Cô gái Hà Nội diện áo lông hút mắt từ cái nhìn đầu tiên

Gợi ý cách phối áo lông hút mắt, tạo dấu ấn ngay từ cái nhìn đầu tiên (Video: Lê Phương Anh).

Từng được xem là biểu tượng của sự sang trọng, áo lông trong những năm gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt về cách xuất hiện trong đời sống thời trang của các cô gái.

Nhờ những biến tấu linh hoạt về kiểu dáng, chất liệu và cách phối, áo lông không còn là món trang phục chỉ dành cho các dịp đặc biệt mà dần trở thành lựa chọn được giới trẻ ưa chuộng khi dạo phố, chụp ảnh thời trang hay tham dự sự kiện.

Trần Vân Khánh (SN 2002) là một trong những gương mặt trẻ cho thấy áo lông có thể được đưa vào đời sống thường ngày theo cách hiện đại và dễ ứng dụng.

Hoạt động trong lĩnh vực thời trang và kinh doanh, Vân Khánh theo đuổi phong cách hướng tới sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và tính ứng dụng, ưu tiên những thiết kế có điểm nhấn nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hằng ngày.

Vân Khánh lựa chọn áo lông khoác ngoài, kết hợp cùng bodysuit (bộ đồ bó sát) và quần jeans cạp cao.

Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chi tiết túi quần được lộn ra ngoài, đồng thời kết hợp phụ kiện hình trái tim và móc khóa da gắn ở cạp quần, tạo cảm giác phá cách và mang tinh thần thời trang đường phố rõ nét.

Theo Vân Khánh, cách phối trang phục này hướng đến sự mới mẻ nhưng không quá phô trương, phù hợp với những người muốn làm quen với áo lông theo hướng dễ ứng dụng mà vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Về chi phí, các món trang phục được lựa chọn ở mức vừa phải. Áo lông có giá khoảng 1,2 triệu đồng, bodysuit khoảng 300.000 đồng, quần jeans vào khoảng 500.000 đồng.

Phụ kiện đi kèm gồm kính mát giá khoảng 200.000 đồng, vòng tay, vòng cổ, nhẫn có giá khoảng 600.000 đồng và túi xách 600.000 đồng.

Theo Vân Khánh, cô thường ưu tiên những lựa chọn dễ phối, có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhằm tăng tính ứng dụng cho tổng thể trang phục.

“Do áo lông đã tạo hiệu ứng thị giác mạnh, tôi thường tiết chế phần trang phục bên trong theo hướng gọn gàng để giữ sự cân bằng, giúp tổng thể trông thời trang mà không gây cảm giác rối mắt”, Vân Khánh nói.

Với cách phối này, bộ trang phục phù hợp để diện khi dạo phố, chụp ảnh street style (phong cách thời trang đường phố) hoặc tham dự các sự kiện thời trang; chỉ cần thay đổi kiểu giày hoặc phụ kiện đi kèm là đã có thể mang đến diện mạo khác biệt.

Ở cách phối thứ 2, áo lông được Vân Khánh kết hợp theo hướng gợi cảm hơn khi đi cùng áo hai dây, quần shorts và giày cao gót mũi nhọn. Cách phối này phù hợp với những không gian sôi động như các buổi tiệc tối, nơi người mặc có thể chủ động tạo dấu ấn về hình ảnh.

Chia sẻ về lựa chọn trang phục trong cách phối này, Vân Khánh cho biết áo lông khoác ngoài có giá khoảng 1,5 triệu đồng, trong khi áo 2 dây kết hợp cùng quần shorts có mức giá khoảng 500.000 đồng.

Các phụ kiện đi kèm, trong đó có vòng tay và đồng hồ phong cách rock, với các chi tiết trang trí hình chữ thập, dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, vừa đủ tạo điểm nhấn cho tổng thể mà không gây cảm giác nặng nề.

Theo Vân Khánh, trong những buổi tiệc tối, việc lựa chọn giày cao gót cần ưu tiên sự thoải mái để không ảnh hưởng đến trải nghiệm di chuyển trong suốt sự kiện. Vì vậy, đôi giày cao gót mũi nhọn trong cách phối này được cô đầu tư kỹ hơn, với mức giá khoảng 1 triệu đồng, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Vân Khánh cũng gợi ý, để tăng thêm nét gợi cảm và hiệu ứng thị giác, người mặc có thể cân nhắc phối cùng quần tất đen hoặc bốt cao cổ trong những trường hợp không muốn để lộ quá nhiều da thịt.

Ở cách phối thứ 3, Vân Khánh lựa chọn áo lông trắng dáng dài, một kiểu trang phục thường được xem là “khó mặc”, dễ khiến vóc dáng trông nặng nề nếu không được xử lý khéo léo, kết hợp cùng áo croptop (áo ngắn trên rốn) 2 dây tối giản, quần shorts ánh kim, bốt cao cổ và mũ lấp lánh làm điểm nhấn.

Tổng giá trị bộ trang phục vào khoảng 3,5 triệu đồng, trong đó áo lông chiếm phần lớn ngân sách với mức giá khoảng 1,8 triệu đồng, bốt cao cổ khoảng 1,2 triệu đồng.

Kính mát dáng gọng mắt mèo và mũ lấp lánh, dù không phải những món được đầu tư lớn, vẫn đóng vai trò tạo điểm nhấn, giúp diện mạo trở nên sắc nét và có chiều sâu hơn.

Theo Vân Khánh, khi tổng thể trang phục sử dụng gam màu sáng, các phụ kiện như kính và mũ là lựa chọn phù hợp để tạo điểm nhấn thị giác và cân bằng bố cục.

Chia sẻ về cách chụp ảnh với áo lông để trông trẻ trung hơn, Vân Khánh cho rằng người mặc nên ưu tiên những dáng đứng thả lỏng, xoay nhẹ cơ thể hoặc khoác hờ áo để chất liệu lông có độ rơi tự nhiên.

Bên cạnh đó, cô khuyên nên hạn chế phối quá nhiều lớp trang phục, bởi điều này dễ khiến tổng thể trở nên rườm rà và tạo cảm giác già hơn tuổi. Với những người mới làm quen với áo lông, Vân Khánh cũng gợi ý lựa chọn các thiết kế dáng ngắn hoặc dáng lửng, ưu tiên gam màu trung tính như đen, xám, nâu hoặc trắng kem, những màu sắc dễ phối và mang lại vẻ hiện đại.

Ngoài cách mặc và tạo dáng, việc bảo quản áo lông cũng đóng vai trò quan trọng. Theo Vân Khánh, áo lông nên được treo thay vì gấp, cất giữ ở nơi khô thoáng và ưu tiên giặt hấp chuyên dụng. Sau mỗi lần sử dụng, nên treo áo ở nơi thoáng gió để hạn chế bám mùi, đồng thời tránh xịt nước hoa trực tiếp lên chất liệu lông.

Với Vân Khánh, trong thời trang hiện đại, áo lông không chỉ dừng lại ở công năng giữ ấm mà còn là một lựa chọn thể hiện gu thẩm mỹ và sự tự tin của người mặc.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam