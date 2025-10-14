Hoa hậu Yến Nhi mặc trang phục 30kg, khán giả quốc tế vỗ tay tán thưởng

Tối 13/10, phần thi Trình diễn trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây luôn là màn trình diễn luôn được chờ đón tại mỗi kỳ thi hoa hậu. Ở phần thi này, các thí sinh xuất hiện trong những thiết kế độc đáo, giàu tính sáng tạo để tôn vinh bản sắc văn hóa của từng quốc gia.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - trình diễn bộ trang phục Thăng Long Hội. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, tái hiện hình ảnh mái đình bên hồ, nơi lưu giữ những câu chuyện dân gian, mang thông điệp gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới.

Yến Nhi trình diễn trang phục dân tộc nặng 30kg (Video: Grand TV).

Trước khi lên đường sang Thái Lan dự thi, Hoa hậu Yến Nhi từng có màn trình diễn trang phục Thăng Long Hội ấn tượng với điểm nhấn là hiệu ứng pháo hoa bắn ra từ đạo cụ hình rồng. Tuy nhiên, tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, phần đặc biệt này được lược bỏ.

Yến Nhi cho biết, vì lý do an toàn và quy định vận chuyển trên máy bay, bộ phận kích pháo không thể đem sang Thái Lan. Ngoài ra, thời lượng trình diễn khá ngắn, chỉ cho phép tạo dáng vài giây ở điểm cuối sân khấu, trong khi hiệu ứng pháo kéo dài gần 1 phút nên cô quyết định bỏ phần này để đảm bảo an toàn và chuyên nghiệp hơn.

Dù thiết kế khá cồng kềnh và nặng gần 30kg, Yến Nhi vẫn tự tin trình diễn, xoay nhiều vòng trên sân khấu. Phần thể hiện màn múa rồng ấn tượng của người đẹp Việt Nam nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Sau đêm thi Trình diễn trang phục dân tộc, chuyên trang Sash Factor đã đưa ra bình chọn 20 bộ trang phục ấn tượng nhất và Yến Nhi cũng góp mặt trong danh sách này với thứ hạng 11.

Không khí đêm thi Trình diễn trang phục dân tộc diễn ra rất sôi động với loạt thiết kế rực rỡ mang đậm dấu ấn văn hóa từng quốc gia. Nhiều thí sinh đầu tư công phu, có bộ trang phục nặng và được hoàn thiện tỉ mỉ. Những trang phục lấy cảm hứng từ ẩm thực cũng khiến người theo dõi thích thú.

Hoa hậu Hòa bình Philippines - ứng viên sáng giá của khu vực châu Á - thể hiện kỹ năng trình diễn tốt. Bộ trang phục của cô có hiệu ứng sân khấu đẹp mắt và tôn dáng vóc. Cô hiện là thí sinh có lượt bình chọn cao ở phần thi Trình diễn trang phục dân tộc.

Đại diện Ấn Độ - Vishakha Kanwar - khiến người hâm mộ khó hiểu khi mang hình ảnh Chủ tịch Nawat Itsaragrisil vào thiết kế trang phục dân tộc.

Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Dominica trình diễn bộ trang phục dân tộc mang cảm hứng hoa lá đậm nét.

Hoa hậu Hòa bình Australia hóa thành nàng tiên xinh đẹp và cuốn hút. Phần trình diễn của cô cũng có hiệu ứng đẹp mắt.

Hoa hậu Hòa bình Lào mang một trang phục vừa ấn tượng, vừa phá cách lên sân khấu. Đây cũng là phần trình diễn nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả.

Hoa hậu Hòa bình Palestine mang theo thông điệp "Cầu mong hòa bình" đến với sân khấu. Bộ trang phục của cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả theo dõi cuộc thi.

Đến ngày 14/10, các phần thi phụ tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã hoàn tất. Thành tích hiện tại của Yến Nhi là có mặt trong top 20 của phần bình Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, với sự tham gia của 77 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, sẽ diễn ra vào ngày 18/10. Trước chung kết, các người đẹp sẽ trải qua phần thi bán kết. Theo Chủ tịch Nawat, mùa giải năm nay quy tụ dàn thí sinh rất chất lượng và đồng đều. Đại diện của Việt Nam, Yến Nhi, đang nỗ lực hết mực ở chặng cuối nhưng thành tích của cô chưa thực sự ấn tượng. Cô không lọt top phần thi Tài năng và Hùng biện. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên - từng đăng quang vào mùa giải năm 2021, trong khi người đẹp Quế Anh dừng bước sớm ở mùa giải năm 2024.

Ảnh: Instagram