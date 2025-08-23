Gia đình Beckham tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền

Ngày 22/8, vợ chồng David và Victoria lọt vào ống kính của giới săn tin khi cùng đi nghỉ trên du thuyền riêng được họ mua từ năm 2022. Con trai Cruz, Romeo và con gái út Harper cũng có mặt trong chuyến du lịch cùng cha mẹ. Được biết, chuyến đi còn có sự tham gia của Jackie Apostel, bạn gái của Cruz.

Trong loạt ảnh mà phóng viên của tờ Daily Mail có được, David khoe thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng. Victoria diện váy satin đen choàng ngoài bikini.

David và Victoria Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình trên siêu du thuyền tại Italy (Ảnh: Backgrid).

Cựu danh thủ 50 tuổi liên tục thể hiện tình cảm với vợ, nhà thiết kế Victoria Beckham. Cựu cầu thủ không rời tay khỏi vợ. Victoria cầm máy ảnh và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc của các con và chồng trong kỳ nghỉ dưỡng.

Gia đình Beckham bắt đầu tận hưởng chuyến du lịch gia đình từ cuối tháng 7. Họ di chuyển bằng siêu du thuyền riêng tại châu Âu. Trong kỳ nghỉ, David liên tục thể hiện tình cảm với vợ con. Gia đình nổi tiếng cũng đăng tải hình ảnh trong kỳ nghỉ này trên trang cá nhân.

Siêu du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh của vợ chồng Beckham (Ảnh: Backgrid).

Các thành viên trong gia đình Beckham cùng tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau (Ảnh: Backgrid).

David Beckham chụp ảnh cho vợ con (Ảnh: Backgrid).

Trái với sự gần gũi và tình cảm của các thành viên trong gia đình Beckham, cậu con trai cả của cặp đôi nổi tiếng nước Anh, Brooklyn Beckham, vẫn im lặng và vắng mặt trong mọi sự kiện của gia đình.

Tháng 5 vừa rồi, nhiều tờ báo tại Anh đưa tin, Brooklyn được cho là đã cắt đứt quan hệ với 2 em trai và không tương tác với bố mẹ, các em trên mạng xã hội. Nguồn tin cho biết nhà Becks rất lo lắng về việc Brooklyn bị vợ thao túng.

Từ đầu năm, Brooklyn vắng bóng trong các sự kiện gia đình, không tham dự tiệc sinh nhật bố hồi tháng 5, không chúc mừng bố trên mạng, im lặng trong Ngày của Cha, Ngày của Mẹ và lờ đi sự kiện David Beckham được trao tước Hiệp sĩ.

Victoria Beckham liên tục ghi lại những khoảnh khắc cùng gia đình (Ảnh: Backgrid).

Vào sinh nhật em gái Harper hồi tháng 7, Brooklyn đăng bài chúc mừng trên trang cá nhân nhưng không tham dự tiệc sinh nhật của em gái.

Thay vào đó, trên trang cá nhân, con trai cả của Beckham liên tục bày tỏ tình cảm với vợ, gia đình nhà vợ và khẳng định “luôn chọn vợ” trong mọi hoàn cảnh.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Brooklyn và các thành viên còn lại trong gia đình Beckham chính là lễ gia hạn lời thề hôn nhân của Brooklyn trong tháng 7 này tại New York (Mỹ).

Sự kiện có sự tham gia của các thành viên bên gia đình nhà vợ của Brooklyn nhưng không có sự góp mặt của các thành viên trong nhà Beckham. Một nguồn tin cho hay, David và Victoria không biết về lễ cưới lại này và chỉ được nhận tin qua truyền thông.

Các con trai Cruz và Romeo của Beckham vui vẻ bên gia đình (Ảnh: Backgrid).

Theo truyền thông Anh, Brooklyn mâu thuẫn với gia đình từ đầu năm nay sau khi em trai Romeo hẹn hò người yêu cũ của anh - DJ Kim Turnbull. Nguồn tin nói rằng Brooklyn không hài lòng khi bố mẹ ủng hộ mối quan hệ của Romeo với Kim Turnbull.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho hay, mâu thuẫn gia đình được cho là âm ỉ từ ngày Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz vì cô và mẹ chồng vốn không có quan hệ thân thiết.

Suốt thời gian qua, vợ chồng Beckham liên tục có động thái hàn gắn, kéo con trai cả về với gia đình bằng cách đăng nhiều hình ảnh liên quan tới anh và gắn tên Brooklyn trong các bài đăng. Đáp lại tình cảm của bố mẹ, Brooklyn chỉ im lặng.

Vợ chồng Brooklyn và Nicola nắm tay cùng dạo phố, tối 22/8 (Ảnh: Backgrid).

Tối 22/8, giới săn tin tại Mỹ đã ghi lại hình ảnh Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, nắm tay nhau cùng đi dạo và hẹn ăn tối tại Los Angeles (Mỹ).

Một nguồn tin nói với tờ The Sun: “Gia đình Beckham không hiểu nổi sao Brooklyn và Nicola phải gia hạn lời thề hôn nhân. Họ cho rằng, chuyện sẽ là bình thường nếu hôn lễ của cặp tình nhân trẻ diễn ra từ 10 năm hoặc 5 năm trước. Nhưng đây chỉ là 3 năm. Mọi chuyện giống như phô trương sự giàu có. Nếu Brooklyn thực sự muốn tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, tại sao cậu ấy không mời bố mẹ và các em tham dự?”.