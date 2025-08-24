Lý giải nguyên nhân cây đa hơn 200 năm tuổi bất ngờ bốc cháy

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường khống chế đám cháy. Nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến núi Thiên Bút theo dõi vụ cháy.

Ngọn lửa bao trùm cây đa vào chiều 24/8 (Ảnh cắt từ clip).

Sau vụ cháy, người dân Quảng Ngãi bàn tán xôn xao về sự việc này. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi cây đa khá to, cành lá xanh tốt lại bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Cây đa này từng được trồng ở phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi). Hồi tháng 9 năm 2021, cây bật gốc đè trúng một phụ nữ làm nạn nhân tử vong; đổ chắn ngang đường, làm hư hỏng 2 căn nhà.

Năm 2021, cây đa bật gốc làm một người chết, nhiều căn nhà hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Sau đó cây đa được cắt gọn cành lá, chỉ để lại phần gốc nặng 70 tấn, đường kính hơn 4m, và mang đi trồng lại tại núi Thiên Bút (phường Cẩm Thành).

Ông Bùi Văn Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết cây đa được các công nhân của công ty chăm sóc rất cẩn thận. Cây đang phát triển tốt thì bốc cháy.

Hình ảnh cây đa phát triển tươi tốt tại núi Thiên Bút vào năm 2023 (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Quang, gốc đa này rất lớn, bên ngoài được bao phủ bởi cành lá xanh tốt. Tuy nhiên, một phần gốc cây có thể đã chết, mục rỗng từ bên trong nên khó phát hiện. Khi người dân đốt nhang làm phần cây mục bắt lửa rồi bốc cháy.

“Người dân thường tới đốt nhang dưới gốc cây. Có thể nhang được cắm vào gốc khiến phần thân cây mục bắt lửa rồi bốc cháy”, ông Quang nhận định.