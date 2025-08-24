Chủ quầy bar chi 50 triệu đồng thuê thợ tháo dỡ tài sản trước bão Kajiki

Sáng 24/8, trước thời điểm bão Kajiki (bão số 5) đang đổ bộ, những người thợ đang khẩn trương tháo dỡ tài sản của Beach Club Thiên Cầm (Câu lạc bộ bãi biển) tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi hàng chục triệu đồng thuê thợ tháo dỡ tài sản trước bão Kajiki (Video: Dương Nguyên).

Beach Club Thiên Cầm kinh doanh bar ngoài trời để khách nghe nhạc và thưởng thức ẩm thực nên có nhiều tài sản giá trị.

Anh Trần Xuân Vũ (SN 1985, chủ Beach Club Thiên Cầm) cho biết tổng tài sản quán anh là gần 4 tỷ đồng.

"Tôi đã có thêm sự đầu tư để chuẩn bị kinh doanh dịp Quốc khánh 2/9. Song, vì bão Kajiki đổ bộ được dự báo là rất mạnh, việc kinh doanh du lịch năm nay của chúng tôi đã kết thúc sớm", anh Vũ nói.

Anh Vũ cho biết đã chi 50 triệu đồng thuê 30 thợ đến tháo dỡ tài sản để tránh thiệt hại.

Việc tháo dỡ này được anh Vũ và những người thợ cố gắng hoàn thành trong chiều 24/8, trước thời điểm bão đổ bộ.

Tại một góc khác của Khu du lịch Thiên Cầm, chị Phạm Thị Hiền (46 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) thuê xe cẩu và thợ với chi phí 5 triệu đồng để di chuyển những chiếc mô tô nước về cất giữ.

Theo chị Hiền, công ty của chị có trụ sở tại Cửa Lò, Nghệ An. Khi nghe thông tin về bão, vợ chồng chị đã chủ động thuê phương tiện và thợ dùng xe cẩu di chuyển mô tô nước về Nghệ An.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực biển Thiên Cầm sáng 24/8 có mây mù, biển động nhẹ. Một số du khách nán lại để vui chơi, tắm biển.