Vợ trẻ Thiếu tá của NSND Tự Long: “Chồng luôn chiều tôi vô điều kiện”

Chị Minh Nguyệt - vợ kém 12 tuổi của NSND Tự Long - hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mang quân hàm Thiếu tá.

Là vợ NSND Tự Long, "chuẩn mực nhân đôi"

Điều gì khiến chị Minh Nguyệt trở thành giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thay vì theo đuổi con đường nghệ sĩ biểu diễn tự do?

- Với tôi, hai từ “nhà giáo” vô cùng thiêng liêng, cao quý. Bản thân rất yêu thích việc truyền đạt kiến thức.

Khi đã chọn nghề giáo viên, tôi luôn tâm niệm rằng, môi trường giáo dục không chỉ đơn thuần là nơi truyền thụ kiến thức, đó là nơi chúng ta có cơ hội sẻ chia, đồng cảm với những tâm hồn, những trái tim đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách, quan trọng đó là sự thấu hiểu giữa thầy cô và học trò.

Người thầy là người mang năng lượng tích cực đến với bao thế hệ học sinh để "sản phẩm" tạo ra là những con người có đạo đức và phẩm chất tốt đẹp.

Môi trường đào tạo nghệ thuật sân khấu - điện ảnh trong quân đội có gì đặc thù? Và những khác biệt ấy đã định hình phong cách giảng dạy cũng như con đường nghề nghiệp của chị ra sao?

- Sự nghiệp của tôi gắn liền với màu xanh áo lính, đây cũng là niềm tự hào to lớn của tôi và gia đình.

Là một giảng viên nghệ thuật trong môi trường quân đội chắc chắn có đặc thù rất riêng biệt, đó là kết hợp kỷ luật quân đội như rèn luyện thể chất, đạo đức, lòng yêu nước với chuyên môn nghệ thuật, đào tạo ra người có bản lĩnh, phục vụ nghệ thuật chính thống.

Tác phẩm của chúng tôi luôn mang tính giáo dục chính trị sâu sắc, khác biệt với trường dân sự nơi tập trung khai phá cá tính và sáng tạo tự do hơn.

Điều này ảnh hưởng đến phong cách giảng dạy: Kỷ luật nhưng linh hoạt, vừa nghiêm khắc trong tác phong, vừa khơi gợi sự sáng tạo trong nghệ thuật.

Tôi luôn định hướng tư tưởng, yêu cầu sự chỉn chu, trách nhiệm cao trong quá trình học tập với mục đích cuối cùng là đào tạo con người có "tâm" và "tầm" phục vụ Tổ quốc.

Nói tóm lại, sự nghiệp này đòi hỏi sự cống hiến, tâm huyết và khả năng kết hợp hài hòa giữa "lửa" nghệ thuật và "thép" kỷ luật.

Ngày 22/12 là Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa là sinh nhật ông xã - NSND Tự Long. Gia đình chị thường dành cho nhau những khoảnh khắc hay điều gì đặc biệt trong ngày này?

- Ngày 22/12 trùng với sinh nhật anh Tự Long nên với tôi và gia đình mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Tôi xem đó như một duyên số, gắn kết người nghệ sĩ với chiến sĩ - một món quà mà cuộc sống ban tặng - mang đến cho tôi niềm trân trọng và tự hào sâu sắc.

Niềm vui cuối năm nay càng trọn vẹn hơn khi anh Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Đây là một dấu mốc quan trọng, kết tinh từ cả một hành trình dài nỗ lực không ngừng của anh. Suốt nhiều năm, dù bận trăm công nghìn việc, anh vẫn âm thầm, nghiêm túc theo đuổi việc học.

Thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng, bởi đó là kết quả của sự kiên trì và tâm huyết, chứ không phải may mắn.

Trong dịp đặc biệt này, chúng tôi thường tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm, tôn vinh cùng tập thể.

Tuy vậy, sau tất cả, hai vợ chồng luôn dành trọn buổi tối cho gia đình. Một bữa cơm ấm cúng với tiếng cười và những lời chúc của các con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, đồng thời cũng là sự sẻ chia, động viên ý nghĩa dành cho nhau.

Việc được công chúng chú ý nhiều hơn với tư cách là vợ NSND Tự Long có tạo ra những áp lực hay rào cản trong đời sống thường ngày, cũng như khi chị xuất hiện và phát ngôn trước công chúng?

- Thật sự là áp lực chồng chất áp lực (cười). Là giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi luôn ý thức mình phải giữ những chuẩn mực đạo đức nhất định.

