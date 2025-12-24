"Say một đời vì em" được xác nhận bản quyền, tác giả sẽ kiện Nguyên Vũ

Sau thời gian dài đối mặt với nghi ngờ, tranh cãi và những thông tin trái chiều xoay quanh nguồn gốc ca khúc Say một đời vì em, mới đây, tác giả Hương My Bông xác nhận với phóng viên Dân trí đã chính thức nhận được Giấy xác nhận quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cấp.

Theo chủ nhân của ca khúc Say một đời vì em, đây không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình sáng tác nghiêm túc, độc lập và bằng cảm xúc thật của cá nhân cô.

Ca khúc “Say một đời vì em”, phát hành hồi tháng 8, đến nay đã vượt mốc 15 triệu lượt xem trên YouTube (Ảnh: Ken Quách Official).

Cô cho biết, trong quá trình làm việc, bản thân đã trải qua nhiều áp lực khi phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Tuy nhiên, chính sự khắt khe, công tâm và minh bạch trong thẩm tra, kiểm định của Cục Bản quyền tác giả lại khiến cô thêm vững tin và tự hào.

Hương My Bông khẳng định rằng, hồ sơ xin cấp phép của cô đã được hoàn thiện đúng quy định của Nhà nước và việc thẩm tra, kiểm định, ra quyết định của Cục Bản quyền tác giả là hoàn toàn đúng pháp luật.

Cô bày tỏ rằng, trong bối cảnh tác phẩm từng bị nghi ngờ, hiểu sai và thậm chí bị “đánh tráo” thông tin trên một số nền tảng truyền thông, việc được cơ quan chức năng công nhận quyền tác giả mang ý nghĩa lớn hơn một thủ tục hành chính thông thường.

Với Hương Ly Bông, đó là danh dự và là sự bảo vệ cho “đứa con tinh thần” được hình thành từ cảm xúc cá nhân, không phải sản phẩm của trí tuệ nhân tạo như nhiều đồn đoán trước đó.

“Từ nay, tôi cho phép mình vững tin hơn với chính mình, với đam mê âm ỉ cháy suốt nhiều năm qua - một ngọn lửa nhỏ nhưng tôi muốn thắp sáng nó theo cách lặng lẽ và tử tế”, Hương My Bông chia sẻ.

Bên cạnh những lời động viên, ủng hộ, nữ tác giả cho biết cô cũng từng nhận không ít góp ý trái chiều, thậm chí khiến bản thân buồn lòng.

Tuy vậy, cô khẳng định chính những trải nghiệm ấy giúp mình nhìn lại, nhận ra thiếu sót và trưởng thành hơn trong hành trình sáng tạo.

Hương My Bông vừa được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy xác nhận quyền tác giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên quan đến tranh chấp bản quyền, Hương My Bông xác nhận, đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ cùng ông Thi Hoàng - người tự nhận là luật sư của nam ca sĩ.

Theo nữ tác giả, mọi đúng - sai, vi phạm đến đâu, cô mong được pháp luật làm rõ.

Hương My Bông khẳng định, không muốn biến câu chuyện thành đề tài ồn ào trên mạng xã hội. Sau khi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), cô đã ủy quyền toàn bộ cho đơn vị này xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp.

Nữ tác giả cho biết cô không quen biết, chưa từng gặp và không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với các bên liên quan ngoài phạm vi công việc. Toàn bộ quá trình ký kết, quản lý quyền tác giả, cô chỉ làm việc duy nhất với VCPMC.

Liên quan đến vụ việc, Hương My Bông cho biết cô sẽ chia sẻ một lần duy nhất, công khai và rõ ràng trong buổi livestream vào tối 28/12 tới.

Tác giả Hương My Bông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, việc Hương My Bông khẳng định sáng tác thủ công 100%, không sử dụng AI, giúp vị thế pháp lý của cô trong vụ việc trở nên vững chắc hơn.

Luật sư cho hay, theo Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Nếu Hương My Bông tự viết nhạc và lời mà không có sự hỗ trợ của máy móc trí tuệ nhân tạo thì cô là tác giả duy nhất và sở hữu trọn vẹn các quyền nhân thân và quyền tài sản.

Luật sư Hoàng Hà cũng cho hay, việc Cục Bản quyền tác giả đã cấp Giấy xác nhận cho Hương My Bông là một minh chứng rằng cơ quan Nhà nước đã công nhận sự sáng tạo cá nhân của cô.

Trong trường hợp sáng tác truyền thống, quy trình thẩm định này dựa trên sự khẳng định về tính nguyên gốc do con người tạo ra.

Khi Hương My Bông là tác giả thực thụ, việc ca sĩ hát ca khúc mà không xin phép là hành vi xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng theo Luật SHTT.

“Ngoài việc yêu cầu ngừng vi phạm, Hương My Bông có quyền yêu cầu ca sĩ Nguyên Vũ bồi thường thiệt hại về kinh tế (tiền bản quyền biểu diễn) và thiệt hại về tinh thần do bị phủ nhận nỗ lực sáng tạo cá nhân”, luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

Theo Luật SHTT thì Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên về quyền tác giả trừ khi có chứng cứ ngược lại đủ mạnh để hủy bỏ hiệu lực văn bằng và người được ghi tên trên Giấy chứng nhận được coi là chủ sở hữu hợp pháp.

Khi văn bằng đã được cấp thì mọi hành vi sử dụng mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền tác giả.

Luật sư cũng khuyến nghị, các tác giả khi sáng tác xong ca khúc nên lưu trữ các bản nháp tay, file ghi âm demo sơ khai, hoặc các bản phối khí đầu tiên để chứng minh quá trình hình thành tác phẩm.

Sau đó tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả.

Nên thực hiện ngay khi tác phẩm hoàn thiện và trước khi công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, tác giả nên đăng ký làm thành viên của VCPMC để được bảo vệ tốt nhất quyền lợi khi có người khác sử dụng ca khúc của mình.

Về phía ca sĩ Nguyên Vũ, hồi tháng 9, nam ca sĩ từng xác nhận đã mua bản quyền ca khúc Say một đời vì em và thực hiện MV cho bài hát này.

Theo chia sẻ của anh, đây là một dự án đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu, nghệ thuật và sự khác biệt giữa con người với công nghệ.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, Hương My Bông khẳng định thông tin ca sĩ Nguyên Vũ mua độc quyền ca khúc là chưa chính xác. Theo nữ tác giả, thỏa thuận giữa hai bên chỉ cho phép nam ca sĩ phát hành duy nhất một MV trong thời hạn một năm.

Đến thời điểm hiện tại, cô cho biết mình chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến việc sử dụng ca khúc. Nếu tiếp tục khai thác thương mại hoặc biểu diễn, ca sĩ bắt buộc phải xin phép bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

Với việc giấy xác nhận quyền tác giả đã được cấp, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một tranh cãi cá nhân, mà trở thành phép thử rõ nét cho việc bảo vệ quyền sáng tạo trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động mạnh mẽ tới lĩnh vực nghệ thuật.