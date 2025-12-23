Mai Huê: Mỹ nhân điện ảnh một thời, từng bỏ nghề làm tiếp viên hàng không

Mai Huê - mỹ nhân điện ảnh một thời - ở cái tuổi U50 vẫn giữ được nét đẹp duyên dáng, mặn mà.

Diễn viên Mai Huê (SN 1977) quê Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được nhận thẳng vào Nhà hát Tuổi trẻ.

Từ sân khấu kịch, chị dần lấn sân truyền hình và ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như: Thổ cẩm, Thăng bằng và đặc biệt là Người không cầu may…

Chị từng được ví là "tiểu Lê Khanh" khi sở hữu vẻ đẹp nữ tính, đằm thắm, dịu dàng như đàn chị.

Năm 2000, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ bỏ nghề, sang làm ở lĩnh vực hàng không - quyết định khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Chị vào TPHCM theo học ngành mới, sau đó gắn bó nhiều năm với công việc tiếp viên hàng không.

Sau hơn 20 năm xa rời phim ảnh, Mai Huê quay lại với loạt phim như: Vũ khúc mưa xuân, Gặp em ngày nắng, Cách em 1 milimet... và được nhận xét vẫn giữ được lối diễn duyên dáng, chân thật.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Mai Huê cho biết, dù làm nghề tiếp viên hàng không hay bất động sản, giấc mơ làm nghệ thuật vẫn luôn “trở đi trở lại” trong chị. Vì vậy khi được đóng phim, chị vẫn luôn "cháy" hết mình trong từng vai diễn...

Nhan sắc của diễn viên Mai Huê thời trẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi thi tiếp viên hàng không cho vui, ai ngờ lại trúng tuyển"

Khán giả tò mò, Mai Huê vào phim “Cách em 1 milimet” trên VTV thế nào?

- Sau hơn 20 năm vắng bóng, tôi quay lại làm phim Vũ khúc mưa xuân của Điện ảnh Quân đội nhân dân và được các đạo diễn để ý. Sau đó, tôi được mời vào phim Gặp em ngày nắng trên VTV và được khán giả ủng hộ.

Khi được mời vào Cách em 1 milimet, tôi đã hỏi: “Vai của chị có số phận gì không?”. Đạo diễn đã gửi kịch bản và tôi đọc thấy vai của mình cũng khá vất vả, vai diễn mang nỗi đau tột cùng khi một người mẹ mất con.

Càng làm phim, tôi càng thấy vai diễn có nhiều lớp lang nội tâm, tôi và NSƯT Đới Quân vào vai vợ chồng khá hợp.

Thấy tôi làm phim trở lại, nhiều người điện thoại, nhắn tin hỏi: “Có phải Mai Huê đóng phim không?”. Có khán giả cho biết, họ nhận ra tôi qua giọng nói. Tôi thấy hạnh phúc khi mình được đón nhận như vậy.

Nữ diễn viên trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Làm phim giờ vàng với dàn diễn viên trẻ trung, có nghề, chị có bắt nhịp được công việc ngay không?

- Thời tôi làm chỉ có 1 máy quay, diễn viên chỉ có 1 kỹ thuật diễn, nhưng hiện nay đoàn làm phim có nhiều góc máy nên diễn viên chỉ cần làm 1 lần là có thể có những hình ảnh đẹp nhất.

Tôi thấy mình được Tổ nghề đãi, dù không làm phim truyền hình đã lâu nhưng khi quay lại, chỉ cần đạo diễn nói yêu cầu, tôi có thể đáp ứng được mà không gặp trở ngại gì.

Mọi người vẫn trêu nhau, phim Cách em 1 milimet là bộ phim “chữa lành”. Tôi may mắn được góp mặt vào cả 2 phần của phim. Các diễn viên đều trẻ trung, hỗ trợ nhau hết lòng ở trường quay.

Cơ duyên nào đưa chị đến nghề diễn viên? Gia đình Mai Huê có ai theo nghệ thuật không?

- Quê tôi ở Tuyên Quang, chị gái tôi từng là diễn viên múa, nhưng sau này đã chuyển nghề. Hồi cấp 3, tôi muốn làm luật sự giống mẹ hoặc làm kinh tế chứ chưa từng nghĩ mình sẽ làm diễn viên.

Khi đó, cậu ruột của tôi có một người bạn thân tên Nhung, là Giám đốc nhà hát chèo. Trong một vài lần gặp gỡ, cô Nhung hỏi: “Cháu rất xinh, sao không đi làm diễn viên?".

Nghe cô nói, tôi cũng rất vô tư nộp hồ sơ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngày đi thi, tôi tự nghĩ, tự diễn tiểu phẩm và hát bài Bụi phấn. Qua các vòng thi, tôi đỗ vào khoa Diễn viên và xuống Hà Nội học tập như các bạn cùng trang lứa.

