Phần thi Trình diễn áo tắm diễn ra trên sân khấu ngoài trời tại Prachuap Khiri Khan (Thái Lan) với sự góp mặt của 77 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Yến Nhi đã có phần trình diễn suôn sẻ và giàu năng lượng. Diện áo tắm 2 mảnh, cô chọn kiểu tóc xoăn buộc cao quen thuộc, thể hiện những bước đi tự tin. Yến Nhi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm và làn da trắng sáng.

Yến Nhi trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Video: World Press).

Nhìn chung, phần thi Trình diễn áo tắm của các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được đánh giá đồng đều và chất lượng. Các người đẹp đều sở hữu hình thể cân đối, kỹ năng trình diễn tốt.

Trong số 77 thí sinh, nhiều đại diện quốc tế như người đẹp Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico, Pháp, Peru… để lại ấn tượng mạnh. Đại diện Nhật Bản gây chú ý khi nhào lộn trong lúc trình diễn.

Thí sinh Venezuela, Nariman Battikha, nổi bật trong phần thi trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Đại diện Việt Nam - Yến Nhi - nỗ lực thể hiện bản thân tại cuộc thi này. Tính tới ngày 9/10, cô chưa có thành tích đáng kể nhưng vẫn còn hy vọng.

Người đẹp đang có mặt trong top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất ở hạng mục Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Người chiến thắng ở hạng mục này sẽ được vào thẳng top 20 trước chung kết.

Hạn chế của Yến Nhi là những tranh cãi quanh phát ngôn thiếu chuẩn mực và khả năng nói tiếng Anh. Dù vậy, nhiều người hâm mộ trong nước vẫn gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần lạc quan và thể hiện tốt hơn trong các vòng thi sắp tới.

Yến Nhi (thứ ba từ phải sang) cùng các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Sau phần thi Trình diễn áo tắm, Yến Nhi đã đăng tâm thư hướng về quê hương, bày tỏ lo lắng cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Yến Nhi cũng thông báo trích 50 triệu đồng từ tiền thưởng từ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 để ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhờ công ty quản lý thay mặt chuyển khoản do đang ở nước ngoài.

Cô viết trên trang cá nhân: “Tôi đang ở Thái Lan cho hành trình Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về Việt Nam. Tôi biết, việc kêu gọi bình chọn là một phần không thể thiếu của một thí sinh tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm quê hương đang oằn mình trong thiên tai, tôi tin rằng mọi sự ưu tiên thiết thực nên hướng về đồng bào vùng lũ”.

Những chia sẻ của người đẹp sinh năm 2004 đã nhận được hàng ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận từ dân mạng. Nhiều khán giả gửi lời động viên Yến Nhi, mong cô rút kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi và giữ vững tinh thần để thể hiện trong các vòng tiếp theo.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) chính thức bắt đầu từ cuối tháng 9 và sẽ kéo dài tới ngày 18/10. Tính tới ngày 9/10, các người đẹp đã trải qua phần thi Tài năng, Hùng biện và Trình diễn áo tắm.

Hơn 70 cô gái sẽ tiếp tục cạnh tranh trong các phần thi như: Trình diễn trang phục dân tộc và Phỏng vấn kín với giám khảo trước khi bước vào bán kết và chung kết.