Thiếu tá vào vai "girl phố" náo loạn Hồ Gươm thướt tha trong tà áo dài

Sau màn hóa thân thành "girl phố" cá tính, tham gia biểu diễn võ thuật và trấn áp quái xế trong chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên (do Công an TP Hà Nội tổ chức tại phố đi bộ hồ Gươm vào sáng 10/8) gây sốt mạng xã hội, Thiếu tá công an Lê Thị Mai Ly tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện trong một bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật.

"Khoác lên mình tà áo dài trong ngày đại lễ 2/9, tôi cảm thấy vừa tự hào vừa xúc động. Tự hào vì được hòa chung không khí thiêng liêng của dân tộc, xúc động vì mỗi đường kim, mỗi nét vải như nhắc nhở về truyền thống, về những giá trị mà cha ông đã gìn giữ. Với tôi, tà áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là niềm kiêu hãnh, là lời nhắc nhở sống xứng đáng với Tổ quốc hôm nay", Thiếu tá Mai Ly chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trước đó, hình ảnh một Thiếu tá công an mạnh mẽ, kiên cường của Mai Ly đã ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng, cho nên màn biến hóa bất ngờ của cô khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng.

Nữ chiến sĩ Công an nhân dân cho biết, đây là lần đầu tiên làm người mẫu ảnh thời trang. Cô không quá quen thuộc nhưng những biểu cảm tự nhiên đã khiến công chúng khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của cô.

"Lần đầu tiên tôi tham gia chụp ảnh với vai trò như một người mẫu nên cũng hơi hồi hộp. Nhưng sau đó tôi lại thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị, giúp bản thân có thêm sự tự tin, một cách nhìn khác về bản thân. Quan trọng nhất là cá nhân tôi được góp một phần nhỏ để lan tỏa hình ảnh đẹp trong ngày lễ lớn của dân tộc", Thiếu tá Mai Ly bày tỏ.

Mai Ly tâm sự, những hình ảnh này được cô thực hiện để tham gia dự án "Yêu áo dài, yêu đất nước" của nhà thiết kế Dũng Nguyễn. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, hưởng ứng dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mai Ly cho hay, cô được biết về dự án thông qua người bạn là ca sĩ Dương Hoàng Yến. Nhận thấy ý nghĩa của hoạt động này nên 2 cô gái cùng nhau tham gia.

"Tôi cảm thấy đầy hứng khởi khi có cơ hội được thử sức trong một vai trò mới ở dự án quảng bá trang phục áo dài tại thời khắc đầy ý nghĩa của toàn thể người dân Việt Nam", Thiếu tá Mai Ly chia sẻ.

Những hình ảnh Thiếu tá Mai Ly trong tà áo dài truyền thống, tạo dáng tại những địa điểm biểu tượng của Hà Nội như Cầu Thê Húc (Hồ Hoàn Kiếm) hay Bảo tàng Phòng không Không quân, đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Cầu Thê Húc, với "dải lụa đỏ" nổi bật giữa mặt nước xanh biếc của hồ Hoàn Kiếm, dẫn lối du khách đến với đền Ngọc Sơn linh thiêng, một công trình kiến trúc độc đáo, biểu tượng văn hóa gắn liền với những truyền thuyết và lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Trong khi đó, Bảo tàng Phòng không Không quân là nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật quan trọng về quá trình hình thành, chiến đấu và phát triển của lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam.

Khi Thiếu tá Mai Ly xuất hiện tại Bảo tàng Phòng không Không quân, cô mặc bộ sắc phục Công an nhân dân, thể hiện nét mạnh mẽ, kiên nghị của người làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho đất nước.

Thiếu tá Mai Ly cho biết thêm, sau khi được công chúng biết đến qua sự kiện ngày 10/8, cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi nhưng cô ý thức cao hơn về trách nhiệm và sự đóng góp tới cộng đồng.

"Tôi cảm thấy mình cần chỉn chu hơn, ý thức hơn trong lời nói, hành động để không phụ sự quan tâm, tình cảm của mọi người. Và quan trọng nhất, tôi muốn được là chính mình", nữ Thiếu tá chia sẻ.

Mai Ly cũng thẳng thắn cho biết, bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện tham gia hoạt động nghệ thuật bởi công việc hiện tại là niềm đam mê và cũng đã chiếm trọn thời gian của cô. Tuy vậy, cô cũng không ngần ngại với những trải nghiệm mới để có thêm kỷ niệm.

Ảnh: Facebook nhân vật, Phạm Việt Dũng