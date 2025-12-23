MC Ngân Hà: Vượt qua mặc cảm nói ngọng để theo đuổi nghề dẫn chương trình

Ngân Hà là một trong những gương mặt trưởng thành từ khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với nền tảng tư duy mạch lạc cùng khả năng ngôn ngữ linh hoạt, cô sớm ghi dấu ấn và trở nên quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình của Đài Truyền hình VTC.

Đặc biệt, hình ảnh chị Cầu Vồng gần gũi cùng vai trò người dẫn dắt tại các cuộc thi MC nhí toàn quốc đã giúp Ngân Hà xây dựng dấu ấn riêng trong mảng chương trình dành cho thiếu nhi và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở vai trò MC, cô còn từng bước mở rộng sang lĩnh vực sản xuất, tham gia công tác đào tạo và trực tiếp điều hành nhiều sự kiện.

MC Ngân Hà gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, tự tin và phong thái chuyên nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề concert Xanh Quốc gia 2025 diễn ra ngày 20/12, nữ MC cho biết, cô không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật và tự nhận mình không phải “con nhà nòi”.

Trái lại, Ngân Hà từng đối diện với không ít rào cản khi theo đuổi nghề dẫn chương trình, từ vóc dáng gầy, làn da sạm nắng đến khuyết điểm nói ngọng khi còn nhỏ.

Theo Ngân Hà, tật nói ngọng từng được xem là trở ngại lớn nhất đối với cô khi lựa chọn theo nghề MC, buộc cô phải dành nhiều thời gian rèn luyện phát âm, chỉnh sửa giọng nói và kiên trì hoàn thiện kỹ năng giao tiếp trước công chúng.

Tuy nhiên, chính cách giáo dục cởi mở và định hướng đúng đắn từ gia đình đã trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp Ngân Hà từng bước vượt qua giới hạn bản thân. Ngay từ sớm, cô được tạo điều kiện theo học nhiều bộ môn năng khiếu như múa, bơi lội, chơi nhạc cụ… qua đó dần khám phá khả năng và bản ngã nghệ thuật của mình.

Nhớ lại hành trình ấy, Ngân Hà bày tỏ: “Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, kiên trì rèn luyện từng ngày để hoàn thiện bản thân và theo đuổi con đường mình đã chọn”.

Theo nữ MC, thành quả hiện tại không đến từ may mắn hay những bước nhảy vọt, mà là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, khi cô học cách biến những hạn chế ban đầu thành dấu ấn riêng trên sân khấu.

Nếu như trước đây, Ngân Hà từng quen với nhịp làm việc dày đặc, có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc mà không bị chi phối bởi đời sống riêng, thì ở giai đoạn hiện tại, cô buộc phải học cách chậm lại và sắp xếp mọi thứ theo trật tự mới.

Việc lập gia đình và có con nhỏ đặt Ngân Hà trước những áp lực khác hẳn so với thời điểm bắt đầu sự nghiệp. Nữ MC thừa nhận từng có lúc bị stress (căng thẳng) khi phải cân bằng giữa việc chăm con và duy trì công việc chuyên môn. Tuy nhiên, chính sự thay đổi ấy khiến cô kỷ luật hơn với thời gian và lựa chọn của mình.

“Niềm hạnh phúc của thiên chức làm mẹ và đam mê tôi theo đuổi từ thuở bé đã cộng hưởng, giúp tôi cân bằng và lấy cả hai làm động lực cho nhau”, Ngân Hà cho hay.

MC Ngân Hà (váy trắng) trong vai trò Tổng đạo diễn tại sự kiện "Concert Xanh Quốc gia" diễn ra ngày 20/12, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh và bảo vệ môi trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp ).

Gần đây nhất, Ngân Hà đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và MC sự kiện Concert Xanh Quốc gia 2025 - Vì môi trường xanh Quốc gia 2025 diễn ra vào ngày 20/12. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: NSND Chí Trung, Hoa hậu Mai Phương, Miss Charm 2025 Anna Blanco Flores...

Trong vai trò điều hành, cô nỗ lực kết nối yếu tố âm nhạc với các thông điệp về bảo vệ môi trường, nhằm tạo ra sự tác động tích cực đến nhận thức của khán giả trẻ.

Khi được hỏi về những sự cố dẫn chương trình gây chú ý gần đây, nhìn lại hành trình từ một cô sinh viên báo chí đến khi làm mẹ và điều hành doanh nghiệp, Ngân Hà cho rằng sai sót là điều khó tránh khỏi trong nghề, nhưng thái độ với công việc mới là yếu tố quyết định giá trị của một MC.

“MC cũng là con người chứ không phải một cỗ máy. Trách nhiệm với khán giả là vô cùng quan trọng, vì vậy với những nội dung lớn, tôi luôn ghi chú kỹ, tập luyện cẩn thận và lên sân khấu với 100% sự tập trung”, Ngân Hà bộc bạch.