Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra, các đối tượng trong đường dây của Tùng sử dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng rồi đăng quảng cáo, tuyển cộng tác viên “kiếm tiền online tại nhà” bằng cách xem video.

Các đối tượng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ tham gia. Khi bị hại “sập bẫy”, chúng yêu cầu nạn nhân nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt.

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Campuchia và thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, Tùng và đồng bọn còn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên “công ty ma” và cá nhân trên khắp cả nước; móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền, thông qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Các đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại thành phố Hà Nội) về tội Rửa tiền.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại thành phố Cần Thơ); Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại TPHCM); Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000) và Ngô Văn Thắng (SN 2002), trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại.