 14-15. Ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió cấp 6-8, giật 9.

Theo dự báo, ngày 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế có mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm; khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm và có nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm/3 giờ.

Ngày 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông; TPHCM chiều tối mưa rào, dông.