Ngày đó, nhiều nhà hát cử đại diện vào trường xem sinh viên diễn tốt nghiệp. Tôi được nhiều nhà hát mời về, trong đó có Nhà hát Tuổi trẻ nên đã quyết định về đơn vị này làm việc.

Những ngày đầu công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, chị có bỡ ngỡ?

- Sinh viên thời đó rất muốn về Nhà hát Tuổi trẻ vì khi đó nhà hát có chương trình Đời cười, nhiều tiểu phẩm hài kịch, sân khấu cũng luôn đỏ đèn nên nhiều người muốn về đó để cống hiến.

Những ngày đầu về làm việc, tôi được phân công ở kíp 2, cứ NSND Lan Hương đóng vai gì thì tôi sẽ diễn vai đó, nếu chị ấy bận hoặc không lên sân khấu được thì tôi sẽ diễn thay. Khi ấy, tôi rất áp lực vì được giao những vai rất nặng ký.

Có lần, tôi diễn vở Trong bóng tối phù dung, vào vai một cô gái bị nghiện, trong đó có nhiều đoạn giằng co, vật vã vì không có thuốc. Diễn xong, chú Duy Hậu nói với tôi: “Con mà diễn như này e rằng không đủ sức làm những đêm tiếp theo”. Tôi tưởng chú nói mình không có khả năng diễn, nhưng chú nói thêm: “Con diễn thật quá, không dùng kỹ năng mà lại dùng toàn bộ lực nên rất mất sức”...

Sau này, tôi mới biết dùng kỹ năng để diễn và cũng có nhiều vai ấn tượng khi làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Mai Huê (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) và dàn diễn viên phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị được nhiều người ví là "tiểu Lê Khanh" hay "bản sao của Lê Khanh"... Danh xưng này đến với chị thế nào?

- Khi làm việc ở nhà hát, tôi thường đóng thế các vai của NSND Lê Khanh. Tôi từng được Ban lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá có khả năng thay thế, là thế hệ nối tiếp chị Lê Khanh nên được mọi người gọi là "tiểu Lê Khanh".

Khi được gọi như vậy, tôi thích nhưng cũng nghĩ rằng, diễn xuất mà sao chép thì mình không còn là mình nên tôi vẫn học hỏi, đồng thời cũng có những kỹ năng riêng để không pha trộn với người đi trước.

Sau này, khi biết tôi nghỉ việc, NSND Lê Khanh nói với tôi: "Nghề này là vua biết mặt, chúa biết tên, sao em lại rời nhà hát?". Lúc đó, tôi muốn trải nghiệm ngành nghề khác nên thử sức ở lĩnh vực mới.

Vào năm 2013, NSND Lê Khanh cũng mời tôi vào một vở diễn ở nhà hát và tôi cũng về để làm cùng mọi người.

Nhiều người tò mò, vì sao chị lại bỏ việc, rẽ ngang sang nghề tiếp viên hàng không?

- Hồi đó, gia đình tôi cũng khá giả nên tôi không phải lo lắng về vật chất nhiều. Khi đó, cát-xê đi diễn không cao nhưng nó là mặt bằng chung và các nghệ sĩ đều sống được.

Ngày trẻ, ngoài giấc mơ làm luật sư, tôi còn thích nghề tiếp viên hàng không. Đáng lẽ, giấc mơ ấy đã ngủ yên thì năm 2000, Nhà hát Tuổi trẻ vào TPHCM diễn cho ngành hàng không, tôi vô tình biết được có một khoá đang tuyển tiếp viên hàng không nên muốn thử sức mình.

Thú thực là tôi cũng chỉ đăng ký cho vui, không ngờ thi xong lại đỗ nhưng chưa dám báo cáo Ban giám đốc nhà hát. Khi ấy, NSND Anh Tú là trưởng đoàn. Anh ấy có em ruột làm phó đoàn tiếp viên nên biết thông tin tôi đỗ, anh Tú gọi tôi lên phòng hỏi chuyện. Lúc này, tôi phải thú thật với anh ấy và xin nghỉ việc ở nhà hát.

Ngày đó còn trẻ, thích bay nhảy nên tôi nghĩ rằng, nếu không chọn tiếp viên hàng không, mình khó được đi nước này, nước kia và không biết thế giới thế nào. Tôi đã chuyển nghề diễn để rong ruổi với những chuyến bay như vậy.

Sau khi nghỉ việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, Mai Huê có 10 năm làm ở ngành hàng không.

NSND Minh Hằng từng góp ý về tiêu chí chọn bạn trai

Trong quãng thời gian làm tiếp viên hàng không, chị có từng nhớ nghề?

