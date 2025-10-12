Lý do Yến Nhi dừng kêu gọi bình chọn tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Ngày 11/10, Hoa hậu Yến Nhi đã livestream (phát sóng trực tuyến) trở lại sau thời gian tạm dừng vì ồn ào phát ngôn. Trong buổi phát sóng, cô và người đẹp đến từ Armenia - Lilia Gzraryan - tương tác rất vui vẻ.

Trước đó, ở phần thi Phỏng vấn kín, Yến Nhi chia sẻ, Lilia Gzraryan là một trong những thí sinh cô ấn tượng và thân thiết nhất tại mùa giải năm nay.

Yến Nhi thông báo đã nhờ ban tổ chức gỡ bỏ video kêu gọi bình chọn phần thi Miss Popular Vote của chính cô (Ảnh: MGI).

Trong lúc trò chuyện cập nhật về các hoạt động của cuộc thi, Yến Nhi tiết lộ đã xin phép Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) xóa video kêu gọi bình chọn của mình trong hạng mục Miss Popular Vote.

Miss Popular Vote là phần bình chọn có phí, được tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khởi động từ ngày 7/10 và kéo dài tới chung kết, ngày 18/10 tới. Thí sinh giành chiến thắng ở hạng mục này sẽ có cơ hội vào thẳng top 10 chung cuộc.

Đại diện đang dẫn đầu phần bình chọn Miss Popular Vote là người đẹp Colombia với 27% phiếu bầu. Xếp sau là đại diện Thụy Điển, Tanzania, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Panama, Guatemala, Cuba, Ecuador. Hiện tại, Yến Nhi nhận 1% phiếu bầu và không nằm trong nhóm 10 thí sinh có lượng bình chọn Miss Popular Vote cao nhất.

Đại diện Việt Nam giải thích: “Tôi đã quay một video nói bằng tiếng Việt để kêu gọi lượt bình chọn. Tuy nhiên, tôi đã xin phép xóa đoạn video đó. Tôi có trình bày với ban tổ chức về tình hình bão lũ tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, tôi cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão ở Thái Nguyên. Do đó, tôi muốn ban tổ chức xóa đoạn clip kêu gọi bình chọn của mình. Tôi vẫn ổn, các bạn đừng lo”.

Trước đó, vào ngày 9/10, Yến Nhi đã đăng tâm thư hướng về quê hương, bày tỏ lo lắng cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Yến Nhi cũng thông báo trích 50 triệu đồng từ tiền thưởng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 để ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhờ công ty quản lý thay mặt chuyển khoản do đang ở nước ngoài.

Cô viết trên trang cá nhân: “Tôi đang ở Thái Lan cho hành trình Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về Việt Nam. Tôi biết, việc kêu gọi bình chọn là một phần không thể thiếu của một thí sinh tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm quê hương đang oằn mình trong thiên tai, tôi tin rằng mọi sự ưu tiên thiết thực nên hướng về đồng bào vùng lũ”.

Những chia sẻ của người đẹp sinh năm 2004 đã nhận được hàng ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận từ dân mạng. Nhiều khán giả gửi lời động viên Yến Nhi, mong cô rút kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi và giữ vững tinh thần để thể hiện trong các vòng tiếp theo.

Yến Nhi đã gửi 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt trong thời gian tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Yến Nhi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 từ cuối tháng 9. Đến nay, người đẹp đã trải qua các phần thi phụ như: Tài năng, Hùng biện, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín. Người đẹp sẽ tham gia phần thi Trình diễn trang phục dân tộc trong những ngày tới trước khi bước vào bán kết và chung kết.

Tính tới ngày 12/10, Yến Nhi đang có mặt trong top 20 phần bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Đây là phần bình chọn được thực hiện ngay trên trang Facebook và Instagram của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Phần bình chọn Country's Power of the Year sẽ kéo dài tới ngày diễn ra chung kết và người chiến thắng ở phần thi này sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc.

Ở hạng mục bình chọn thí sinh đẹp nhất phần thi Trình diễn áo tắm được khởi động từ ngày 10/10, Yến Nhi đang là thí sinh có lượng bình chọn cao thứ 2 với hơn 140.000 lượt "thích". Thí sinh chiến thắng ở phần thi này cũng có cơ hội vào thẳng top 20.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khởi tranh từ cuối tháng 9, có sự tham gia của 77 thí sinh. Theo Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat - tiêu chí đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là phải đẹp. Tiếp theo đó, ông Nawat muốn tìm kiếm một gương mặt nổi bật, thông minh, ăn nói lưu loát và có tính cách tốt.

Yến Nhi đang là một trong hai thí sinh có lượng bình chọn cao nhất phần thi Trình diễn áo tắm trên Facebook của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines. Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, Christine Juliane Opiaza là Á hậu 1. Sau khi người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta bị tước vương miện, Christine Juliane Opiaza đã trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 18/10. Trong mùa giải trước, đại diện Việt Nam là Võ Lê Quế Anh, không lọt top 20 chung cuộc, cắt đứt chuỗi lọt top của đại diện Việt Nam 8 năm liên tiếp.