Yến Nhi lọt top 20, nhận 1% phiếu bầu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Top 20 của bình chọn Country's Power of the Year được quyết định bởi lượt “thích” trên trang Facebook và Instagram của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International).

Tính đến ngày 11/10, đại diện Việt Nam - Yến Nhi - nhận gần 92.000 lượt "thích" trên Facebook và nằm trong nhóm 3 người đẹp nhận lượng tương tác lớn nhất từ khán giả tại cuộc thi năm nay.

Top 20 Country's Power of the Year gồm đại diện Philippines, Thái Lan, Guatemala, Mexico, Peru, Malaysia, Colombia, Paraguay, Indonesia, Ecuador, Brazil, Kosovo, Việt Nam, Tây Ban Nha, Venezuela, Myanmar, Tanzania, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dominica.

Yến Nhi lọt top 20 phần bình chọn Country's Power of the Year (Ảnh: MGI).

Vòng 2 của phần bình chọn Country's Power of the Year sẽ được khởi động trong những ngày tới. Người chiến thắng ở phần thi này sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 chung cuộc trước đêm chung kết diễn ra vào ngày 18/10.

Top 20 phần bình chọn Country's Power of the Year là thành tích đầu tiên của Yến Nhi tại cuộc thi năm nay. Người đẹp Việt Nam đã trải qua các phần thi phụ như: Hùng biện, Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín.

Trong phần thi Hùng biện và Tài năng, Yến Nhi trượt top. Phần bình chọn Trình diễn áo tắm bắt đầu được Ban tổ chức khởi động vào ngày 10/10 và sẽ được công bố kết quả trong những ngày tới.

Ở phần Phỏng vấn kín diễn ra vào ngày 10/10, Yến Nhi có sự thể hiện tương đối ổn định. Cô trả lời khá tự tin bằng tiếng Anh những câu hỏi của giám khảo.

Người đẹp nhắc đến quá khứ khó khăn và gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những phát ngôn lệch chuẩn thời gian qua. Phần thi của Yến Nhi được chia sẻ và phần nào nhận phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam.

Yến Nhi đang nhận 1% phiếu bầu trong hạng mục Miss Popular Vote của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Trong phần bình chọn có mất phí Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích), đại diện Việt Nam đang nhận được 1% phiếu bầu và không có mặt trong top 10 thí sinh của hạng mục này.

Đứng đầu hạng mục này đang là đại diện Thụy Điển với 27% bình chọn. Tiếp sau đó là đại diện Tanzania với 25% bình chọn, Colombia với 24% bình chọn, Myanmar với 6% phiếu bầu, Thái Lan với 4% phiếu bầu. Người chiến thắng ở hạng mục này sẽ vào thẳng top 10 của cuộc thi.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology cũng đưa ra dự đoán 20 gương mặt nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Theo đó, Yến Nhi hoàn toàn vắng mặt.

Chuyên trang Missosology không đưa Yến Nhi vào top 20 dự đoán (Ảnh: MGV).

Đại diện được Missosology đánh giá cao nhất tại mùa giải năm nay là người đẹp Kosovo - Brikena Selman. Mỹ nhân 25 tuổi đang học tại trường Luật, sở hữu chiều cao 1,8m và nét đẹp quyến rũ.

Bốn đại diện tiếp theo trong top 5 do chuyên trang Missosology đánh giá là Indonesia, Peru, Zambia, Venezuela. Top 20 còn một số thí sinh đến từ Brazil, Spain, Mexico, Myanmar, Pháp…

Yến Nhi đã trải qua một nửa chặng đường tại Hoa hậu Hòa bình 2025. Người đẹp gặp bất lợi về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và gặp tranh cãi về phát ngôn nhạy cảm trong livestream (phát sóng trực tuyến) của bạn cùng phòng.

Sắp tới, Yến Nhi sẽ trải qua phần thi phụ Trình diễn trang phục dân tộc trước khi bước vào vòng bán kết và chung kết. Cuộc thi sẽ khép lại vào ngày 18/10 với đêm chung kết diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khởi tranh từ cuối tháng 9 và có sự tham gia của 77 thí sinh. Theo Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat, tiêu chí đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là phải đẹp.

Yến Nhi đã trải qua hầu hết các phần thi phụ của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Ông nói: “Chúng tôi sẽ đưa họ đi biểu diễn ở nước ngoài, vì vậy họ phải xinh đẹp. Các cô gái xuất hiện để cho mọi người thấy rằng, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thật nổi bật. Cô ấy phải đẹp ở bất cứ nơi nào cô ấy đến. Ngoài ra, cô ấy phải thông minh, ăn nói lưu loát và có tính cách tốt”.

Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines. Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, Christine Juliane Opiaza là Á hậu 1. Sau khi người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta bị tước vương miện, Christine Juliane Opiaza đã trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam là người đẹp Quế Anh. Cô không giành được thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này.