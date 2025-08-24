TPHCM mở lại tuyến buýt 86 kết nối 3 trường đại học

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố kế hoạch mở lại tuyến xe buýt số 86 (Bến Thành - Cầu Long Kiểng) sau gần 3 năm dừng hoạt động.

Theo quyết định mới, điểm đầu tuyến buýt 86 vẫn là Bến xe buýt Sài Gòn; điểm cuối được kéo dài thêm 3km, đến cổng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cơ sở 3 (xã Hiệp Phước, TPHCM). Tương ứng, trên tuyến có thêm 3 cặp trạm dừng tại cầu Long Kiểng, Trung tâm Văn hóa Thể thao và đường Nguyễn Bình.

Tuyến xe buýt 86 được kéo dài điểm cuối thêm 3km, kết nối đến 3 trường đại học (Đồ họa: Ngọc Tân).

Với sự điều chỉnh này, sinh viên tại 3 trường đại học liền kề nhau, gồm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Mở TPHCM và Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao sẽ được giải quyết nhu cầu đi lại bằng xe buýt vốn bức xúc từ lâu.

Tuyến buýt 86 sẽ hoạt động từ ngày 5/9. Giá vé với khách thường là 6.000 đồng/lượt, với học sinh, sinh viên là 3.000 đồng/lượt. Vé bán trước (tập 30 vé) có giá 135.000 đồng/tập.

Công ty Phương Trang (Futabuslines, đơn vị vận hành tuyến) dự kiến đưa dòng xe 55 chỗ (cả đứng và ngồi) vào phục vụ. Mỗi ngày, tuyến hoạt động từ 5h đến 19h với 110 chuyến/ngày.

Sinh viên cụm 3 trường đại học khu vực Nam TPHCM sắp được sử dụng tuyến xe buýt 86 (Ảnh: Ngọc Tân).

Như báo Dân trí đã phản ánh, tuyến xe buýt 86 có lộ trình chạy dọc đường Lê Văn Lương, qua huyện Nhà Bè cũ và dừng điểm cuối tại chân cầu Long Kiểng. Đây là tuyến xe buýt quan trọng với người dân Nam TPHCM, nhưng đã bị dừng hoạt động từ đầu năm 2023.

Đầu năm 2024 Công ty Phương Trang trúng thầu khai thác tuyến xe buýt 86. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm từ ngày trúng thầu, tuyến xe vẫn "nằm trên giấy".

Đầu tháng 6, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM có văn bản gửi các trường đại học để xin thông tin lịch học, số lượng sinh viên và khảo sát nhu cầu đi lại của sinh viên làm cơ sở kéo dài lộ trình tuyến 86 đến gần trường.