Khi gắn với NSND Tự Long, áp lực ấy càng lớn hơn, có thể nói là “chuẩn mực nhân đôi”, bởi mọi hành động hay lời nói đều dễ bị chú ý kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, môi trường quân đội đã ảnh hưởng khá sâu sắc đến lối sống và tính cách của tôi, nên bản thân cũng hiếm khi có những hành động hay lời nói thiếu cân nhắc.

Chị cũng được biết đến là người khá kín tiếng, ít khi xuất hiện cùng chồng trước truyền thông và khán giả. Có phải đó là cách chị gìn giữ sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình?

- Tôi tự nhận mình đúng là tuýp phụ nữ sống có chiều sâu và nội tâm.

Thường khi có những người bạn tới chơi nhà hoặc ăn một bữa cơm, với tôi đều là những tình cảm rất trân quý.

Bởi vậy, tôi nghĩ khi nào sự xuất hiện của mình thật sự phù hợp và cần thiết thì bản thân cũng sẽ không ngần ngại.

NSND Tự Long thường đăng những khoảnh khắc tình cảm, hạnh phúc bên vợ trên trang cá nhân.

"Anh Tự Long là người đàn ông rất tình cảm"

Khi gắn bó với anh Tự Long, chị có bao giờ nghĩ rằng mình không chỉ lấy một người nghệ sĩ mà là chọn đồng hành với một người lính - với rất nhiều kỷ luật, trách nhiệm và những hy sinh lặng thầm? Trong vai trò hậu phương, quán xuyến mọi việc gia đình để anh yên tâm cho sự nghiệp, đã khi nào chị cảm thấy tủi thân hay mệt mỏi?

- Làm hậu phương, quán xuyến mọi việc gia đình để chồng toàn tâm cho sự nghiệp, dĩ nhiên có những lúc tôi cảm thấy tủi thân, mệt mỏi.

Đó là sự hy sinh lớn, đòi hỏi không chỉ sức lực mà cả cảm xúc. Chưa kể "góc khuất" khi phải tạm gác lại những hoài bão, sở thích riêng để toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Bù lại, tôi luôn cảm thấy yên tâm vì anh Tự Long là người đàn ông rất tình cảm. Dù bận rộn với công việc, chồng luôn chiều theo ý tôi vô điều kiện, hầu như những gì tôi mong muốn, anh không bao giờ phản đối.

Anh ấy cũng chưa bao giờ quên những ngày kỷ niệm của chúng tôi. Và bằng cách nào đó, anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, kèm theo một bó hoa dành tặng vợ.

Tôi cũng hiểu rõ một điều: Thành công của người bạn đời không chỉ là thành quả riêng của anh, mà là niềm tự hào chung của gia đình, trong đó có phần đóng góp thầm lặng của người ở phía sau.

Với tôi, điều quan trọng nhất ở người bạn đời là sự thấu hiểu và sẻ chia, sẵn sàng đồng hành cùng anh trong cả hai vai trò - người nghệ sĩ và người lính.

Điều đó cũng có nghĩa là chấp nhận trọn vẹn con người thật và đời sống đa diện của anh, để cùng nhau vun đắp gia đình và sự nghiệp.

Những lúc chồng bận rộn với nhiệm vụ hay các chương trình, sự kiện quan trọng, chị thường xoay xở thế nào để không tạo thêm áp lực cho anh?

- Với tôi, điều quan trọng nhất để không tạo thêm áp lực cho chồng đó là tự chủ về cảm xúc và công việc nhà. Đặc biệt tôi luôn chủ động giải quyết các vấn đề gia đình.

Một điều rất cần thiết nữa là tin tưởng anh ấy, tránh than phiền, tập trung vào việc vun vén tổ ấm thì người đàn ông sẽ vô cùng an tâm công tác.

Theo bà xã, NSND Tự Long là người đàn ông rất tình cảm, nghiêm túc hơn rất nhiều so với những gì khán giả thường nhìn thấy (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Người ta vẫn nói quân đội thì khuôn phép, nền nếp, còn nghệ sĩ lại bay bổng, lãng mạn. Anh chị dung hòa hai “chất” ấy thế nào để giữ sự cân bằng trong hôn nhân?

- Để giữ sự cân bằng trong gia đình khi cả hai đều quen sống trong môi trường kỷ luật, theo tôi điều quan trọng nhất là sự thẳng thắn và tôn trọng những sở thích cá nhân của nhau.

Với bản chất của một người nghệ sĩ, cuộc sống của tôi luôn đầy sự sáng tạo và cảm xúc. Tôi thích tạo ra những điều bất ngờ, sâu lắng, dù có thể đơn giản.

