Mẫu áo dài xẻ ngực gây tranh cãi, nhãn hàng ở TPHCM thu hồi sản phẩm

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện chủ đề tranh luận xoay quanh một trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, được đặt tên là "Mợ Xuân Trà", nằm trong bộ sưu tập thời trang Tết của một nhãn hàng tại TPHCM.

Ngay trong ngày đầu ra mắt trong phiên bán hàng trực tuyến, sản phẩm này đã hứng chịu nhiều phản ứng không mấy tích cực từ cộng đồng mạng.

Sau đó, câu chuyện lan ra những diễn đàn về thời trang trên các nền tảng mạng xã hội, buộc nhãn hàng phải lên tiếng.

Mẫu áo dài cách tân đang gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, bộ trang phục gây tranh cãi có hình dáng giống như áo dài nhưng phần ngực xẻ hình chữ V, để lộ lớp áo ren đen bên trong.

Với hình ảnh của thiết kế này, một số ý kiến đánh giá là thiếu kín đáo, khác với phom dáng chuẩn mực của tà áo dài truyền thống. Có quan điểm cho rằng, nhãn hàng lạm dụng danh xưng "cách tân" để đưa ra những sản phẩm áo dài phi truyền thống, không phù hợp với không khí của ngày Tết cổ truyền.

Nhiều bình luận muốn bảo vệ sự tinh tế, thanh lịch vốn có của áo dài. Do vậy, họ cho rằng biến tấu áo dài theo hướng gợi cảm là thiếu tôn trọng văn hóa.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng mẫu trang phục này có tính gợi cảm nhưng ở mức độ vừa phải, cho thấy sự sáng tạo và hơi thở của thời đại.

Hai luồng dư luận trái chiều thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu thời trang trong suốt 24 giờ qua.

Trước áp lực từ cộng đồng mạng, nhãn hàng thời trang B.S. - chủ sở hữu sản phẩm thời trang nói trên - đã nhanh chóng thừa nhận thiếu sót và quyết định thu hồi sản phẩm.

Trước đó, bộ trang phục này được bán với giá 1,1 triệu đồng (chưa giảm giá) trên các sàn thương mại điện tử.

"Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của khách hàng cũng như dư luận. Từ đó, chúng tôi quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán, đã được đặt hàng, cũng như xóa bỏ sản phẩm trên tất cả các nền tảng trực tuyến", đại diện nhãn hàng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nhãn hàng đã thu hồi, xóa bỏ sản phẩm trên các nền tảng online (Ảnh: Chụp màn hình).

Đồng thời, nhãn hàng này cũng đang phối hợp với KOL (người có sức ảnh hưởng) N.K.A., người mẫu tham gia vào hoạt động quảng cáo sản phẩm "Mợ Xuân Trà", để đưa ra lời xin lỗi và chia sẻ chính thức tới cộng đồng.

Nhãn hàng cũng đăng thông báo cho biết không lường trước được phản ứng tiêu cực từ công chúng.

"Chúng tôi đã không lường trước được phần thiết kế có thể gây ra cảm xúc tiêu cực như vậy. Đồng thời, việc sử dụng từ "áo dài" chưa thật sự cẩn trọng, dẫn đến hiểu lầm không mong muốn. Chúng tôi xin phép gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người", nhãn hàng lên tiếng.

Trong khi đó, N.K.A., người đã mặc và trực tiếp quảng bá mẫu áo dài này trên mạng xã hội, ban đầu đã có những lý giải riêng khi cho rằng thiết kế được lấy cảm hứng từ áo ngũ thân. Tuy nhiên, sau đó, khi cộng đồng mạng phản ứng dữ dội hơn, cô đã nhận sai.

"Tôi xin nhận lỗi là áo cách tân mà lại gọi là áo dài. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục gửi lời xin lỗi đến mọi người, mong nhận được sự chia sẻ", cô gái cho hay.

Câu chuyện nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường thời trang cận Tết đang diễn ra rất sôi động, các thương hiệu đua nhau cho ra đời những sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu mặc đẹp trong dịp nghỉ lễ.

Đáng chú ý, trong mùa thời trang Tết 2026, rất nhiều mẫu áo dài cách tân mới lạ được ra mắt, trong đó phổ biến nhất là kiểu áo dài bốn tà. Không những vậy, các mẫu áo dài màu sắc lạ (màu đen, màu kim loại...), chất liệu mới mẻ (pha ren, lưới, đính kim sa...) cũng xuất hiện trên thị trường, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn bên cạnh áo dài truyền thống.