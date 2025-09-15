Lisa hóa công chúa dịu dàng, cô dâu tương lai Selena Gomez đẹp quyến rũ

Trên thảm đỏ, Lisa diện đầm cách điệu màu hồng sen. Chiếc váy với những đường cắt xẻ ấn tượng giúp thành viên Blackpink khoe đôi chân thon và bờ vai quyến rũ. Cô dự sự kiện với tư cách diễn viên của bộ phim truyền hình The White Lotus.

The White Lotus là bộ phim đầu tiên mà Lisa thử sức với vai trò diễn viên. Dù chỉ đóng một vai phụ, em út của nhóm Blackpink vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

Lisa ngọt ngào với váy màu hồng cánh sen (Ảnh: JJ).

Trong 2 năm qua, nữ ca sĩ người Thái Lan tích cực hoạt động. Cô phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân, tham gia đóng phim, trình diễn tại các sự kiện quốc tế, góp mặt trên các thảm đỏ danh giá.

Lisa định hướng tấn công thị trường Âu, Mỹ. Do vậy, người đẹp Thái Lan cũng thay đổi phong cách thời trang, trình diễn. Sự táo bạo của cô khiến khán giả châu Á có chút bất bình nhưng Lisa vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Tại lễ trao giải Emmy 2025, vẻ dịu dàng và nữ tính của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một số người hâm mộ bình luận, họ thích Lisa ngọt ngào và tinh tế của hiện tại.

Trái với phong cách gợi cảm và táo bạo cô theo đuổi bấy lâu, Lisa được khen xinh như công chúa tại lễ trao giải Emmy 2025 (Ảnh: JJ).

Nữ ca sĩ sắp lên xe hoa Selena Gomez gây chú ý khi sánh đôi cùng chồng tương lai. Cô diện đầm quây màu đỏ rực kết hợp với lối trang điểm cổ điển. Kiểu tóc búi cao giúp Selena trông vừa sang trọng, vừa quý phái.

Gần đây, Selena Gomez tích cực giảm cân và siết dáng để chuẩn bị làm cô dâu. Lễ cưới của nữ ca sĩ dự kiến diễn ra trong tháng 9 này tại California (Mỹ). Sự thay đổi ngoại hình của Selena Gomez trở thành nguồn cảm hứng cho phụ nữ khắp thế giới.

Selena Gomez sánh đôi cùng hôn phu tương lai Benny Blanco tại sự kiện (Ảnh: JJ).

Selena Gomez ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ (Ảnh: JJ).

Nữ tỷ phú USD sẽ lên xe hoa trong tháng 9 này (Ảnh: JJ).

Ngoài Lisa, Selena Gomez, sự kiện còn có sự tham gia của các nữ diễn viên Leslie Bibb, Meghann Fahy, Angela Bassett, Sara Foster…

Nữ diễn viên Malin Akerman (Ảnh: JJ).

"Quả bom gợi cảm" của Hollywood Sydney Sweeney rực lửa (Ảnh: JJ).

Jenna Ortega ấn tượng với chiếc váy táo bạo (Ảnh: JJ).

Nữ ca sĩ Rita Ora (phải) và Taika Waititi (Ảnh: JJ).