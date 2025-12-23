Triệu Lộ Tư và hành trình trở lại ngoạn mục sau năm u tối nhất sự nghiệp

Đầu năm, cô gây xôn xao dư luận khi đăng tâm thư thừa nhận mắc trầm cảm và rối loạn lo âu do áp lực công việc kéo dài.

Tinh Quang Đại Thưởng là sự kiện giải trí được mong đợi mỗi dịp cuối năm tại Trung Quốc, quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Đàm Kiện Tứ, Trương Lăng Hách… Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư mới là cái tên chiếm trọn tâm điểm thảm đỏ.

Triệu Lộ Tư nhận giải Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng (Ảnh: 163).

Nữ diễn viên thế hệ 9X xuất hiện lộng lẫy trong những thiết kế thời trang và trang sức xa xỉ, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu. Cô diện chiếc váy hồng hở ngực dây mảnh thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của một thương hiệu cao cấp đến từ London (Anh), kết hợp cùng trang sức đắt giá.

Ở lần xuất hiện tiếp theo, Triệu Lộ Tư lựa chọn phong cách quyền lực và thanh lịch với mái tóc búi gọn, lộ trán, kết hợp trang sức Bulgari, toát lên hình ảnh “nữ hoàng thảm đỏ”.

Theo Sohu, chủ đề Triệu Lộ Tư xuất hiện tại Tinh Quang Đại Thưởng nhanh chóng trở thành từ khóa “nóng” trên mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ gây chú ý về diện mạo, cô còn được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi về phong cách và thần thái (Ảnh: Sina).

Phát biểu khi nhận giải, Triệu Lộ Tư chia sẻ: “Năm nay là một năm rất khác đối với tôi. Mỗi con số, mỗi thành tích đều phải cảm ơn khán giả - những người luôn ủng hộ tôi”.

Trước đó, cuối năm 2024, nữ diễn viên từng phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, buộc phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Cô thừa nhận đã trải qua thời gian dài chịu áp lực tâm lý nặng nề nhưng không được điều trị đúng cách.

Khi trở lại, Triệu Lộ Tư đối diện với không ít hoài nghi từ một bộ phận dư luận. Không lâu sau, mâu thuẫn giữa cô và công ty quản lý bùng nổ.

Nữ diễn viên tố bị chèn ép, đối xử khắc nghiệt và đe dọa hủy hoại sự nghiệp. Trong các buổi livestream (phát sóng trực tiếp), cô thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai”.

Triệu Lộ Tư đã vượt qua 1 năm đầy thử thách và sóng gió (Ảnh: Sina).

Triệu Lộ Tư công bố nhiều bằng chứng cho thấy bản thân bị ngăn cản điều trị, kiểm soát lịch trình nghiêm ngặt và chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài.

Sau gần 10 năm hợp tác, cô tuyên bố chấm dứt hợp đồng, song phía công ty yêu cầu mức đền bù lên tới 400 triệu NDT (gần 1.500 tỷ đồng), khiến tranh chấp trở nên căng thẳng.

Sau vụ việc, nữ diễn viên xóa tài khoản Weibo có hơn 30 triệu người theo dõi, gần như “ở ẩn” khỏi làng giải trí. Trong nhiều tháng, toàn bộ lịch trình bị hủy bỏ, các dự án dang dở buộc phải dừng phát sóng.

Đến tháng 9, Triệu Lộ Tư chính thức tái xuất với một dự án truyền hình mới, giúp cô từng bước lấy lại thiện cảm và danh tiếng. Hiện tại, nữ diễn viên còn một dự án chưa phát sóng là Người tình, được truyền thông Trung Quốc kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo tiếng vang.

Tháng 11, Triệu Lộ Tư khép lại giai đoạn khó khăn bằng đêm nhạc mừng sinh nhật tuổi 27 và tuyên bố rời công ty quản lý cũ. Sự kiện thu hút hàng nghìn người hâm mộ và nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Triệu Lộ Tư tổ chức đêm nhạc tri ân người hâm mộ hồi tháng 11 (Ảnh: Weibo).

Trên sân khấu, cô xúc động chia sẻ: “Hai tháng trước, tôi thật sự nghĩ mình không thể làm diễn viên nữa. Hôm nay được gặp mọi người ở đây, tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ từng quá khó khăn, nhưng nhờ các bạn và nhờ chính tôi, tôi đã có thể quay lại sân khấu này”.

Theo Sohu, hiện chỉ có 4 nữ diễn viên duy trì sức hút mạnh mẽ với công chúng và được xếp vào nhóm “đỉnh lưu” gồm: Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử.

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của truyền hình Hoa ngữ với loạt tác phẩm ăn khách như: Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn…

Trước khi vướng ồn ào, cô được mệnh danh là “búp bê cổ trang” và là một trong những “nữ hoàng quảng cáo” thế hệ mới của Trung Quốc.