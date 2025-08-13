Cùng diện đồ thiết kế riêng, Jisoo hoá công chúa đối lập với Lisa táo bạo

Là đại sứ thương hiệu của các nhà mốt danh giá hàng đầu thế giới, Jisoo và Lisa liên tục được thương hiệu lớn ưu ái cho diễn những mẫu thiết kế may đo riêng cho từng đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline.

Xuất hiện trong đêm diễn mở màn của Blackpink tại Los Angeles (Mỹ), Jisoo thu hút ánh nhìn với bộ trang phục lụa hai mảnh màu hồng kẹo, được thiết kế riêng bởi tân giám đốc sáng tạo Dior - Jonathan Anderson.

Thiết kế gồm áo crop top (áo dáng ngắn) hình nơ kết hợp chân váy xếp ly. Một bên nhấn bằng những nếp gấp mềm mại, bên còn lại nổi bật với mảng vải lớn nhô ra đầy ấn tượng.

Hoàn thiện diện mạo, “chị cả” Blackpink chọn đôi giày boots cưỡi ngựa cổ điển của Dior, tạo nên diện mạo vừa trẻ trung, vừa toát lên nét sang trọng của ngôi sao nhạc pop hàng đầu.

Tại Paris (Pháp), Jisoo khéo léo lựa chọn bảng màu trang phục lấy cảm hứng từ chính tên nhóm trong hai đêm diễn cháy vé tại sân vận động Stade de France.

Bộ trang phục màu đen gồm áo lụa không tay cổ buộc nơ kết hợp chân váy vải tuyn nhiều lớp. Lớp váy xếp tầng nhẹ nhàng ôm lấy phần hông, tạo hiệu ứng bồng bềnh và chiều sâu thị giác.

Thiết kế tôn đôi chân thon dài khi phối cùng boots cao cổ đen vừa mang nét hiện đại, vừa giữ chất thanh lịch. Mẫu váy được các nghệ nhân Dior chế tác tỉ mỉ suốt 150 giờ.

Sang đêm diễn thứ hai, Jisoo tạm rời hình ảnh kiêu sa để khoác lên mình vẻ ngoài rạng rỡ với chiếc váy hồng phấn dáng bồng, chất liệu lụa mềm của nhà mốt Dior.

Thiết kế cổ cao điểm xuyết nơ nhỏ ở giữa kết hợp cùng những tầng xếp nhún lớn bao quanh, mang lại cảm giác nhẹ tựa mây, giúp cô tự tin chinh phục 55.000 khán giả.

Hình ảnh này mang đến cho công chúng cái nhìn hé mở đầu tiên về bộ sưu tập thời trang nữ mà tân giám đốc sáng tạo sẽ giới thiệu cho thương hiệu cao cấp của Pháp vào mùa thu năm nay.

Trái ngược với hình ảnh nữ tính, sang chảnh của Jisoo, em út Lisa lại liên tục xuất hiện với những bộ cánh được cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong gợi cảm.

Khi biểu diễn tại sân vận động Stade de France (Pháp) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Deadline, Lisa tự tin sải bước trên sân khấu trong bộ trang phục da ngắn tay được thiết kế riêng bởi nhà mốt Louis Vuitton.

Bộ cánh với chi tiết cổ chữ V in họa tiết kéo dài, khóa kéo đặt chính giữa, đi kèm găng tay da dài và đôi boots cao tới gối, tất cả đồng điệu trong gam màu nổi bật, tinh tế.

Mẫu bodysuit (áo liền quần) được phối với 3 tông đỏ, trắng, đen không chỉ tạo đường nét ấn tượng cho vóc dáng, mà còn giúp Lisa tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Trong ngày cuối của Blackpink tại Paris (Pháp), Lisa tiếp tục ghi dấu ấn khi xuất hiện trên sân khấu cùng ban nhạc, mang đến màn trình diễn đầy cuốn hút.

Trang phục lần này là thiết kế hai mảnh độc quyền của Off-White gồm áo crop top (áo dáng ngắn) phối hai tông màu đỏ tía, nhung đen kết hợp cùng quần shorts da đen và đôi boots cao đến gối Gianvito Rossi tạo nên diện mạo vừa sắc sảo, vừa gợi cảm.

Đáng chú ý, chiếc quần shorts với đường cắt xẻ táo bạo khiến Lisa nhiều lần rơi vào tình huống kém duyên khi thực hiện các động tác vũ đạo mạnh.

Trước đó, tại điểm dừng chân ở Toronto (Canada), Lisa từng nhận về nhiều phản ứng trái chiều khi diện mẫu thiết kế đậm chất táo bạo và quyến rũ do Louis Vuitton thực hiện.

Bộ bodysuit cam rực, điểm xuyết đường ren trắng chạy dọc thân, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Tay áo phồng nhẹ mang đến nét trẻ trung, hiện đại, trong khi phom ôm sát cùng những đường cắt xẻ sâu giúp khoe trọn đường cong săn gọn.

Không chỉ diện đồ độc quyền của Louis Vuitton, Lisa còn gây bất ngờ khi được Fendi ưu ái thiết kế riêng trang phục cho phần trình diễn cá nhân tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Phần áo ôm sát, đính sequin lấp lánh tạo hiệu ứng bắt sáng, kết hợp những đường cắt xẻ tinh tế ở eo vừa tôn đường cong, vừa tăng nét gợi cảm.

Thiết kế vai trễ phối dây đen mảnh đem lại vẻ cá tính nhưng vẫn giữ sự mềm mại. Cô chọn quần ống rộng chất liệu bóng, mang lại sự thoải mái khi di chuyển và hoàn thiện tổng thể bằng đôi boots da đen đế thô của Rombaut tạo điểm nhấn mạnh mẽ, hiện đại.

Không chỉ trở lại với những màn trình diễn mạnh mẽ, nhiệt huyết, các thành viên Blackpink còn cho công chúng thấy sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh khi thường xuyên thay đổi trang phục cá nhân để phù hợp với từng thành phố khác nhau.

