Chủ tịch nước: Phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên của dân tộc

Tinh thần này được Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 24/8.

Chủ tịch nước nhắc lại cách đây tròn 80 năm, cũng vào những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đón Chủ tịch nước Lương Cường tới dự buổi gặp mặt (Ảnh: Quang Vinh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự buổi gặp mặt (Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, theo Chủ tịch nước, có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là đoàn kết.

“Phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ đã khẳng định "Dân là gốc rễ. Trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong"”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đó cũng là bài học lớn về phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt đại diện tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân (Ảnh: Quang Vinh).

Trong đó, Chủ tịch nước nhận định MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị, là ngôi nhà chung quy tụ đoàn kết các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước để tạo thành sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người đứng đầu Nhà nước khẳng định mỗi thắng lợi của dân tộc Việt Nam đều bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng của Đảng.

Bước vào kỷ nguyên mới, đứng trước những thời cơ và vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, Chủ tịch nước lưu ý càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch nước, cần tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quang Vinh).

Cho biết đất nước đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng mọi thời cơ để bước vào kỷ nguyên mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu năm 2025 tăng trưởng từ 8% trở lên và tăng trưởng hai con số vào các năm tiếp theo.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhắc lại mục tiêu dài hạn đến năm trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu lớn lao đó, theo Chủ tịch nước, cả nước đang quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng hiện đại đồng bộ.

Đồng thời, Chủ tịch nước cho biết cả hệ thống cũng đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Cùng với đó là việc thực hiện đồng bộ về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đột phá xây dựng và hoàn thiện pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, theo lời Chủ tịch nước.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ảnh: Quang Vinh).

Trong hành trình đó, Chủ tịch nước đề nghị khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao, phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ông đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc phát huy vai trò trí tuệ và tập thể của cá nhân điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước kỳ vọng cả hệ thống chính trị sẽ đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.