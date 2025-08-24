Phương Mỹ Chi: Từng khóc nức nở, giờ có giải quán quân đầu tiên sau 12 năm

Chương trình Em xinh say hi khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Phương Mỹ Chi, trong khi danh hiệu á quân gọi tên LyHan. Kết quả này nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả, bởi xuyên suốt hành trình, nữ ca sĩ sinh năm 2003 đã chứng minh sự nỗ lực bền bỉ và dấu ấn riêng biệt.

Đáng nói, khi Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi đồng thời cũng đi nước ngoài tham gia Sing! Asia nên cô phải chia sẻ thời gian, tâm sức cho cả hai sân chơi. Thế nhưng, chính áp lực ấy lại trở thành động lực, giúp nữ ca sĩ bứt phá, thể hiện khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu.

Ngay từ vòng Livestage 1 (Vòng thi đấu thứ nhất), Phương Mỹ Chi đã gây ấn tượng khi chung đội với Bích Phương, Tiên Tiên, Bảo Anh và Lamoon, xuất sắc giành chiến thắng với tiết mục Cầm kỳ thi họa. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ, kết hợp nhịp điện tử trẻ trung, kết thúc bằng phần quan họ độc đáo do chính cô viết lời.

Sang Livestage 2 (Vòng thi đấu thứ 2), Phương Mỹ Chi đảm nhận vai trò đội trưởng, mang đến màn trình diễn Hề. Tiết mục mở màn đầy sáng tạo khi đưa nghệ thuật tuồng truyền thống hòa quyện cùng nhạc hiện đại. Ca khúc nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội, hiện đạt hơn 14 triệu lượt xem.

Tại Livestage 3 (Vòng thi đấu thứ 3), nữ ca sĩ góp mặt trong tiết mục I’ll Be There với thông điệp tươi sáng, tích cực. Tuy nhiên, ở vòng thi đấu này, cô chỉ xếp thứ 12, trong khi LyHan khi đó gây bất ngờ khi dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở Livestage 4 (Vòng thi đấu thứ 4), Phương Mỹ Chi cùng Lâm Bảo Ngọc, Pháo, Saabirose và Liu Grace trình diễn Bad Liar và Duyên. Giai đoạn này, cô phải "chạy show" giữa hai cuộc thi nên nhiều buổi tập chỉ có thể trao đổi từ xa.

Đến chung kết, Phương Mỹ Chi thật sự bùng nổ. Trong phần thi cá nhân, cô mang đến ca khúc Ếch ngoài đáy giếng, kể lại chính hành trình của mình. Tiết mục hài hước, sáng tạo, vừa mang tính giải trí vừa truyền cảm hứng, nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, đạt gần 5 triệu lượt nghe sau chưa đầy một tuần.

Ở phần thi đồng đội chung kết, cô tiếp tục với vai trò đội trưởng, dẫn dắt Lamoon, Orange và Pháo trong ca khúc Morse Code. Tiết mục tiếp tục khẳng định phong cách đặc trưng của Phương Mỹ Chi khi kết hợp nhạc dân gian truyền thống và hơi thở hiện đại quốc tế, nhận được "mưa" lời khen từ khán giả.

Trong tổng số 7 tiết mục tại Em xinh say hi, có tới 5 tiết mục Phương Mỹ Chi khai thác chất liệu dân gian: Cầm kỳ thi họa, Hề, Duyên, Morse Code, Ếch ngoài đáy giếng. Cách làm mới âm nhạc truyền thống đã giúp cô khẳng định được phong cách riêng tại sân chơi này.

MC Trấn Thành từng nhận xét: "Điều thành công nhất của Phương Mỹ Chi là đã tạo dựng được dấu ấn riêng. Giờ thì chúng ta đã có một dòng nhạc mang tên Phương Mỹ Chi".

Hành trình của Phương Mỹ Chi tại Em xinh say hi cũng không thể thiếu sự đồng hành của gia đình. Trong các đêm chung kết, bố mẹ nữ ca sĩ luôn có mặt dưới khán đài cổ vũ con gái.

Mẹ Phương Mỹ Chi xúc động chia sẻ: "Nhiều khi thấy con làm việc ngày đêm, tôi rất tự hào. Con gái bây giờ giỏi quá trời". Bố lại dí dỏm cho biết: "Cô bé dân ca ngày xưa giờ quậy quá, chị Bảy!".

Không chỉ ghi dấu bằng giọng hát nội lực và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi, Phương Mỹ Chi còn chiếm được nhiều cảm tình từ đồng nghiệp nhờ hình ảnh một cô gái năng lượng, hoạt ngôn và hài hước. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần rơi nước mắt tại Em xinh say hi, không phải vì áp lực, mà vì xúc động khi chứng kiến các đồng nghiệp lần lượt dừng chân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Mỹ Chi tâm sự: "Ban đầu tôi lo lắng, sợ những tương tác tự nhiên ngoài đời có thể bị hiểu lầm. Nhưng rồi tôi nhận ra sự thoải mái của mình cũng là cách để mang đến năng lượng tích cực, khiến khán giả thấy vui vẻ".

Khép lại hành trình, nữ ca sĩ không chỉ chạm tay vào chiếc cúp quán quân mà còn để lại dấu ấn với hình ảnh một nghệ sĩ trẻ bền bỉ, sáng tạo và đầy năng lượng. Ở khoảnh khắc đăng quang, cô không kìm được nước mắt, chia sẻ: “Sau 12 năm đi hát, tôi vô cùng biết ơn tình cảm khán giả đã dành cho mình. Không biết bao nhiêu lần tôi nhận được chiếc cúp tinh thần từ người hâm mộ, nhưng hôm nay, tôi mới thật sự được cầm chiếc cúp quán quân trên tay”.

Trấn Thành từng cho rằng "2025 là năm của Phương Mỹ Chi" khi nữ ca sĩ gặt hái được thành công từ quốc tế đến trong nước. Trước lời nhận xét đó, Phương Mỹ Chi cho biết, cô cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc khi được ghi nhận, dù bản thân nhận thấy đó là sự ưu ái quá lớn.

"Ở mỗi giai đoạn tôi đều có những cung bậc thăng hoa khác nhau. Năm nay chắc chắn sẽ là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ảnh: Facebook nhân vật