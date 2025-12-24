Hà Hương "Nguyệt thảo mai" từng lăn lộn nhiều nghề, kể hôn nhân kín tiếng

"Tôi không thấy mình thiệt thòi"

Sau 24 năm kể từ phim Phía trước là bầu trời, diễn viên Hà Hương (vai Nguyệt "thảo mai") vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Gần đây, cô gây chú ý khi tái xuất màn ảnh trong phim Thế hệ kỳ tích. Đây là bộ phim điện ảnh hiếm hoi Hà Hương tham gia sau nhiều năm lui về chăm sóc tổ ấm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Hương cho biết, ở tuổi 43, cô hài lòng vì có cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm. Chồng cô hiện công tác trong ngành ngân hàng, con trai 17 tuổi còn con gái 14 tuổi.

Nhan sắc tuổi 43 của Hà Hương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhớ lại những năm xa màn ảnh, nữ diễn viên hé lộ cô dành trọn thời gian chăm sóc chồng con, đồng thời thử sức nhiều công việc. Thời điểm đó, dù đam mê nghệ thuật âm ỉ, Hà Hương đành gác lại sở thích vì cuộc sống "cơm áo gạo tiền".

"Thời gian sau này tôi ở nhà chồng nuôi, thảnh thơi hơn, còn trước đó cũng "lăn lộn" dữ lắm. Tôi từng kinh doanh, làm biên đạo múa, đi dạy, làm đạo diễn chương trình. Tuy nhiên, trong 10 năm lùi lại phía sau, tôi không thấy mình thiệt thòi, vì tôi tự nguyện gác lại mọi thứ để vun vén tổ ấm.

Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ và tôi muốn làm tốt vai trò đó. Giống như đàn ông vốn là trụ cột gia đình, gánh vác kinh tế, thì phụ nữ đứng sau làm hậu phương là điều rất tự nhiên. Sự thiệt thòi chỉ xuất hiện khi con người bị ép buộc. Còn nếu lựa chọn đến từ sự tự nguyện, tôi không xem đó là hy sinh", Hà Hương bộc bạch.

Nữ diễn viên chia sẻ, trong khoảng 10 năm rời showbiz, cô cũng có những lúc chạnh lòng. "Ngày xưa, tôi diễn cùng mọi người trên sân khấu, đón nhận mọi hào quang. Khi lựa chọn lui về làm tốt nhiệm vụ đối với gia đình, nếu nói không ghen tị với các bạn là nói dối. Đôi khi, tôi tự ti vì trang phục của mình không còn lộng lẫy, không còn xinh đẹp như các bạn", cô nói.

Hà Hương bên ông xã (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong mắt Hà Hương, chồng là người ít nói nhưng luôn thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ cô trong mọi việc. Chồng không bao giờ can thiệp vào lựa chọn của Hà Hương vì hai vợ chồng đề cao sự tôn trọng lẫn nhau.

"Thời mới quen, anh ấy đã biết tôi là diễn viên. Phải có duyên số thế nào thì một người có xuất thân gia đình quân đội mới quyết định yêu và cưới một cô diễn viên. Sống cùng nhau nhiều năm, chúng tôi chỉ cần nhìn nhau là hiểu đối phương muốn nói gì.

Có lần tôi đi làm biên đạo múa, tan làm trong tình trạng kiệt sức, ngủ thiếp đi, chưa kịp rửa chân. Khi chồng và các con về, anh ấy nói các con yên lặng cho mẹ ngủ, nhẹ nhàng đặt chân tôi vào trong chăn. Những hành động đơn giản đó là cách anh ấy thể hiện sự yêu thương", Hà Hương chia sẻ về bạn đời.

Sau giai đoạn tập trung chăm sóc con nhỏ, Hà Hương có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi tôn trọng mọi góp ý của khán giả"

Ở tuổi 43, Hà Hương có nhiều thời gian dành cho bản thân khi các con đã trưởng thành. Đây cũng là lý do cô trở lại nhiều hơn với nghệ thuật, tiếp tục niềm đam mê từng dang dở.

Vừa qua, màn trở lại của diễn viên Hà Hương trong phim Thế hệ kỳ tích nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Trong tác phẩm của đạo diễn Hoàng Nam, Hà Hương đóng vai Phương Tứ, một bà cô ghê gớm, thường xuyên quát mắng con cháu.

Hà Hương bên NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh tại hậu trường "Thế hệ kỳ tích" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hà Hương cho biết, đã lâu rồi cô mới được cảm nhận không khí đoàn phim, những chuyến quảng bá phim tại Hà Nội, TPHCM, nên tâm trạng vô cùng hào hứng.

Trong quá trình ghi hình, Hà Hương có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với ca sĩ Tuấn Hưng. Theo nữ diễn viên, Tuấn Hưng là người nghiêm túc trong công việc nhưng luôn gần gũi, thoải mái. Nhờ đó, hai người vào vai vợ chồng một cách tự nhiên.

"Từ thời tôi còn là diễn viên múa, tôi và anh Tuấn Hưng đã quen biết nhau. Sau này, tôi bận rộn với gia đình còn anh Tuấn Hưng vào miền Nam nên chúng tôi ít liên lạc.

Trên phim trường, anh em chúng tôi trò chuyện vui vẻ, vẫn xưng hô là "tôi - bà" như trên màn ảnh. Thi thoảng Tuấn Hưng gọi điện hỏi: "Hôm nay đi quay, bà có cần tôi qua đón không?"", Hà Hương kể.

Từ khi ra rạp, Thế hệ kỳ tích nhận những ý kiến trái chiều về chất lượng, nội dung phim. Theo Hà Hương, khán giả sẽ có người thích hoặc không thích, song cô tôn trọng mọi quan điểm.

"Sẽ có những ý kiến khác nhau về bộ phim. Nhưng nếu nhìn vào nỗ lực của các bạn diễn viên trẻ - những người vốn có rất ít trải nghiệm sống nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn - thì bản thân điều đó đã là kỳ tích nhỏ rồi", Hà Hương nói.

Hà Hương hội ngộ Kiều Anh và Văn Anh (diễn viên phim "Phía trước là bầu trời") trong một sự kiện năm 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhớ lại vai diễn trong phim Phía trước là bầu trời, Hà Hương cho biết, cô luôn biết ơn vì "Nguyệt thảo mai" là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp dù phim đã lên sóng 24 năm.

"Ngày xưa, vai Nguyệt của tôi bị ghét đến mức tôi đi ra đường cũng bị khán giả mắng. Thời đó tôi mới 19, 20 tuổi, thấy rất sốc. Nhưng sau này nhìn lại, không phải diễn viên nào cũng may mắn có một vai diễn được khán giả nhớ suốt hơn 20 năm như vậy", cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Hương không đặt nặng tham vọng phải trở lại đỉnh cao mà mong được trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau. Sau Thế hệ kỳ tích, sắp tới, Hà Hương cũng sẽ tái ngộ khán giả với một vai diễn trong Mùi phở - phim ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026.