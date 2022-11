Mỹ Tâm bùng nổ trước 30.000 khán giả trong liveshow cá nhân ở Hà Nội

(Dân trí) - Tối 5/11, liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của hàng chục ngàn khán giả. Đây là sự kiện âm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát của nữ ca sĩ có biệt danh Họa mi tóc nâu.

Tối 5/11, liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của gần 30.000 nghìn khán giả. Không chỉ có người hâm mộ tại Thủ Đô, rất đông khán giả đến từ các tỉnh thành khác và cả nước ngoài cũng có mặt trong sự kiện kỷ niệm 25 năm ca hát của Mỹ Tâm.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm đã đưa khán giả thân thương đi qua nhiều qua cung bậc cảm xúc khác nhau bằng từng cột mốc gắn liền với những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của cô, mở đầu với tiết mục "Nhớ Mùa Thu Hà Nội" tái hiện lại chính cô trong một cuộc thi âm nhạc gần 25 năm trước.

Hàng loạt ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ mà cô từng thể hiện vang lên như: Cây Đàn Sinh Viên, Hai Mươi, Nhé Anh, Đôi Cánh Tình Yêu, Họa Mi Tóc Nâu, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Hát Với Dòng Sông, Giấc Mơ Tình Yêu, Ước Gì... khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt vì nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời của thanh xuân.

Khả năng vũ đạo điêu luyện của Mỹ Tâm cũng được thể hiện qua nhiều tiết mục như: Cô Ấy Là Ai, Đâu Chỉ Riêng Em, Anh Chưa Từng Biết, Lạnh Lùng, Nơi Mình Dừng Chân, Hào Quang, Anh Chưa Biết Đâu, Vì Em Quá Yêu Anh, Nụ Hôn Bất Ngờ, Người Hãy Quên Em Đi.

Bên cạnh đó, tài năng chơi nhiều nhạc cụ khác nhau như guitar, guitar điện, guzheng, piano... trong các tiết mục Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Cây Đàn Sinh Viên, Nếu Anh Đi, Đừng Hỏi Em, Như Một Giấc Mơ.

Một điều đặc biệt của liveshow Tri Âm là sự xuất hiện của 3 ca sĩ, nhạc sĩ khách mời gồm: Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Wowy.

Cả 3 ca sĩ khách mời đã mang đến cho chương trình những màn song ca và giao lưu ngẫu hứng vô cùng ăn ý với Mỹ Tâm trong hàng loạt tiết mục như: Rất Vui Được Gặp Nhau, Đúng Cũng Thành Sai, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, My Friend, Tri Kỷ, Love You To The Moon and Back, Bí Mật.

Sân khấu được chia làm 5 màu sắc khác nhau từ trắng, cam - vàng, xanh, đỏ đến hồng, tương ứng với sự thay đổi của cảm xúc tương ứng với những tiết mục được trình diễn trong liveshow từ ballad nhẹ nhàng đến dance bốc lửa.

Một số bản hit mới cũng được Mỹ Tâm bí mật mang vào liveshow Tri Âm Hà Nội như: Hẹn Ước Từ Hư Vô, Yêu Dại Khờ, The Light...

Mỹ Tâm chia sẻ, thời gian là điều có thể quay trở lại khi được tận hưởng lại những ca khúc chứa đựng nhiều kỷ niệm, cảm xúc của tuổi trẻ.

Mỹ Tâm nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hàng chục ngàn khán giả hòa giọng với cô trong hàng loạt bản hit đình đám và ánh đèn flash từ điện thoại của gần 30.000 khán giả tại sân được bật sáng để hỗ trợ cho những tiết mục mà cô thể hiện. Nữ ca sĩ liên tục cảm ơn tất cả khán giả và nhà tài trợ... đã đồng hành với cô để có được một show diễn thành công tuyệt vời như hôm nay.

Tính đến hiện tại, Tri Âm là liveshow cá nhân của một ca sĩ VPOP có số lượng khán giả đông nhất với quy mô tổ chức lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam.

Ngay sau liveshow, Mỹ Tâm tiếp tục gửi lời cám ơn chân thành đến khán giả Thủ Đô và toàn bộ người hâm mộ của mình ở khắp mọi nơi đã giúp cô có được cảm xúc tuyệt diệu này trên trang fanpage chính thức của mình.

