"Cuộc chiến" giữ chỗ xem diễu binh: Đội nắng, trải bạt, cắm chốt xuyên trưa

Muôn kiểu xếp hàng "xí chỗ đẹp" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (Video: Nhóm phóng viên).

Sáng 24/8, trung tâm Hà Nội như biến thành một lễ hội lớn. Từ khắp các ngả đường, dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, hồ Gươm, mang theo cờ đỏ, ô dù, chiếu, ghế gấp… để theo dõi màn hợp luyện máy bay và giữ chỗ chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 vào buổi tối.

Khu vực đường Hùng Vương, Quảng trường Ba Đình đông nghịt người chờ đợi đến tối cùng ngày xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hải).

Không khí rộn ràng, náo nức hiện rõ trên gương mặt từng người. Người lớn tuổi ánh mắt lấp lánh, háo hức, những em nhỏ cười giòn tan còn giới trẻ thì hăng hái chụp hình, quay video, chia sẻ lên mạng xã hội để khoe không khí đặc biệt này.

Sau khi xem máy bay hợp luyện, người dân tiếp tục nán lại, giữ chỗ trên đường để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành vào buổi tối (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau những phút dõi theo bầu trời rợp cánh máy bay vào đầu giờ sáng, nhiều người quyết tâm nán lại "cắm chốt" trên các vỉa hè, mặt phố để giữ vị trí đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào buổi tối.

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, trải bạt, giữ chỗ tại các tuyến đường. Có người vượt hàng trăm cây số từ Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình… lên Hà Nội để được sống trong không khí thiêng liêng.

Anh Đỗ Xuân Quý (huyện Tân Sơn, Bắc Ninh) xúc động chia sẻ: "Không chỉ cảm nhận được tình yêu nước lan tỏa, tôi còn thấy mình thật sự may mắn khi được hòa cùng dòng người hôm nay. Ngồi chờ từ sáng, dù nắng có gay gắt, tôi vẫn thấy xứng đáng".

Người dân ngồi kín vỉa hè, dưới cái nắng gay gắt (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đến khoảng 11h, hai bên đường Nguyễn Thái Học đã chật kín người. Trời nắng chang chang nhưng ai nấy đều chuẩn bị kỹ: Áo mưa, bạt, ô dù, nước uống… Một số gia đình để giày dép, túi xách, chai nước, sỏi đá... ngay trên vỉa hè để đánh dấu "lãnh thổ".

Anh Ngọc Phước (sinh năm 2000, Cầu Giấy) hồ hởi kể: "9h tôi đã có mặt nhưng bất ngờ vì nhiều người đến sớm hơn. Tôi phải dùng sỏi, chai nước để giữ chỗ, mong tối nay có vị trí đẹp. Đây là lần đầu tôi ra đây, lần hợp luyện trước, tôi không đến, nhưng thấy không khí cuồng nhiệt quá nên lần này không thể bỏ lỡ".

Khắp phố, cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào ngày hội. Nhóm người mang theo ghế nhựa, thùng xốp làm chỗ ngồi. Một số người khác chọn quán cà phê ven phố, trả tiền chỉ để giữ chỗ ngồi thuận lợi.

Trên tuyến Nguyễn Thái Học, việc giữ chỗ xem diễu binh trở nên rộn ràng, như một "cuộc chiến" nho nhỏ. Dòng người đổ về ngày một đông, thậm chí có người ngỏ ý mua lại chỗ ngồi đẹp.

Song, phần đông những người đã đến từ sáng đều kiên quyết giữ vị trí của mình. Với họ, được ngồi hàng đầu, trực tiếp hòa mình vào không khí thiêng liêng này là điều không gì đánh đổi được.

Chị Lê Thị Vân (Phú Thọ) cho biết chị thuê ghế ngồi với giá cọc 100.000 đồng: "Người ta bảo lát nữa sẽ thu thêm tiền. Nhưng trời nắng nóng, có ghế ngồi nghỉ cũng đỡ hơn phải đứng lâu ngoài đường".

Thời điểm này, Thủ đô chưa cấm đường nên các tuyến phố xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Còn chị Lan (Bắc Ninh) đã có mặt từ 6h sáng, trải bạt giữ chỗ ngay trên vỉa hè. Giữa trưa nắng gắt, nhiều người tạm tìm bóng râm, nhưng chị vẫn kiên định ngồi nguyên vị trí, ánh mắt đầy chờ đợi.

"Chỉ cần được tận mắt chứng kiến không khí lịch sử này, dù có ngồi chờ đến tối, tôi cũng thấy vui lòng", chị nói.

Thời điểm này, khi chưa đến giờ cấm đường, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình vẫn còn xe cộ lưu thông, khiến tình trạng ùn tắc cục bộ xuất hiện. Nhưng với nhiều người, những bất tiện ấy chẳng đáng kể, bởi điều họ chờ đợi chính là giây phút đoàn quân đi qua trong tiếng reo hò rợp trời.