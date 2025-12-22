Nỗi oan gần 40 năm của “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng

Lục Tiểu Linh Đồng và hành trình đến với Tôn Ngộ Không

Năm 1981, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng bộ phim truyền hình Tây Du Ký do Nhật Bản sản xuất. Ngay sau đó, nhà đài quyết định triển khai một phiên bản Tây Du Ký mang đậm bản sắc Trung Hoa, đồng thời mời đạo diễn giàu kinh nghiệm Dương Khiết đảm nhận vai trò chỉ đạo.

Ban lãnh đạo thống nhất quan điểm: Để bộ phim thành công, yếu tố then chốt nằm ở việc lựa chọn diễn viên vào vai Tôn Ngộ Không - nhân vật trung tâm và quan trọng bậc nhất của tác phẩm. Hình tượng Mỹ Hầu Vương cần được xây dựng đủ thuyết phục để chinh phục khán giả.

Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Trong quá trình tìm kiếm diễn viên nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, đạo diễn Dương Khiết chợt nghĩ đến Nam Hầu vương Lục Linh Đồng - một nghệ sĩ nổi tiếng với nghệ thuật “xiếc khỉ” và cũng là cha của Lục Tiểu Linh Đồng. Bà lập tức liên lạc và ngỏ ý mời con trai ông tham gia dự án.

Tuy nhiên, người con trai từng được kỳ vọng nhất của Nam Hầu vương Lục Linh Đồng - Tiểu Lục Tiểu Đồng - đã qua đời từ năm 1966. Thoáng bối rối, đạo diễn Dương Khiết im lặng trong giây lát. Sau đó, Nam Hầu vương đề nghị bà trực tiếp đến gặp để xem xét một gương mặt khác phù hợp với vai diễn.

Người được giới thiệu chính là Chương Kim Lai - con trai út của ông, sau này được khán giả biết đến với nghệ danh Lục Tiểu Linh Đồng. Khi đó, nam diễn viên còn rất trẻ, mới bước chân vào làng giải trí và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Tuy vậy, qua những động tác võ thuật và biểu diễn hình thể trước mặt đạo diễn, ông đã bước đầu để lại ấn tượng.

Dù vậy, đạo diễn Dương Khiết cho biết bà cần thêm thời gian trao đổi với nhà sản xuất. Trong thời gian chờ đợi, Lục Tiểu Linh Đồng miệt mài tập luyện cùng cha, trau dồi từng động tác, từng ánh mắt của nhân vật Mỹ Hầu Vương.

Sau vòng tuyển chọn tiếp theo tại Bắc Kinh (Trung Quốc), sự nỗ lực và tố chất đặc biệt đã giúp Lục Tiểu Linh Đồng chính thức được lựa chọn vào vai Tôn Ngộ Không - vai diễn làm nên tên tuổi và trở thành dấu ấn không thể thay thế trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Vai diễn nổi danh nhất sự nghiệp và nỗi oan gần 40 năm

Hình tượng Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện được xem là kinh điển bậc nhất trên màn ảnh, đến nay vẫn chưa có diễn viên nào vượt qua được “cái bóng” quá lớn ấy. Nhờ vai diễn này, Lục Tiểu Linh Đồng trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng sâu rộng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Hiện, ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và nhân vật Tôn Ngộ Không. Ông thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình, các dự án liên quan đến “Mỹ Hầu Vương”, đồng thời đảm nhiệm công việc giảng dạy tại một số trường đại học.

Sinh năm 1959, Lục Tiểu Linh Đồng xuất thân từ gia tộc có 4 đời gắn bó với nghệ thuật “xiếc khỉ”, chuyên nghiên cứu và biểu diễn hình tượng Mỹ Hầu Vương. Vì vậy, ông luôn day dứt khi không có người kế tục truyền thống gia đình.

“Gia tộc tôi 4 đời đều diễn Hầu vương. Đời sau nhận lại gậy Như Ý từ đời trước, đưa Hầu vương sống dậy, mang niềm vui đến cho mọi nhà”, ông chia sẻ.

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng vẫn múa gậy điêu luyện (Video: Sina).