- Khi làm tiếp viên hàng không, có người gặp tôi nói: “Sao diễn viên Mai Huê lại ở trên máy bay thế này”, “sao em không làm phim nữa?”... Dù nghề mới thu nhập cao nhưng tôi luôn đau đáu với nghề diễn.

Làm tiếp viên hàng không, tôi phải vào TPHCM sinh sống, mẹ tôi cũng vào cùng con gái. Những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con thường đi xem kịch.

Khi ngồi ở vị trí khán giả, nhìn thấy tấm màn nhung chuẩn bị kéo ra và âm nhạc nổi lên, tôi thấy xúc động và tiếc nuối, ước mong một ngày nào đó, mình lại được đứng trên sân khấu.

Nếu hồi đó tôi chủ động hơn, có thể lên sân khấu “xin vai” như các bạn trẻ bây giờ thì chắc sẽ đỡ nhớ nghề hơn.

Sau 10 năm làm tiếp viên hàng không, tôi sinh bé thứ 2 nên nghỉ việc, chuyển sang làm mảng bất động sản đến bây giờ.

Nữ diễn viên không nhận mình giàu có...

Có khán giả nói, Mai Huê giờ giàu rồi, đi diễn cho vui thôi. Chị phản ứng gì về nhận xét này?

- Tôi không dám nhận mình là đại gia, nhưng đúng là bây giờ đi làm phim, tâm lý của tôi rất khác ngày xưa.

Tôi có công việc chính, đi làm phim để thỏa đam mê nên không áp lực. Trở lại phim ảnh, tôi cũng bất ngờ khi diễn viên trẻ giờ sống được, thậm chí sống rất tốt bằng nghề diễn. Các bạn trẻ cũng có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, có nhiều dự án phim ảnh từ bé đến lớn để thử sức mình, kiếm thêm thu nhập.

Chị còn giữ mối quan hệ bạn bè với các đồng nghiệp của mình không?

- Tôi vẫn nói chuyện với NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”, Quách Thu Phương, Kim Oanh… Thi thoảng, tôi cũng hay “buôn bán” với NSND Thu Hà. Chị ấy và tôi cũng thường xuyên tâm sự về nghề diễn.

Dù hoạt động trên mạng xã hội khá sôi nổi nhưng Mai Huê ít khi chia sẻ hình ảnh về chồng, con. Chị có thể kể rõ hơn về nửa kia của mình?

- Tôi và ông xã gặp nhau ở sinh nhật một người bạn, có 9 năm bên nhau rồi mới cưới. Khi tôi đi làm tiếp viên hàng không, anh đi học nước ngoài. Nhiều lần anh muốn tôi sang nước ngoài định cư nhưng tôi không đồng ý nên anh ấy lại về Việt Nam.

Ông xã tôi yêu vợ, chăm con, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chúng tôi đến với nhau bằng sự vô tư, chân thành. Thú thực hồi mới yêu nhau, có rất nhiều chàng trai giàu có để ý nhưng tôi vẫn luôn chung thuỷ với anh ấy.

Thời làm ở Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Minh Hằng từng bảo tôi: “Giữa một người nghèo và người giàu đều yêu mình, tại sao không chọn người có điều kiện hơn?”.

Tôi chỉ nghĩ, mình lựa chọn từ trái tim, nếu mình không yêu người ta biết đâu lại có “giông bão” xảy ra trong cuộc đời thì sao? Tôi cho rằng, vợ chồng lấy nhau vì cái duyên…

Vợ chồng sống bên nhau không tránh khỏi sự va chạm, chị hay ông xã sẽ là người “xuống nước” trước?

- Chúng tôi cũng có bất đồng quan điểm trong cách dạy con cái, công việc. Nếu tôi thấy sai thì sẽ làm lành trước, còn phần lớn, anh ấy sẽ là người “xuống nước” giảng hoà.

Càng sống chung, chúng tôi càng va chạm ít đi vì hiểu nhau hơn. Hai vợ chồng cũng không có chuyện ghen tuông, chúng tôi yên tâm và không nghi ngờ gì về nhau.

Mai Huê thừa nhận, mình là người mẹ nghiêm khắc với các con.

Mai Huê là một người mẹ thế nào? Chị có thường xuyên vào bếp nấu ăn?

- Khi các con còn nhỏ, tôi cũng đóng “vai ác”. Tôi dạy con theo quan điểm “mềm nắn rắn buông” vì các con phát triển theo từng giai đoạn, từng độ tuổi.

Hai con tôi đã lớn, con đầu học Trường Đại học Kinh tế quốc dân, con thứ 2 đang học lớp 11 nên rất tự lập, tự biết chăm sóc nhau. Tôi cũng yên tâm hơn khi đi công tác xa, đi làm phim.

Nhà có người giúp việc nhưng những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn vào bếp nấu món ngon cho gia đình.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam