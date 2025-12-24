Ca sĩ AMEE: Từ hình ảnh "công chúa" đến tuổi 25 nhiều chuyển biến

Gần đây, sự xuất hiện của AMEE trong chương trình Anh trai say hi nhận được nhiều sự chú ý. Nữ ca sĩ góp mặt với vai trò hỗ trợ đàn anh B Ray trong tiết mục solo Chờ anh về tại vòng chung kết.

Giữa dàn thí sinh nam, hình ảnh AMEE ngọt ngào, trong trẻo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngay cả Trấn Thành cũng bày tỏ thắc mắc khi đến thời điểm này nữ ca sĩ mới chịu lộ diện. Chia sẻ về lý do nhận lời, AMEE nói: "Chỉ cần B Ray nhắn là AMEE đồng ý liền".

Vốn là cặp đôi ăn ý trong âm nhạc, trong tiết mục Chờ anh về, AMEE và B Ray tiếp tục phát huy sự hòa hợp sẵn có, giúp màn trình diễn nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Không chỉ ở màu sắc âm nhạc, những tương tác tự nhiên, thoải mái của cả hai trên sân khấu cũng khiến người xem thích thú, góp phần tạo nên sức hút cho tiết mục.

Đáng chú ý, màn tái xuất này diễn ra trong bối cảnh AMEE vừa thông báo rời ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cho biết đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc, đồng thời là nền tảng để cô bước tiếp theo cách chủ động và vững vàng hơn.

Trong quãng thời gian hoạt động dưới “trướng” công ty cũ, AMEE ghi dấu ấn với loạt hit như Anh nhà ở đâu thế, Ex’s Hate Me, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà… mang về nhiều giải thưởng và thành tích đáng kể, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Vpop.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, AMEE rơi vào giai đoạn hoạt động khá trầm lắng. Trong năm nay, cô chỉ góp giọng trong ca khúc Từ 1 sẽ thành 2 của Kai Đinh ra mắt vào tháng 7. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện tại một số sân khấu và chương trình âm nhạc, nhưng lại vướng tranh luận về khả năng hát live.

Việc AMEE bất ngờ công bố rời công ty quản lý giữa thời điểm ít hoạt động khiến khán giả không khỏi bất ngờ, đồng thời tò mò về hướng đi tiếp theo của cô.

Song song với âm nhạc, hình ảnh của AMEE cũng cho thấy sự chuyển biến rõ rệt. Không còn đóng khung trong phong cách nữ tính, ngọt ngào, nữ ca sĩ thử nghiệm những hình ảnh cá tính, gai góc hơn.

Thời điểm mới ra mắt, với ngoại hình xinh xắn cùng hình ảnh ngọt ngào mang màu sắc "công chúa", AMEE không ít lần bị gán mác "rich kid" (con nhà giàu). Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng thẳng thắn chia sẻ rằng cô không sinh ra trong sự xa hoa, mà may mắn lớn lên trong một gia đình có nền tảng, tạo điều kiện để theo đuổi đam mê.

AMEE cho biết, điều khiến cô cảm thấy "giàu có" nhất chính là tình yêu thương và sự chăm sóc mà bố mẹ luôn dành cho mình trong suốt quá trình trưởng thành.

Dù ở hình ảnh nào, AMEE vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, hiện đại và năng động, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang chú ý.

Sự trở lại của AMEE trên sân khấu Anh trai say hi, cùng những chuyển động mới trong sự nghiệp, được nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào chặng đường nghệ thuật sắp tới của cô.

Ảnh: Facebook nhân vật