Năm 2024, Lục Tiểu Linh Đồng tham gia dự án Sơn ca gọi trời xanh, do Trương Nhất Sơn, Đàm Trác và Lưu Uy đóng chính. Trong phim, ông vào vai người thầy dạy nam chính Mạnh Kim Phúc (Trương Nhất Sơn đóng) những động tác trong xiếc khỉ để hóa thân thành Mỹ Hầu Vương. Dù ngoại hình đã lộ dấu vết tuổi tác, nam nghệ sĩ vẫn được đánh giá là nhanh nhẹn và giữ phong thái chuyên nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp, Lục Tiểu Linh Đồng cũng thẳng thắn đối diện với những ồn ào đeo bám ông suốt nhiều năm. Trả lời truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên 66 tuổi cho biết Tôn Ngộ Không là vai diễn đưa ông lên đỉnh cao danh vọng, nhưng đồng thời cũng kéo theo không ít tin đồn thất thiệt.

Đặc biệt, những cáo buộc cho rằng ông “độc chiếm vai diễn” hay cấm các diễn viên khác thể hiện Tôn Ngộ Không khiến Lục Tiểu Linh Đồng vô cùng đau lòng.

“Tôi chỉ là một diễn viên bình thường, không có bất kỳ chức vụ hành chính nào. Nói tôi độc chiếm vai diễn, không cho người này hay người kia đóng, tôi làm gì có quyền đó?”, ông bức xúc.

Ở tuổi U70, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn say mê với nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Liên quan đến tin đồn bất hòa với đạo diễn Dương Khiết, Lục Tiểu Linh Đồng khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật. “Chúng tôi vẫn ăn cơm, trò chuyện cùng nhau. Làm việc chung thì khó tránh khỏi va chạm, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau như người một nhà”, ông nói.

Trước đó, từng có thông tin cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng và một số đồng nghiệp lén đi diễn thương mại ở nước ngoài, dẫn đến việc bị đạo diễn Dương Khiết gạt khỏi đoàn phim. Nam nghệ sĩ khẳng định đây đều là tin đồn bịa đặt.

Những năm gần đây, ông chủ động giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là bên cạnh người bạn đời đã gắn bó gần 4 thập kỷ.

Cuộc hôn nhân viên mãn của “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng

Lục Tiểu Linh Đồng và vợ - bà Vu Hồng - được xem là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài suốt 37 năm, bền chặt và kín tiếng. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, nam nghệ sĩ đều đăng tải những hình ảnh tình cảm cùng lời nhắn ngọt ngào gửi tới vợ.

Lục Tiểu Linh Đồng và vợ thời trẻ (Ảnh: Sina).

Bà Vu Hồng từng là thư ký trường quay của Tây du ký và đảm nhận 2 vai phụ trong phim. Chính bộ phim này đã se duyên cho hai người. Trong thời gian làm việc chung, họ dần nảy sinh tình cảm nhưng quyết định giữ kín để không ảnh hưởng đến đoàn phim, thậm chí nhờ diễn viên Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) giúp đỡ để bí mật hẹn hò.

Năm 1985, Lục Tiểu Linh Đồng gặp tai nạn trên phim trường và phải nằm viện 3 tháng. Trong quãng thời gian đó, bà Vu Hồng luôn túc trực chăm sóc ông. Cảm động trước tấm chân tình ấy, nam diễn viên quyết định công khai mối quan hệ.

Năm 1988, cả hai đăng ký kết hôn, nhưng không thể tổ chức hôn lễ trọn vẹn do Lục Tiểu Linh Đồng phải sang Singapore quảng bá phim. Đám cưới của họ diễn ra theo cách vô cùng đặc biệt: Không có sự hiện diện của cô dâu và chú rể.

Tại lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), người dẫn chương trình thông báo: “Hôm nay, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức kết hôn”. Cùng thời điểm đó, tại Singapore, diễn viên đóng vai Sa Tăng cũng thông báo tin vui này trước đông đảo khán giả.

Lục Tiểu Linh Đồng luôn biết ơn người bạn đời Vu Hồng (Ảnh: Weibo).

“Chính điều này khiến tôi luôn cảm thấy mắc nợ vợ mình”, Lục Tiểu Linh Đồng từng thừa nhận.

Sau 37 năm bên nhau, cặp đôi có một con gái hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Không theo nghệ thuật như cha, con gái là niềm tự hào thầm lặng của hai vợ chồng. Ở tuổi xế chiều, họ sống giản dị trong một căn hộ nhỏ tại Bắc Kinh, chăm sóc và nương tựa lẫn nhau.

Chia sẻ về hôn nhân, Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nói: “Nếu tôi là cánh diều bay nhảy thì vợ tôi chính là người cầm dây. Cô ấy biết khi nào nên giữ chặt, khi nào nên nới lỏng để diều bay cao mà không đứt dây. Tôi luôn trân trọng và biết ơn cô ấy”.