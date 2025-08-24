Phương Mỹ Chi trở thành Quán quân tại "Em xinh", bật khóc khi nhận cúp

Tối 23/8, chung kết và trao giải chương trình Em xinh say hi diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm lớn từ giới yêu nhạc.

Kết quả, Phương Mỹ Chi trở thành Quán quân với 779.290 lượt bình chọn, ngôi vị Á quân thuộc về LyHan (626.303 lượt bình chọn). Top 5 - nhóm nhạc nữ toàn năng Em xinh Best 5 - gọi tên Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Bích Phương và Lamoon.

Phương Mỹ Chi trở thành Quán quân "Em xinh say hi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết quả này nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả, đặc biệt là vị trí Quán quân và Á quân được cho là hoàn toàn xứng đáng. Tuy vậy, 52Hz gây tiếc nuối khi dừng ở top 10, còn Lamoon lại vỡ òa hạnh phúc khi bất ngờ được gọi tên vào top 5 chung cuộc.

Khoảnh khắc đăng quang, Phương Mỹ Chi không kìm được nước mắt, chia sẻ: "Sau 12 năm đi hát, tôi rất biết ơn tình cảm khán giả đã dành cho mình. Không biết bao nhiêu lần tôi nhận được chiếc cúp tinh thần từ người hâm mộ, nhưng hôm nay tôi mới thật sự được cầm chiếc cúp quán quân trên tay.

Tôi nghĩ mình chỉ may mắn hơn các thí sinh khác khi được gọi tên ở ngôi vị cao nhất. Ai trong số 30 em xinh cũng xứng đáng vì những nỗ lực không ngừng nghỉ".

LyHan nhận giải thưởng Á quân của chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, Á quân LyHan bày tỏ sự xúc động khi nhớ lại hành trình của mình. Là một tân binh, cô thừa nhận bản thân từng rất áp lực.

"Nhưng chính sự đồng hành của các em xinh khác đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ bản thân. Giải thưởng này là tình cảm khán giả dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ lòng mong đợi ấy", nữ ca sĩ bày tỏ.

Các thí sinh trình diễn trong đêm trao giải trực tiếp (Ảnh: Ban tổ chức).

Các phần thi trong đêm chung kết được ghi hình từ trước và bắt đầu phát sóng lúc 20h. Ở vòng cuối, các thí sinh được chia thành 4 đội để tranh tài với những tiết mục nhóm hoành tráng. Trước đó mỗi thí sinh đã có phần trình diễn cá nhân riêng.

Đội Phương Ly (Miu Lê - Tiên Tiên - MaiQuin) mang đến ca khúc Đầu mèo đuôi chuột vui nhộn, giàu tính châm biếm. Đội Phương Mỹ Chi (Pháo - Lamoon - Orange) bùng nổ với Morse Code, kết hợp tinh tế giữa tiết tấu dân gian truyền thống và âm nhạc hiện đại quốc tế.

Đội LyHan (Châu Bùi - Juky San - Saabirose) trình diễn ca khúc Hourglass đậm màu sắc K-pop với vũ đạo sôi động, dồn dập. Đội 52Hz (Bích Phương - Bảo Anh - Lâm Bảo Ngọc) mang đến Tadida với giai điệu bắt tai cùng phần trình diễn nóng bỏng.

Tiết mục trong đêm chung kết của Phương Mỹ Chi để lại ấn tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau phần thi, chương trình bước vào lễ trao giải trực tiếp lúc 21h50 với sự góp mặt của đông đảo khán giả cùng nhiều nghệ sĩ khách mời: HURRYKNG, Quang Hùng Master D, Rhyder, Tăng Duy Tân, Pháp Kiều…

Ngoài ngôi vị Quán quân và Á quân, đêm chung kết còn vinh danh các giải thưởng phụ.

Giải thưởng "Đội trưởng được yêu thích nhất" thuộc về Bích Phương (26/30 phiếu bình chọn từ các em xinh).

Giải thưởng "Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất" là Không đau nữa rồi (hơn 21 tỷ lượt nghe).

Giải thưởng "Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất" gọi tên 52Hz.

Giải thưởng "Em xinh thay đổi ấn tượng nhất" thuộc về Phương Ly.

Giải thưởng "Em xinh trình diễn ấn tượng nhất" là Ánh Sáng Aza.

Giải thưởng "Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất" là tiết mục AAA.