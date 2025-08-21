Cựu người mẫu nóng bỏng rơi vào cảnh vô gia cư, tìm thức ăn trong thùng rác

Theo Daily Mail, Loni Willison gần đây xuất hiện trên đường phố Beverly Hills (Mỹ). Cô mặc quần áo cũ, đem theo 2 túi đồ cỡ lớn, đi bộ trong một con hẻm. Loni đội mũ và đi giày thể thao. Đáng chú ý, người ta nhìn thấy trên tay cựu người mẫu là một chiếc đồng hồ Rolex.

Người mẫu Loni Willison rơi vào cảnh vô gia cư ở tuổi 42 (Ảnh: DM).

Ngoại hình hiện tại của cựu người mẫu khiến nhiều người xót xa. Người đẹp sinh năm 1983 từng là người mẫu thể hình nổi tiếng, chụp ảnh cho các tạp chí như: Glam Fit, Flavour Magazine và Iron Man Magazine.

Cô kết hôn với nam diễn viên, ca sĩ Jeremy Jackson vào năm 2012 nhưng cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã đổ vỡ sau 2 năm.

Tháng 8/2014, cảnh sát đến nhà của cặp sao sau khi Jackson vướng cáo buộc hành hung vợ. Thời điểm đó, lực lượng chức năng ở Los Angeles (Mỹ) xác nhận có một cuộc điện thoại báo cáo vụ gây rối, cho biết cựu người mẫu bị thương ở cổ, gãy hai xương sườn với nhiều vết xước trên mặt, cơ thể.

Sau đó, Loni Willison không khởi kiện chồng cũ nhưng cuộc sống của cô chìm trong khó khăn hậu tan vỡ. Không lâu sau ồn ào bạo hành, Loni và chồng cũ quyết định ly hôn.

Một nguồn tin thân cận cho hay, sau khi ly hôn vào năm 2014, Loni Willison mất công việc trợ lý cho một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ do suy sụp tinh thần. Cô cũng không thể rèn luyện vóc dáng để trở lại sàn diễn.

Loni Willison từng là người mẫu thể hình xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh: Glam Fit).

Không thể kiếm sống, Willison lâm vào cảnh nợ nần, mất nhà, xe và gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như nghiện ngập. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào năm 2023, Loni Willison nhận được câu hỏi về nguồn gốc các bi kịch trong cuộc đời cô, cựu người mẫu trả lời: “Chính là chồng cũ của tôi”.

Từ năm 2018, Loni đã rơi vào cảnh vô gia cư. Do tâm lý bất ổn, Willison tin cơ thể tích đầy điện bên trong, khẳng định “không thể sống trong nhà”. Cô cũng gặp khó khăn trong việc tiếp xúc bạn bè nên không còn muốn giao tiếp với mọi người xung quanh.

Willison từng kể về cuộc sống hiện tại: “Tôi thường bị cướp. Người ta lấy đồ của tôi. Tôi cố gắng làm bản thân dơ bẩn nhất có thể để không ai nhắm đến. Càng bẩn càng tốt. Tôi cũng bốc mùi nữa. Nếu tôi làm được hai điều đó, xem như mọi thứ có vẻ hiệu quả”.

Loni Willison và chồng cũ ly hôn vào năm 2014 (Ảnh: DM).

“Tôi không có điện thoại di động. Nhưng tôi có thức ăn, chỗ ngủ. Tôi kiếm được tiền ở đâu đó, đồ ăn trong thùng rác và các cửa hàng. Có nhiều thứ quanh đây”, nữ người mẫu kể trong một cuộc trò chuyện với truyền thông vào năm 2020.

Những năm qua, cựu người mẫu thường được nhìn thấy trên phố cùng một chiếc xe đẩy hàng siêu thị. Cô để tất cả hành trang của mình như quần áo, chăn màn lên đó rồi đưa đi khắp nơi. Cô cũng đã cắt đi mái tóc dài tuyệt đẹp, luôn đội mũ khi xuất hiện trên phố.

Những năm qua, Loni Willison không có nhà, sống lang thang trên phố (Ảnh: DM).

Loni Willison luôn đẩy theo một chiếc xe đẩy trong siêu thị để đi khắp nơi (Ảnh: DM).

Loni Willison tìm đồ ăn và quần áo trong thùng rác (Ảnh: DM).

So với bạn bè cùng lứa, Loni trông có phần tàn tạ và già hơn tuổi. Cô thường xuất hiện quanh các khu vực gần thùng rác để tìm quần áo và đồ ăn.

Năm 2019, bạn của Loni Willison - người mẫu Kristin Rossetti - đã đề nghị được giúp đỡ cô nhưng cựu người mẫu từ chối.

Khi những bức hình mới nhất của Loni Willison được chia sẻ, công chúng quốc tế bày tỏ sự tiếc nuối cho tài năng và nhan sắc đã bị dập tắt.

Năm ngoái, khi được hỏi về vợ cũ, nam diễn viên Jeremy Jackson chia sẻ: “Với tôi, việc đánh mất Loni như đối mặt cái chết của ai đó. Tôi đã cố gắng mang cô ấy trở lại nhưng không thể”. Nam diễn viên 44 tuổi thừa nhận, sau cú sốc ly hôn, anh chưa tái hôn và cũng gặp khó khăn về tâm lý.