Hoa hậu Yến Nhi tự tin nói tiếng Anh, nhận lỗi phát ngôn lệch chuẩn

Yến Nhi và các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) đã trải qua vòng phỏng vấn kín. Phần thi này có yếu tố quan trọng, quyết định cơ hội giành thứ hạng cao của các người đẹp.

Xuất hiện tại buổi phỏng vấn kín, Yến Nhi chọn vest trắng thanh lịch. Sự tự tin của người đẹp Việt Nam lập tức ghi điểm với 3 giám khảo. Cô nói chậm, chắc chắn, lắng nghe cẩn thận những câu hỏi từ giám khảo.

Yến Nhi tự tin trong phần thi Phỏng vấn kín tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Ở phần đầu, cô dành lời khen cho 2 thí sinh cô ấn tượng nhất là đại diện của Armenia và bạn cùng phòng, người đẹp Tanzania.

Trước câu hỏi của Chủ tịch Nawat về việc có theo học trường đại học nào không, Yến Nhi trả lời "có" và giới thiệu về nơi cô đang theo học.

Sau đó, ông Nawat hỏi Yến Nhi cảm thấy thế nào về đại diện Armenia Kristina Goharik Ayanian. Yến Nhi nhận xét Kristina Goharik Ayanian là cô gái thân thiện, dễ thương và tạo cho mọi người xung quanh cảm giác thoải mái.

Cô cũng khen bạn cùng phòng, đại diện Tanzania và tiết lộ sẽ bỏ phiếu cho người bạn cùng phòng giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Tiếp đó, khi được hỏi về áp lực khi dự thi, Yến Nhi kể về hoàn cảnh gia đình cô khi bố làm phụ hồ và mẹ bán vé số để nuôi chị em cô ăn học. Người đẹp tin những khó khăn trong cuộc sống đã dạy cô rất nhiều và nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Yến Nhi cũng nhắc đến trải nghiệm từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 rồi dừng chân ở top 15 và năm sau, cô trở lại cuộc thi và giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Yến Nhi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Video: MGI).

Sau đó, Yến Nhi hỏi ông Nawat và bà Teresa có biết những câu chuyện xung quanh cô thời gian qua trên mạng xã hội hay không. Cả hai trả lời “có”.

Lúc này, Yến Nhi tâm sự: “Trong cuộc điện thoại với một người bạn, tôi đã có những từ ngữ khiến mọi người cảm thấy thất vọng. Tôi muốn nói lời xin lỗi và biết bản thân phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng từ ngữ”.

Trước khi kết thúc vòng phỏng vấn, ông Nawat hỏi Yến Nhi sẽ làm gì nếu không giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, người đẹp trả lời rằng, cô muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, trở thành diễn viên, ca hát hoặc nhảy múa.

Yến Nhi đã đi được một nửa chặng đường tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Instagram).

Phần trả lời của Yến Nhi đang được khán giả đánh giá tích cực. Bên dưới bài chia sẻ của Yến Nhi, người theo dõi đã gửi lời động viên đại diện Việt Nam, khen ngợi cô biết nhìn nhận thiếu sót và điều chỉnh để phù hợp với cuộc thi.

Một số khán giả cũng đánh giá cao sự tự tin, cách phát âm tiếng Anh của người đẹp và mong cô phát huy tiếp ở những vòng thi sau.

Tính đến ngày 10/10, Yến Nhi đã trải qua các phần thi phụ như: Trình diễn áo tắm, Hùng biện và Tài năng.

Dù không lọt vào vòng thứ 2 của phần thi Hùng biện và Tài năng, Yến Nhi đã góp mặt trong top 20 phần bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Người chiến thắng ở phần thi này sẽ vào thẳng top 20 trước chung kết cuộc thi.

Yến Nhi vừa lọt top 20 phần bình chọn Country's Power of the Year (Ảnh: MGI).

Những ngày qua, Yến Nhi vướng tranh cãi bởi lộ phát ngôn nhạy cảm trong livestream (phát sóng trực tuyến) của bạn cùng phòng. Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, cho biết sau sự việc, Yến Nhi thấy ân hận và mong có cơ hội sửa sai.

Ngày 5/10, người đẹp cũng đăng tâm thư nhận lỗi và xin người hâm mộ tại quê nhà tiếp tục ủng hộ, theo dõi cô suốt hành trình dự thi.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Thái Lan.

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Cô có 2 tuần chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm.

Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).