Trường đại học nhầm tổ hợp xét tuyển, thí sinh đủ điểm đỗ thành.... trượt

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: USSH).

Sau khi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố điểm chuẩn vào tối 22/8, hàng loạt thí sinh bất ngờ và hoang mang khi biết mình trượt đại học, dù đã tính toán kỹ lưỡng và đạt đủ điểm đỗ.

Nguyên nhân được xác định là do sự nhầm lẫn ban đầu trong đề án tuyển sinh của nhà trường ký ngày 4/6 khi định nghĩa tổ hợp môn xét tuyển D66.

Theo đề án tuyển sinh ban đầu, tổ hợp D66 bao gồm các môn ngữ văn, tiếng Anh và giáo dục kinh tế và pháp luật. Tổ hợp này đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và trang thông tin chính thức của nhà trường. Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào trường dựa trên thông tin này.

Tổ hợp D66 có môn giáo dục kinh tế và pháp luật xuất hiện trong 27/28 ngành xét tuyển trong Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, khi công bố điểm chuẩn, thí sinh mới phát hiện tổ hợp D66 lại được định nghĩa lại, thay thế môn giáo dục kinh tế và pháp luật bằng môn giáo dục công dân.

Trong thông báo trúng tuyển tổ hợp D66 có xuất hiện môn giáo dục công dân (Ảnh chụp màn hình).

Sự thay đổi này đã dẫn đến một hệ quả nghiêm trọng, nhiều thí sinh sử dụng điểm môn giáo dục kinh tế và pháp luật để xét tuyển vào trường, mặc dù đủ điểm trúng tuyển theo tổ hợp này, lại bị xét trượt vì nhà trường sử dụng điểm môn giáo dục công dân.

Tổ hợp D66 xuất hiện ở 27/28 chương trình/ngành xét tuyển vào trường (chỉ trừ ngành Nhật Bản học) nên tác động tương đối rộng.

Được biết, giữa khoảng này, nhà trường đã đăng tải thông báo đính chính trên website vào ngày 7/6 nhưng nhiều thí sinh không nắm được thông tin kịp thời, dẫn đến sai sót trong việc đăng ký xét tuyển.

Nhiều thí sinh cho biết không tiếp cận được thông báo đính chính ngày 7/6 (Ảnh chụp màn hình).

Trước phản ứng từ dư luận và thí sinh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết đã nhận được thông tin phản hồi của thí sinh đăng ký tổ hợp D66 về việc nhầm lẫn giữa môn thi giáo dục công dân và giáo dục kinh tế và pháp luật.

“Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh”, phía trường cho hay.

Trên fanpage, trường đã đăng thông báo, hướng dẫn thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 và X78 gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để hỗ trợ.

Giáo dục công dân là môn học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (2006). Theo chương trình mới (2018), môn này không còn, mà có môn tương tự là giáo dục kinh tế và pháp luật.