Tuy nhiên, hôn nhân không thể chỉ nghiêng về một phía mà cần có sự dung hòa. Đó là một tổ ấm vừa có “lý trí” của kỷ luật quân đội, vừa có “trái tim” của tâm hồn nghệ sĩ, để tạo nên một đời sống gia đình phong phú, nhiều màu sắc và yêu thương.

Ở thời điểm này, khi nhìn lại chặng đường đã đồng hành cùng nhau trong màu áo lính, điều gì khiến chị cảm thấy bình yên và mãn nguyện nhất?

- Chúng tôi rất tự hào, hạnh phúc khi được khoác lên mình màu áo xanh. Cuộc sống quân ngũ tôi luyện bản lĩnh, ý chí, giúp chúng tôi trưởng thành, hiểu hơn về giá trị cuộc sống, biết trân trọng những điều giản dị.

Từ đó khi quay về với gia đình nhỏ, chúng tôi có sự chia sẻ sâu sắc hơn với nhau. Đây chính là điểm tựa vững chắc nhất cho sự bình yên và mãn nguyện.

Bà xã của NSND Tự Long sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt phúc hậu.

"Trong mắt chồng con, tôi khá quy củ, nghiêm khắc"

Khán giả quen thấy NSND Tự Long hài hước, nhiều năng lượng, tung hứng duyên dáng trên sân khấu. Còn trong đời sống thường ngày, “chất lính” đã định hình con người anh ra sao trong công việc và gia đình? Trong mắt chị và các con, anh Tự Long là người như thế nào?

- Bản lĩnh, tác phong của anh ấy được thể hiện qua sự vững vàng, trách nhiệm, khiêm tốn và chính trực.

Điều đó bộc lộ rất rõ trong cách anh đối diện với khó khăn, biết kiểm soát cảm xúc, giữ lời hứa, có tầm nhìn, luôn cầu tiến và dám chịu trách nhiệm. Dù trong công việc hay đời sống gia đình, anh luôn chọn cách ứng xử nhân văn.

Đằng sau nụ cười hài hước trên sân khấu và những vai diễn hết mình, anh Tự Long là một người kiên trì, bền bỉ và nghiêm túc hơn rất nhiều so với những gì khán giả thường nhìn thấy.

Với tôi và các con, hình ảnh quen thuộc nhất là một người bố, người chồng dù mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu vẫn đứng vào bếp, tự tay nấu những bữa ăn cho con.

Còn với riêng chị, phía sau vai trò giảng viên, Thiếu tá Quân đội và người vợ của một sĩ quan - nghệ sĩ nổi tiếng, chị tự thấy mình là một người vợ, người mẹ ra sao trong đời sống gia đình?

- Trong mắt chồng con, tôi khá quy củ, nghiêm khắc. Một người vợ, người mẹ mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm và tâm lý. Tôi có những nguyên tắc riêng cho gia đình và cuộc sống.

Gia đình hạnh phúc, viên mãn của NSND Tự Long.

Anh Tự Long từng chia sẻ rằng, chị hiếm khi hỏi chồng diễn ở đâu, cát-xê bao nhiêu. Điều này khiến nhiều khán giả tò mò: Vì sao chị lại “dễ tính” đến vậy?

- Tôi xin đính chính là không phải tôi dễ tính, mà là tôi tin tưởng và tôn trọng chồng. Tôi luôn nghĩ rằng những gì anh ấy cho là “nên” thì hẳn đã có lý do để nó nên như vậy.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với phóng viên Dân trí, anh Tự Long từng nói chị là người “chịu đựng anh nhiều”. Trong đời sống gia đình, có phải chị thường là người giữ “nốt trầm” để dung hòa mỗi khi 2 người có những bất đồng?

- Anh nói như vậy thôi chứ không đến mức là chịu đựng đâu. Chúng tôi ở bên nhau đến hôm nay đã trải qua rất nhiều năm tháng thăng trầm, gắn bó từ những ngày khó khăn nhất, khi chưa có gì trong tay.

Vì thế, ngoài tình yêu, giữa chúng tôi còn có sự thấu hiểu. Đó là nền tảng vô cùng vững chắc để đi cùng nhau qua những lúc sóng gió hay bất đồng xảy ra. Cả hai đều hiểu và luôn nhớ rằng gia đình là nơi để yêu thương và sẻ chia, không phải là nơi để tranh cãi đúng, sai.

Nếu nói một điều giản dị nhất về người đàn ông chị chọn gắn bó cả đời - vừa là nghệ sĩ, vừa là người lính - chị muốn nói điều gì?

- Đó là trọn vẹn, chỉn chu và có trách nhiệm.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Ảnh: Nhân vật cung cấp