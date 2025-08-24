SOOBIN độc tấu đàn bầu, DJ Snake mang hit tỷ view "đãi" 50.000 khán giả

Đêm nhạc được dàn dựng thành 4 chương với các chủ đề: Khoảnh khắc tự hào, Khoảnh khắc vươn tầm và Khoảnh khắc kết nối. Mỗi phần là một mảng màu khác biệt, nhưng khi ghép lại, tạo nên bức tranh âm nhạc kể về hành trình của dân tộc Việt Nam: Từ quá khứ hào hùng, hiện tại rực rỡ đến khát vọng vươn ra thế giới.

Đêm nhạc bùng nổ ngay từ phút đầu khi (S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện với Kho báu -bản hit gây sốt thời gian qua. Anh hát mộc đoạn đầu rồi bắt nhịp cho 50.000 khán giả đồng thanh hòa giọng.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục “đốt cháy” sân khấu với Chất chơi. Anh cởi phanh áo, khoe thân hình săn chắc, nhảy quyến rũ giữa màn trình diễn. Biển lightstick (gậy ánh sáng) rực sáng cùng tiếng hò reo không ngớt khiến cả khán đài như bùng nổ. Trọng Hiếu cũng gửi lời cảm ơn ê-kíp sáng tác Kho báu và bày tỏ niềm tự hào về sự đa dạng của âm nhạc Việt.

Ngay sau phần mở màn, 2Pillz - rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc tỷ view - mang đến set nhạc điện tử kết hợp sáo, đàn T’rưng, đàn đá cùng phong cách vinafro pha vinahouse, afrobeat.

Với mái tóc xoăn và áo da cá tính, 2Pillz đứng sau bàn DJ khuấy động khán đài, khiến khán giả “quẩy” cuồng nhiệt trong ánh sáng rực rỡ và âm thanh dồn dập, biến sân khấu thành một bữa tiệc âm nhạc.

Tiếp nối chương trình, Hòa Minzy mang cả hồn quê Bắc Ninh lên sân khấu. Trong trang phục cách tân đỏ rực, cô cất giọng với Bắc Bling cùng 200 em nhỏ trong trang phục áo đỏ sao vàng, đồng thanh hô vang “Bắc Ninh xin chào”.

“Không có tình thương nào ở bên ta suốt kiếp”, Hòa Minzy chia sẻ trước khi cất giọng trong Không thể cùng nhau suốt kiếp - ca khúc cô hát bằng tất cả cảm xúc sau biến cố ông nội vừa qua đời. Khán giả càng lắng đọng hơn khi nữ ca sĩ hát mộc một đoạn trong Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ - như lời tri ân gửi tới những người lính và những bà mẹ Việt Nam anh hùng.

SOOBIN xuất hiện, khuấy động sân khấu với phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Trong trang phục áo dài cách điệu, anh độc tấu đàn bầu, mang âm hưởng dân gian kết hợp nhạc đương đại, khiến hàng chục nghìn khán giả phải nhún nhảy với mashup Trống cơm - Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền.

Câu hát “Dậy mà đi” trong tiết mục Người Việt vang vọng khắp khán đài, khơi dậy niềm tự hào và thôi thúc lòng yêu nước của 50.000 khán giả. Cao trào được đẩy lên khi SOOBIN bất ngờ tặng cây đàn bầu vừa độc tấu có chữ ký của anh cho một người hâm mộ may mắn. Nam ca sĩ chụp ảnh cùng fan, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong màn trình diễn.

Ca sĩ cũng không quên giao lưu, hỏi khán giả: "Các bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?" và nhận lại hàng nghìn câu trả lời đồng thanh "Có".

Nam ca sĩ tiếp tục chinh phục khán giả với Tháng năm đầy lãng mạn trên tiếng đàn piano, rồi bùng nổ với Daydreams, Dancing in the Dark, BlackJack và SUPPERSTAR.

Sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực, vũ đạo cuốn hút cùng dàn âm thanh - ánh sáng hoành tráng càng khẳng định SOOBIN là một nghệ sĩ toàn năng trên sân khấu.

DPR IAN - nghệ sĩ R&B gốc Hàn - xuất hiện ở chương 3: Khoảnh khắc vươn tầm với phong cách gợi cảm và năng lượng bùng nổ. Anh trình diễn loạt ca khúc: Don't go insane, So beautiful, Calico, Nerves và Limbo, kết hợp vũ đạo cuốn hút và màn trình diễn guitar bass điêu luyện khiến fan đứng ngồi không yên.

Anh còn khiến fan "lụi tim" với câu tỏ tình bằng tiếng Việt "Anh yêu tất cả các em" và đội nón lá, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.

J Balvin - “hoàng tử reggaeton” - đã biến đêm đại nhạc hội thành một lễ hội Latin đích thực. Trong trang phục đỏ rực cùng vũ đoàn và thiết kế sân khấu riêng, anh khuấy động khán đài bằng loạt hit tỷ view như Loco contigo, Mi gente, Amarillo, Taki Taki, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Dấu ấn đặc biệt là màn song ca bất ngờ giữa J Balvin với tlinh trong I like it, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa nghệ sĩ Việt và ngôi sao quốc tế. Hai lá cờ Việt Nam và Colombia tung bay trên sân khấu, thể hiện thông điệp kết nối văn hóa. J Balvin liên tục hô "Việt Nam" và "I love Vietnam", khiến khán giả phấn khích (Ảnh: D.Tuấn).

The Kid LAROI - ngôi sao Gen Z người Australia - mang đến những màn trình diễn cảm xúc. Anh biểu diễn các ca khúc đình đám như Stay stay (siêu hit toàn cầu hợp tác với Justin Bieber), Thousand miles, Baby i'm back, How does it feel?, Without you, So done... và đặc biệt là Without you - bản song ca cùng Miley Cyrus.

LAROI cũng chia sẻ sự biết ơn khi được đến Việt Nam và đề nghị khán giả cùng bật flash điện thoại, tạo nên một biển ánh sáng lung linh, huyền ảo, hòa cùng giọng hát của anh.

Gần nửa đêm, DJ Snake - “phù thủy EDM” người Pháp gốc Algeria - xuất hiện biến sân khấu thành "biển lửa" với loạt hit tỷ view: Turn Down for What, Lean On, Let Me Love You, You Know You Like It, Get low... Những giai điệu EDM hòa trộn hip hop và Latin khiến hàng chục nghìn khán giả không thể ngồi yên, nhảy múa cuồng nhiệt cho tới phút cuối.

Màn trình diễn đánh dấu lần đầu tiên DJ Snake góp mặt trong một lễ hội âm nhạc quy mô tại Việt Nam. Chỉ 1 tháng trước, anh còn khiến 80.000 người hâm mộ tại Stade de France (Pháp) “cháy hết mình” với đại tiệc EDM The Final Show, và giờ đây, Hà Nội đã được tận hưởng trọn vẹn sức nóng ấy.

Khép lại set diễn kéo dài 75 phút, DJ Snake chọn Let me love you - bản hit hợp tác cùng Justin Bieber và cũng là ca khúc gắn bó đặc biệt với khán giả Việt Nam - thay lời chào tạm biệt.

Trong tiếng reo hò vang dội, anh đội nón lá, giương cao lá cờ Việt Nam và gửi lời nhắn: “Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu các bạn” (Ảnh: D.Tuấn).

Ảnh: Nguyễn Hà Nam