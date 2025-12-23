Con trai Beckham cắt liên lạc với cả gia đình: Nguyên nhân từ đâu?

Những ngày qua, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin Brooklyn Beckham hủy kết bạn, thậm chí chặn bố mẹ ruột trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, anh cắt đứt liên lạc với gia đình gần 1 năm qua.

Trước những đồn đoán này, Cruz Beckham - em trai của Brooklyn - đã lên tiếng phủ nhận việc cha mẹ chủ động cắt liên lạc. Anh cho biết: “Tin đồn bố mẹ tôi chặn Brooklyn là không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Họ thức dậy và phát hiện đã bị chặn, cũng giống như tôi”.

Vợ chồng Brooklyn Beckham cắt đứt liên lạc với gia đình Beckham gần 1 năm nay (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, hai người em trai là Romeo và Cruz cũng được cho là đã hủy theo dõi Brooklyn vì không hài lòng với cách anh đối xử với cha mẹ.

Theo nguồn tin tiết lộ với The Mirror, hành động của Brooklyn Beckham xuất phát từ sự không thoải mái trước việc mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham - thường xuyên thể hiện tình cảm với con trai trên truyền thông và mạng xã hội.

Cụ thể, Victoria Beckham gần đây đã bấm thích một video do Brooklyn đăng tải, trong đó anh chia sẻ công thức nấu món gà quay.

Sau hành động này, nhiều người hâm mộ đã kêu gọi Brooklyn làm lành với gia đình, nhấn mạnh thông điệp “gia đình là trên hết”. Tuy nhiên, nam đầu bếp được cho là tỏ ra khó chịu trước sự quan tâm công khai của mẹ và sau đó quyết định chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội.

Hiện, đại diện của Brooklyn Beckham chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Brooklyn Beckham chặn tài khoản mạng xã hội của cha mẹ sau khi mẹ ruột - Victoria Beckham - nhấn "thích" một video của anh (Ảnh: Getty Images).

Trong suốt một năm qua, dù Brooklyn và vợ là Nicola Peltz liên tục vắng mặt trong các sự kiện gia đình và phớt lờ nỗ lực hàn gắn từ cha mẹ, David và Victoria Beckham vẫn thường xuyên nhắc đến con trai cả, đăng lại hình ảnh cũ của gia đình và thể hiện tình cảm với các con. Bạn bè thân thiết của cặp đôi tiết lộ, họ đã cố gắng kết nối với con trai nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ từ Brooklyn.

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham được cho là bắt đầu từ đầu năm nay, khi Brooklyn và Nicola không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hồi tháng 5 và cũng không đăng lời chúc mừng công khai.

Sau đó, cặp đôi tiếp tục vắng mặt tại các sự kiện quan trọng như lễ phong tước Hiệp sĩ của David Beckham hay buổi ra mắt phim tài liệu cá nhân của Victoria Beckham.

Đỉnh điểm là vào tháng 8 vừa qua, Brooklyn và Nicola tổ chức tiệc cưới lại tại Mỹ nhưng không mời bất kỳ thành viên nào bên gia đình Beckham, chỉ chung vui cùng gia đình nhà vợ.

Trên mạng xã hội, Brooklyn nhiều lần gọi Nicola là “tình yêu lớn”, “định mệnh cuộc đời”, bày tỏ sự biết ơn với gia đình Peltz trong khi hiếm khi nhắc đến cha mẹ ruột.

Brooklyn xa cách gia đình Beckham nhưng ngày càng gần gũi với gia đình vợ (Ảnh: Instagram).

Tháng 9, tại một sự kiện ở Mỹ, Brooklyn Beckham chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: “Sẽ luôn có những lời tiêu cực, nhưng tôi nhận được sự động viên từ vợ. Chúng tôi chỉ tập trung vào công việc, sống theo cách riêng và hạnh phúc bên nhau”.

Trong bối cảnh hiện tại, Brooklyn được cho là sẽ không trở về nhà Beckham đón Giáng sinh, bất chấp nỗ lực hàn gắn từ gia đình. Thay vào đó, anh và vợ dự kiến sẽ đón kỳ nghỉ lễ cùng gia đình bên ngoại tại Miami (Mỹ).

“Mọi dấu hiệu cho thấy đây là một quyết định dứt khoát, phản ánh mức độ rạn nứt nghiêm trọng”, một nguồn tin nhận định.

Lần cuối Brooklyn xuất hiện cùng gia đình trong dịp lễ là Boxing Day (lễ tặng quà) năm ngoái. Mối quan hệ được cho là xấu đi rõ rệt kể từ khi em trai anh - Romeo - hẹn hò với DJ Kim Turnbull. Tháng 7 vừa qua, Brooklyn có động thái hiếm hoi khi chúc mừng sinh nhật em út Harper Seven.

Brooklyn sẽ đón Giáng sinh tại Mỹ cùng vợ và gia đình vợ (Ảnh: Backgrid).

Một chuyên gia tâm lý nhận định, việc Brooklyn liên tục công khai bày tỏ tình cảm với vợ trên mạng xã hội có thể được xem như cách khẳng định sự gắn bó và bảo vệ lẫn nhau. Theo quan điểm này, Brooklyn không hài lòng khi Nicola bị cho là chịu đối xử bất công và trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn trong gia đình Beckham.

Theo truyền thông Mỹ, Brooklyn Beckham đang lên kế hoạch mở một nhà hàng đồ ăn nhanh tại Mỹ, với sự hỗ trợ tài chính từ vợ và bố vợ - tỷ phú Nelson Peltz. Điều này khiến Brooklyn thêm gắn bó và biết ơn gia đình bên vợ.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của David và Victoria Beckham. Anh kết hôn với Nicola Peltz từ năm 2022 và hiện theo đuổi các công việc liên quan đến người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD.