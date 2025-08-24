Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Ngày 24/8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương bị cháy gây thiệt hại nặng.

Tàu cá bị cháy mang số hiệu QNg 91478 TS do ông Trần Quốc Hải (SN 1974, trú tại xã Tịnh Khê) làm chủ.

Tàu cá bốc cháy trong đêm (Ảnh: Quốc Triều).

Tàu được ông Hải đưa về neo đậu tại cửa biển Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi). Khoảng 23h30 ngày 23/8, phần cabin tàu bốc cháy dữ dội rồi lan ra phần đuôi tàu, nơi chứa nhiều ngư cụ.

Đám cháy có nguy cơ lan sang các tàu đang neo đậu bên cạnh. Do đó, Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ đã điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận và kéo tàu cá QNg 91478 TS ra xa khu vực neo đậu ngăn cháy lan.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ và cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nỗ lực dập lửa cứu con tàu. Tuy nhiên, tàu chứa nhiều nhiên liệu, ngư cụ nên đến hơn 1h ngày 24/8 đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy khiến con tàu hư hỏng nặng, riêng phần cabin bị thiêu rụi. Chủ tàu cho biết vụ cháy gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, có thể hệ thống điện trên tàu bị chập gây cháy.

Tàu cá QNg 91478 TS dài 15,7m, công suất 420CV, chuyên hành nghề lưới vây rút chì. Tàu vừa về bờ bán hải sản thì xảy ra sự cố.